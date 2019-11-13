【11.13】港鐵指昨晚東鐵線車被縱火　下午4時再有人闖上水站縱火

警方昨日（12日）向中文大學發射逾千枚催淚彈，晚上10時許，校方指與警方達成共識，警方退後防線，但其間出動水泡車驅散「二號橋」上的人士。至凌晨時，有消息傳出速龍小隊出現在港鐵大學站，部分示威者到該站加固路障及破壞列車。 港鐵今日（13日）下午表示，東鐵綫列車可行走紅磡、旺角東及大圍站，其他車站仍需要關閉，亦沒有列車服務。其中，昨晚被縱火的列車已停在上水站，下午近4時再被人闖入車站縱火。

港鐵指，昨晚被縱火的東鐵綫列車停在上水站，下午近4時再被暴徒闖入車站縱火。（港鐵提供）

警方一連兩日與本港多間大專院校學生對峙，其中昨日中大校園發射逾千枚催淚彈，及出動水炮車，現場逾60人受傷。

昨晚中大烽煙四起，直至深夜警方撤回「二號橋」防線，部分示威者留守現場。凌晨時分，傳出有速龍小隊出現在港鐵大學站，有示威者前往該站設置路障，及焚燒站外雜物。亦有示威者向火車軌投擲汽油彈，一列停泊在站內的火車車底著火，站內儲物室一度傳出爆炸聲及起火。

港鐵指，昨晚被縱火的東鐵綫列車停在上水站，下午近4時再被暴徒闖入車站縱火。（港鐵提供）

港鐵於清晨5時半宣佈，東鐵線全線暫停。至下午5時恢復部分通車服務，列車可行走紅磡、旺角東及大圍站，其他車站仍然需要關閉，亦沒有列車服務。

港鐵又指，昨晚被縱火的東鐵綫列車停在上水站，下午近4時再被暴徒闖入車站縱火。現場所見，列車車門及玻璃被打碎，地面留有玻璃瓶、燒焦的雜物，消防員已到場撲救。