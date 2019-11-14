【11.14港九直擊】防暴警漆咸道南舉黑旗　向理大校內發射催淚彈

網民連續4日發起堵塞本港各區道路，《香港01》將直擊各區情況。 今早有示威者堵塞紅隧九龍入口，並佔據連接紅磡港鐵站和理大天橋。另外在港島，香港大學外一段般含道被示威者佔據；現時在港大、理大、城大、浸大校外均有道路被示威者以雜物堵塞。

【09:15】在理大校園內，有示威者敲碎一幢大樓門，並進入大樓。

【09:01】在港大東閘外般含道，有市民自發將路上部份雜物搬走。港大理學院院長艾宏思及市民曾自發清理般咸道的路障，但學生事務長梁若芊勸阻，指應交給政府處理，部份人停止清理雜物。及後示威者再度把磚頭拋回般咸道路面。

【08:53】防暴警察在柯士甸道近嘉諾撒聖瑪利書院的漆咸道南附近舉黑旗，並向理大校園方向最少已發兩枚催淚彈。目前，防暴警察已退守較後位置。附近道路仍有車輛行駛。另外，示威者現時在理大校內以大量雜物堵塞校內道路。

【08:49】在九龍塘城大外歌和老街，示威者以大量路磚阻塞道路，現場一個消防水龍頭不斷有水流出。

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【08:45】在紅磡，示威者依然堵塞紅隧九龍入口來回線，並以雜物阻塞多個理大校園入口。理大對出漆咸道南位置剛才被警方施放多枚催淚彈，現時不少示威者在校園內戒備，監視外圍情況。

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【08:11】警方從漆咸道南向理大校園內放催淚彈驅散示威者。

【08:05】港大首席副校長王于漸勸學生拿走設置的傘陣，稱會加長警方逗留的時間，現場有學生問「用啲遮再遮住啲遮得唔得？」

【08:00】理學院院長艾宏思接受訪問時表示，擔心中大日前與警方衝突情況在港大重演，表示警方想清走路障，而示威者暫時無意攻擊警方。

【07:53】港大首席副校長王于漸、學生事務長梁若芊、理學院院長艾宏思等在港大般含道東閘視察情況，有高層勸學生不要走到馬路，強調若學生不動用武力，警方應不會還擊。

【07:45】在港大，示威者以雜物阻塞港大般含道入口（東閘），出入人士需繞道而行。

【07:41】 九龍塘窩打老道部份路段及聯和道的路障仍未完全清除，聯和道的傘陣仍在，有途經市民形容猶如參與障礙賽。

【07:32】港大有教員到場，要求學生清走路面的釘，學生清走後隨即離開。

【07:21】港大外般含道有現場學生稱校方於擔心警方會於清場時使用武力，擔心警方派員進入校園，要求校方承諾於警方在行動時不使用實彈，但校方稱警方行動不須向校方報告。

【07:13】 港大般咸道上，有外籍人士自發拾起地上面帶鐵釘的自製障礙物

【07:10】港大外路障至般咸道一帶。現時校方代表在場與學生對話，指理解學生精神疲累，不希望學生出事，希望學生先撤走。校方稱，警方希望清理般咸道的路障，若學生未有向警方有任何行動，相信警方不會使用任何武力。