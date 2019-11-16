【11月16日交通消息】港鐵周日晚10時收車　 大學及上水站續關閉

19:00交通重點 道路 重開：吐露港公路：南北行全線通車／／大埔公路：南北行全線通車／／聯合道：恢復通車／／薄扶林道和般咸道：即將逐步恢復通車／／將軍澳唐明街和唐俊街：恢復通車／／大埔太和路：恢復通車／／上水雞嶺迴旋處：恢復通車 紅隧、彌敦道封閉 東鐵：大學、上水站關閉，火炭至大埔墟站停駛；紅磡至火炭，以及大埔墟至羅湖/落馬洲維持服務，惟火停上水站 東涌線：東涌站關閉

吐露港公路南北行車線均恢復行車。（張浩維攝）

11月17日

【00:44】九巴最新巴士安排：

路線正常－－N3D, N36, N39, N73, N237, N252, N260, N269, N290, N619, N680

暫停服務－－N41X, N118, N121, N122, N170, N171, N182, N213, N271, N281, N283, N287, N368, N373, 270S, 271S, 293S

改道行走－－

N216 紅磡方向：不停太子站至紅磡站，新增巴士站：伊利沙伯中學及洗衣街水務署；油塘方向：不停紅磡站至旺角站

N241 紅磡方向：不停大南西街至紅磡站；青衣方向：不停紅磡站至荔枝角站

N293 旺角方向：不停尚德總站至煜明苑；不停侯王道至旺角東站；尚德方向：不停旺角東站至亞皆老街球場；不停煜明苑至尚德總站

N691 將軍澳方向：不停煜明苑至調景嶺總站；中環方向：不停調景嶺總站至煜明苑

龍運

N31 機場方向：不停青華苑至青康路長康邨

其他路線正常服務

+ 5 + 4 + 3

【22:40】港鐵：經詳細風險評估及與相關政府部門商討後，港鐵各綫(機場快綫除外)、輕鐵及港鐵巴士的服務時間將有以下安排：

• 明天（17日）服務於晚上10時結束。

• 由頭班車起，東鐵綫只維持來往紅磡站至火炭站，大埔墟站至羅湖站/落馬洲站的列車服務（不停上水站）。

• 因應香港賽馬會的要求，列車不停馬場站。

• 大學及上水站關閉。個別車站的出入口亦會暫時關閉。

由於今天有鐵路設施受到攻擊及惡意破壞，維修人員需在安全情況下到各車站檢查、評估及復修受破壞設施，明早可能仍有一定數量的車站未能重開，市民明早出行前務必留意最新的車務資訊。

【18:37】警方表示，自本周一（11日）起，全港多區主要幹道被人惡意堵塞，包括新界區吐露港公路、大埔公路、九龍區聯合道和港島區薄扶林道等等，嚴重影響各區交通秩序。其中，在大埔公路上亦發現大量危險品，包括汽油彈、竹枝和玻璃碎等。現時清理進度如下：

吐露港公路：南北行全線通車

大埔公路：南北行全線通車

聯合道：恢復通車

薄扶林道和般咸道：清理工作大致完成，即將逐步恢復通車

將軍澳唐明街和唐俊街：恢復通車

大埔太和路：恢復通車

上水雞嶺迴旋處：恢復通車

警方又呼籲任何人不要投擲任何硬物或作出威脅道路安全的違法行為，並提醒道路使用者駛經有關道路時仍須多加留意路面情況。

+ 7 + 6 + 5

【17:51】港鐵指，今天較早前車站設施被嚴重破壞和運作受干擾而仍然關閉的車站，經與相關政府部門商討後，今晚將會繼續關閉。有關車站包括：

東涌綫：東涌站

東鐵綫：大學站、上水站

另外，經與政府相關部門進行風險評估後，以下車站將於今晚8時關閉，列車將不停有關車站。有關車站包括：

荃灣綫：葵芳站、(旺角站)、(油麻地站)

觀塘綫：(旺角站)、(油麻地站)、黃大仙站、觀塘站

港島綫：西灣河站、香港大學站

西鐵綫：元朗站

馬鞍山綫：馬鞍山站、沙田圍站

將軍澳綫：將軍澳站、坑口站

*括弧內為轉車站

輕鐵方面，今晚八時後，安定站、市中心站及兆麟站會暫停服務。

(註：友愛站及翠湖站自頭班車起亦已暫停服務)

