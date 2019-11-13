【11.13．港九直播】旺角有人打鬥示威者築路障　防暴警到達清場

再有網民今日（13日）早上發起三罷行動。加上受路面狀況影響，大部份巴士線停駛；另外東鐵線亦全線停駛。《香港01》將直擊港九各區最新情況。

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【09:03】 大批防暴警員由旺角警署增援再到旺角彌敦道清理路障

【08:45】警方抵達彌敦道、亞皆老街交界，示威者即離開。有市民提出自發清理路障，現場警員對此表示感謝，警員同時清理路障。

【08:31】旺角現場有市民自發將部份路障清走。

【08:22】現場消息指警察到達旺角，示威者現時在彌敦道、亞皆老街交界一帶聚集，並於十字路口設置路障。

【08:13】在旺角彌敦道近銀行中心港鐵站有人打鬥。多名市民嘗試清走路障，其中一人將竹枝擲向示威者，另有一人搬走竹枝。多名黑衣示威者追打搬走竹枝的男子，該名男子被示威者打至頭部流血，期間有途人勸阻示威者停止施襲。及後傷者報警並逃入一幢大廈內。

彌敦道路面仍有不少雜物，包括警察射出的催淚彈殼。（麥凱茵攝）

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【07:50】大圍交通交匯處迫滿人群，前往石籬及荃灣的小巴的排隊人龍不斷，「打蛇餅」，令人難以分清隊頭或隊尾。有市民指，已等候一小時仍未能上車。有市民疑似插隊，即引起現場人士鼓燥，被要求即時下車。

【07:47】彌敦道有市民自發清理路堵及雜物。有婆婆指要看醫生，所以要清路路障開路。另有男街坊指見到堵路情況感傷心，故特意帶同手套來清理。

【07:38】在大圍，不少等候的士的市民若目的地相近，會選擇一起乘坐。有市民表示，在另一位置等候的士期間，有的士會即時議價，到長沙灣每位收100元。

【07:40】九龍塘浸大對開，多名示威者用磚塊堵塞聯合道；而歌和老街與窩打老道交界，則有人縱火燒路障。

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【07:30】

以下車站已經關閉，列車亦不停有關車站：

-東鐵綫：旺角東、沙田、火炭、大學、大埔墟、太和、粉嶺、上水、羅湖及落馬洲站

-荃灣綫及觀塘綫：旺角站

-將軍澳綫：將軍澳站

-西鐵綫：屯門站

其他車站可能隨時關閉，而未能預早通知。

東鐵綫車務狀況：全綫暫停服務

由頭班車起，機場快綫恢復提供來回香港站、九龍站、青衣站、機場站及博覽館站的列車服務。

因交通意外，龍翔道往荃灣方向近畢架山花園的快線現已封閉。

駕駛人士只可使用餘下行車線行車。

現時上址交通繁忙。

輕鐵505、507、614、614P、615P、705、761P及751P綫暫停。

610及615綫將維持屯門碼頭至洪水橋站的服務。

751綫屯門區由河田站改道，經山景站返往天水圍區。天水圍區將由天榮改經濕地公園，天逸，頌富及天耀站並返回屯門方向。

706綫維持正常服務。

因道路狀況，以下的公共運輸服務需要臨時調整，詳情如下：

以下巴士路線維持有限度服務，其餘路線暫停服務:

港島區路線：

8X,9,10,14,15,19,27,38,41A,42,43M,48,70,72,72A,73,78,85,90,94A,95,95C,96,97A,98,592,595,788,789

九龍及新界區路線：

3D,3M,7M,12,29M,31M,32M,36M,59M,66M,68M,98A,211A,213M,213S,235M,249M,B3,B3A,B5,R8

過海路線：

930,930A,930X,962,962B

機場路線/北大嶼山對外路線：

A33X,A36,A37,A43,A10,A11,A21,A22,A29,E11,E11S

大嶼山北部穿梭巴士:

S52,S52A,S56,S64

港鐵巴士:

港鐵巴士全線暫停服務。

電車服務：

只提供介乎堅尼地城至柏架山道(來回線)及跑馬地圈之間的電車服務。



因應道路狀況，下列的路段暫時阻塞/封閉：

香港

-上亞厘畢道及下亞厘畢道的連接路

-薄扶林道介乎士美菲路及皇后大道西

九龍

-亞皆老街介乎櫻桃街及彌敦道

-歌和老街近達之路

-歌和老街及窩打老道的交界

-彌敦道介乎太子道西及窩打老道

新界

-南運路(往大埔中心方向)不能左轉大埔中心巴士總站

-大埔太和路近大埔中心

-安慈路介乎汀角路及大埔中心

-新運路及智昌路的交界

-屯門鄉事會路及杯渡路的交界

-吐露港公路(往沙田方向)近元洲仔

-吐露港公路(往上水方向)近香港中文大學

-青山公路－元朗段近鳳翔路

-震寰路及杯渡路的交界

以上路段的公共交通服務受阻、改道或暫停服務。

以下巴士路線維持有限度服務，其餘路線暫停服務:

港島區路線：

8X,9,10,14,15,19,27,38,41A,42,43M,48,70,72,72A,73,78,85,90,94A,95,95C,96,97A,98,592,595,788,789

九龍及新界區路線：

3D,3M,7M,12,29M,31M,32M,36M,59M,66M,68M,98A,211A,213M,213S,235M,249M,B3,B3A,B5,R8

過海路線：

930,930A,930X,962,962B

機場路線/北大嶼山對外路線：

A33X,A36,A37,A43,A10,A11,A21,A22,A29,E11,E11S

大嶼山北部穿梭巴士:

S52,S52A,S56,S64

港鐵巴士:

港鐵巴士全線暫停服務。

電車服務：

只提供介乎堅尼地城堅拿道西至跑馬地之間來回線的電車服務。

香港站及九龍站市區預辦登機服務正常，截止時間為航班起飛前90分鐘。

因車多關係，以下路段的交通仍然繁忙

-大埔公路–沙田段(大埔方向)

-大老山公路(大埔方向)

駕駛人士行經上述路段敬請忍讓及小心駕駛。

【07:19】在大圍港鐵站外的士站，有過百人排隊等車。有兩位不願具名的女士指，六時半已抵達的士站，但等候半個小時仍未可上車。兩人均指，上司對遲到稍為有微言，但她們未有刻意提早上班，「預咗係咁，let it go ，番到就番。」她們表示，不會怪責示威者，明白他們行動目的，「燥都係燥番工嘅人啦。」

記者在現場嘗試以Uber查看大圍往九龍塘及中環的車費，其中往中環車費分別是逾600元和近280元；往九龍塘則需過百元或逾250元。