港鐵指目前在安全的情況下，港鐵人員正進行檢查及評估工作。（張浩維攝）

【16:10】因應路面情況，九巴共有154條路線正常及86條路線改道，並維持有限度服務。龍運巴士服務回復正常。

九巴於匯民道西九龍站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店站安排特別路線，全日特快前往北區、元朗、天水圍、屯門、沙田、馬鞍山、荃灣、青衣及長沙灣。

路線正常

3D, 3M, 5M, 6D, 7M, 11B, 11C, 12, 17, 23M, 24, 29M, 31, 31M, 32H, 32M, 34, 34M, 36A, 36M, 37M, 38A, 39A, 39M, 40, 40P, 40X, 41M, 42C, 42M, 43, 43A, 43B, 43M, 43X, 44M, 46P, 46X, 47A, 47X, 48X, 49X, 51, 53, 54, 57M, 58M, 59M, 60M, 61M, 61X, 62X, 64K, 66M, 67M, 68, 68A, 68E, 68F, 68M, 69M, 71A, 71B, 73, 73K, 73X, 74K, 74X, 75K, 76K, 77K, 78K, 79K, 80, 80K, 80X, 81K, 82B, 82P, 82X, 83K, 83S, 83X, 84M, 85K, 85M, 86, 86A, 86K, 86S, 88, 89, 89B, 89C, 89D, 89X, 89S, 92, 93A, 94, 95M, 98A, 99, 211, 213M, 214, 234A, 234B, 235, 235M, 238M, 243M, 248M, 249M, 249X, 251A, 251B, 252, 258D, 258P, 265M, 261, 263, 264R, 268C, 268M, 269C, 269D, 269M, 273A, 276, 276A, 276B, 276P, 273, 277E, 277X, 278K, 278X, 279X, 282, 283, 284, 286M, 286X, 288, 298E, 299X, B1

改道行走

1 - 只來往基堤道至竹園

1A - 只來往基堤道至觀塘

2 - 全日循環線運作，於深水埗只停蘇屋總站至深水埗福榮街站後，停匯民道西九龍站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店站返回深水埗，停麗閣邨至蘇屋總站各站

2A - 不經太子、旺角，改經界限街、太子道西

2X - 不經太子、旺角，往彩福改經界限街

5 - 只來往新柳街至富山

5C - 只來往新柳街至慈雲山

6C - 不經界限街至加士居道一段彌敦道

9 - 只來往九龍醫院至彩福

11X - 只來往新柳街至上秀茂坪

13D - 只來往九龍醫院至秀茂坪

14 - 只來往新柳街至油塘

15 - 只來往新柳街至藍田北，往土瓜灣不停啟田商場至基孝中學站，往藍田不停基孝中學至啟仁樓站

16 - 只來往九龍醫院至藍田廣田邨

26 - 只來往新柳街至順天

27 – 不停太子站及旺角道，改停伊利沙伯中學站及洗衣街水務署站

28 - 只來往新柳街至樂華

30X - 只來往新界至深水埗南昌街

32 - 只來往新界至深水埗南昌街

33A - 只來往新界至深水埗南昌街

35A - 只來往新界至深水埗南昌街

35X - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九龍站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

36B - 只來往新界至深水埗南昌街

37 - 只來往新界至深水埗南昌街

38 - 只來往葵盛至藍田站

41 - 只來往新界至深水埗南昌街

41A - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九龍站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

42 - 往長康方向，不經協和小學至石硤尾街休息花園之間各站

42A - 只來往新界至深水埗南昌街

44 - 只來往新界至深水埗南昌街

45 - 只來往新界至深水埗南昌街

46 - 只來往新界至深水埗南昌街

52X - 只來往屯門至深水埗南昌街

58X - 只來往新界至深水埗南昌街

59X - 只來往新界至深水埗南昌街

60X - 只來往屯門至深水埗南昌街

63X - 只來往新界至美孚

66X - 只來往新界至深水埗南昌街

67X - 只來往新界至深水埗南昌街

68X - 只來往新界至深水埗南昌街

69X - 只來往天水圍至深水埗南昌街

81 - 只來往禾輋至深水埗

81C - 全日循環線運作，改經青沙公路，於沙田不停新翠邨至獅子山隧道沿線各站，於九龍只停匯民道西九龍站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

85X - 只來往九龍城碼頭至馬鞍山

87B - 只來往新田圍至深水埗

87D - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九龍站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

88X - 來往火炭站及藍田站，來回程觀塘道設站

91 - 往清水灣方向不經科大北

91M - 往寶林方向不經科大北

93K - 只來往新柳街至寶林

98C - 不經太子、旺角，改經界限街、太子道西

234X - 全日循環線運作，於九龍只停美孚站、匯民道西九龍站、廣東道新港中心、彌敦道半島酒店及美孚站

238X - 只來往新界至深水埗南昌街

260X - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九龍站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

265B - 只來往天水圍至深水埗南昌街

268B - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九龍站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

269B - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九龍站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

280X - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九龍站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

281A - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九龍站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

286C - 全日服務

290 - 不停尚德廣場、唐明街及將軍澳站

290A - 不停尚德廣場、唐明街及將軍澳站

290X - 不經寶盈花園/將軍澳廣場至尚德

296A - 臨時總站設於唐德街，不經尚德

297 - 只來往新柳街至坑口

307 - 只來往大埔至灣仔，港島區不經中環、金鐘、告士打道維園

601 - 只來往九龍至灣仔，加站於入境事務大樓，不經軒尼詩道、怡和街及高士威道

603 - 只來往廣田至灣仔，加站於入境事務大樓，不經軒尼詩道、怡和街及高士威道

613 - 東隧後直達筲箕灣總站

619 - 只來往九龍至灣仔，加站於入境事務大樓，不經軒尼詩道、怡和街及高士威道

641 - 只來往九龍至灣仔，加站於入境事務大樓，不經軒尼詩道

671 – 往九龍方向不經立德里至銀幕街之間各站

680 - 只來往馬鞍山至灣仔，加站於入境事務大樓，不經軒尼詩道、怡和街及高士威道

681 - 只來往馬鞍山至灣仔，加站於入境事務大樓，不經軒尼詩道、怡和街及高士威道

690 - 只來往將軍澳至灣仔，加站於入境事務大樓，往九龍不停中環碼頭至維多利亞公園沿途各站，不經啟田道

934 - 往荃灣方向港島停灣仔北、灣仔碼頭、中環廣場、皇后像廣場、砵甸乍街、林士街、皇后街站

936 - 往荃灣方向港島停天后、興發街、舊灣仔警署、分域街、皇后像廣場、砵甸乍街、林士街、皇后街站

948 - 往青衣方向港島停天后、興發街、景隆街、舊灣仔警署、分域街、皇后像廣場、砵甸乍街、林士街、皇后街站

960 - 往港島方向港島區只停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、演藝學院、入境事務大樓、灣仔北。往屯門方向港島停灣仔北、灣仔碼頭、中環廣場、皇后像廣場、砵甸乍街、林士街、皇后街站

961 - 往港島方向港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、演藝學院、入境事務大樓、會展。往屯門方向港島停會展、中環廣場、皇后像廣場、砵甸乍街、林士街、皇后街站

968 - 港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、演藝學院、入境事務大樓、告士打道維園、天后。往元朗方向港島停天后、興發街、景隆街、舊灣仔警署、分域街、皇后像廣場、砵甸乍街、林士街、皇后街站

978 - 往港島方向港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、演藝學院、入境事務大樓、灣仔北。往北區方向港島停灣仔北、灣仔碼頭、中環廣場、皇后像廣場、砵甸乍街、林士街、皇后街站

982X - 循環線運作，於港島區只停港澳碼頭及皇后街，服務時間至晚上7時

985 - 循環線運作，於港島區只停港澳碼頭及皇后街，服務時間至晚上7時

T270 - 全日循環線運作，經華明，取消花都廣場站，於九龍只停匯民道西九龍站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

W3 – 來回途經百和路

其餘路線暫停服務

以上路線的行車路線及班次亦會按實際情況調整，部分班次可能會在中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。

九巴及龍運會按實際交通情況，適時更新巴士服務資料。

【15:05】港鐵指，因應機管局及政府要求，今日機場快綫晚上10時起至尾班車安排如下：

• 機場快綫只提供香港站至機場站來回服務，不停九龍站、青衣站、博覽館站。

• 九龍站市區預辦登機服務下午 9 時起暫停，香港站市區預辦登機服務正常，截止時間為航班起飛前90分鐘。

• 港鐵職員聯同機管局人員將於香港站檢查乘客的機票及旅遊證件。請為行程預留充裕時間。

+ 3 + 2

【14:30】港鐵指，因應馬會的要求及安排，東鐵綫明天（17日）不會停馬場站，車站亦會關閉，前往沙田馬場的乘客請使用其他交通工具。

【14:12】港鐵表示，在路面情況許可下，現正提供免費接駁巴士來往大圍站和大埔墟站接載乘客，但不停沿途車站。至於來往東鐵綫大埔墟站至西鐵綫錦上路站的接駁巴士，則會停止運作。

【13:30】

匯民道西九龍站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店站設有特別路線，全日特快前往北區、元朗、天水圍、屯門、沙田、馬鞍山、荃灣、青衣及長沙灣。

九巴及龍運巴士正常路線：141條；改道路線：94條。龍運巴士大致回復正常服務。

九巴

路線正常

3D, 3M, 5M, 6D, 7M, 11B, 11C, 12, 17, 23M, 24, 29M, 31, 31M, 32H, 32M, 34, 34M, 36A, 36M, 37M, 38A, 39A, 39M, 40, 40P, 40X, 41M, 42C, 42M, 43, 43A, 43B, 43M, 43X, 44M, 46X, 47A, 47X, 48X, 49X, 51, 53, 54, 57M, 58M, 59M, 60M, 61M, 61X, 62X, 66M, 67M, 68, 68A, 68E, 68F, 68M, 69M, 71A, 71B, 74K, 76K, 77K, 78K, 79K, 80, 80X, 81K, 82X, 83X, 85M, 86, 88, 89, 89C, 89D, 89X, 92, 93A, 94, 95M, 98A, 99, 211, 213M, 214, 234A, 234B, 235, 235M, 238M, 243M, 248M, 249M, 249X, 251A, 251B, 252, 258D, 258P, 265M, 263, 268C, 268M, 269C, 269D, 269M, 273A, 276, 276A, 276B, 276P, 277X, 286M, 286X, 298E, 299X, B1, W3

改道行走

1 - 只來往基堤道至竹園

1A - 只來往基堤道至觀塘

2 – 全日循環線運作，於深水埗只停蘇屋總站至深水埗福榮街站後，停匯民道西九龍站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店站返回深水埗，停麗閣邨至蘇屋總站各站

2A - 不經太子、旺角，改經界限街、太子道西

2X - 不經太子、旺角，往彩福改經界限街

5 - 只來往新柳街至富山

5C - 只來往新柳街至慈雲山

6C - 不經界限街至加士居道一段彌敦道

9 - 只來往九龍醫院至彩福

11X - 只來往新柳街至上秀茂坪

13D - 只來往九龍醫院至秀茂坪

14 - 只來往新柳街至油塘

15 - 只來往新柳街至藍田北

16 - 只來往九龍醫院至藍田廣田邨

26 - 只來往新柳街至順天

27 – 不停太子站及旺角道，改停伊利沙伯中學站及洗衣街水務署站

30X - 只來往新界至深水埗南昌街

32 - 只來往新界至深水埗南昌街

33A - 只來往新界至深水埗南昌街

35A - 只來往新界至深水埗南昌街

35X - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九龍站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

36B - 只來往新界至深水埗南昌街

37 - 只來往新界至深水埗南昌街

38 - 只來往葵盛至藍田站

41 - 只來往新界至深水埗南昌街

41A - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九龍站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

42 - 往長康方向，不經協和小學至石硤尾街休息花園之間各站

42A - 只來往新界至深水埗南昌街

44 - 只來往新界至深水埗南昌街

45 - 只來往新界至深水埗南昌街

46 - 只來往新界至深水埗南昌街

52X - 只來往屯門至深水埗南昌街

58X - 只來往新界至深水埗南昌街

59X - 只來往新界至深水埗南昌街

60X - 只來往屯門至深水埗南昌街

63X - 只來往新界至美孚

64K - 不經太埔政府合署/大埔安慈路至運頭角里/大埔墟街市沿途各站

66X - 只來往新界至深水埗南昌街

67X - 只來往新界至深水埗南昌街

68X - 只來往新界至深水埗南昌街

69X - 只來往天水圍至深水埗南昌街

73 - 只來往華明至太和

73X – 往荃灣方向於大埔區只停富善總站、大埔中心、新興花園、廣福街市，往大埔路線正常

74X – 於大埔區只停大埔中心總站、新興花園/大埔中心五期及廣福邨

75K - 不經大埔墟/運頭角里至富亨邨/大元邨，加停富亨總站、新興花園/大埔中心五期及廣福球場

81 - 只來往禾輋至深水埗

81C - 全日循環線運作，改經青沙公路，於沙田不停新翠邨至獅子山隧道沿線各站，於九龍只停匯民道西九龍站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

85X - 只來往九龍城碼頭至馬鞍山

87B - 只來往新田圍至深水埗

87D - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九龍站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

88X - 來往火炭站及藍田站，來回程觀塘道設站

91 - 往清水灣方向不經科大北

91M - 往寶林方向不經科大北

93K - 只來往新柳街至寶林

98C - 不經太子、旺角，改經界限街、太子道西

234X - 全日循環線運作，於九龍只停美孚站、匯民道西九龍站、廣東道新港中心、彌敦道半島酒店及美孚站

238X - 只來往新界至深水埗南昌街

259D – 全日不停屯門市中心至豐景園

260X - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九龍站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

261 - 上水只停寶石湖路

264R - 於大埔只停大埔墟站及太和站/太和廣場

265B - 只來往天水圍至深水埗南昌街

268B - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九龍站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

269B - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九龍站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

279X - 不停新運路上水站，改停彩園路

280X - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九龍站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

281A - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九龍站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

286C - 全日服務

290 - 不停尚德廣場、唐明街及將軍澳站

290A - 不停尚德廣場、唐明街及將軍澳站

290X - 不經寶盈花園/將軍澳廣場至尚德

296A - 臨時總站設於唐德街，不經尚德

297 - 只來往新柳街至坑口

307 - 只來往大埔至灣仔，於大埔區只停大埔中心總站、新興花園/大埔中心五期及廣福邨，港島區不經中環、金鐘、告士打道維園

601 - 只來往九龍至灣仔，加站於入境事務大樓，不經軒尼詩道、怡和街及高士威道

603 - 只來往廣田至灣仔，加站於入境事務大樓，不經軒尼詩道、怡和街及高士威道

613 - 東隧後直達筲箕灣總站

619 - 只來往九龍至灣仔，加站於入境事務大樓，不經軒尼詩道、怡和街及高士威道

641 - 只來往九龍至灣仔，加站於入境事務大樓，不經軒尼詩道

671 – 往九龍方向不經立德里至銀幕街之間各站

680 - 只來往馬鞍山至灣仔，加站於入境事務大樓，不經軒尼詩道、怡和街及高士威道

681 - 只來往馬鞍山至灣仔，加站於入境事務大樓，不經軒尼詩道、怡和街及高士威道

690 - 只來往將軍澳至灣仔，加站於入境事務大樓，往九龍不停中環碼頭至維多利亞公園沿途各站，不經啟田道

934 - 往港島方向港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、演藝學院、入境事務大樓。

936 - 往港島方向港島區只停港澳碼頭，海港政府大樓，怡和大廈，演藝學院，入境事務大樓，告士打道維園，天后

948 - 往港島方向港島區只停港澳碼頭，海港政府大樓，怡和大廈，演藝學院，入境事務大樓，告士打道維園，天后

960 - 往港島方向港島區只停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、演藝學院、入境事務大樓、灣仔北。往屯門方向港島停灣仔北、灣仔碼頭、中環廣場、皇后像廣場、砵甸乍街、林士街、皇后街站

961 - 往港島方向港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、演藝學院、入境事務大樓、會展。往屯門方向港島停會展、中環廣場、皇后像廣場、砵甸乍街、林士街、皇后街站

968 - 港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、演藝學院、入境事務大樓、告士打道維園、天后。往元朗方向港島停天后、興發街、景隆街、舊灣仔警署、分域街、皇后像廣場、砵甸乍街、林士街、皇后街站

978 - 往港島方向港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、演藝學院、入境事務大樓、灣仔北。往北區方向港島停灣仔北、灣仔碼頭、中環廣場、皇后像廣場、砵甸乍街、林士街、皇后街站。

982X - 循環線運作，於港島區只停港澳碼頭及皇后街，服務時間至晚上7時

985 - 循環線運作，於港島區只停港澳碼頭及皇后街，服務時間至晚上7時

T270 - 全日循環線運作，經華明，取消花都廣場站，於九龍只停匯民道西九龍站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

其餘路線暫停服務

龍運

除以下路線外，龍運其他路線服務正常。

暫停服務

E41

改道行走

A43:

往機場：不停上水站至掃管埔村。加停彩園路上水站

往粉嶺：不停上水站至掃管埔。加停彩園路上水站

A43P: （上水粉嶺段與改路後A43同路）

往機場：不停上水站至掃管埔村。加停彩園路上水站，新田運輸交匯處

往粉嶺: 不停上水站至掃管埔村。加停新田運輸交匯處，彩園路上水站

以上路線的行車路線及班次亦會按實際情況調整，部分班次可能會在中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。

九巴及龍運會按實際交通情況，適時更新巴士服務資料。

【13:00】

機管局呼籲旅客預留充裕時間前往機場

機場快綫於11月16日晚上10時起只往返機場及香港站

機場快綫列車於11月16日晚上10時起只提供來回機場及香港站服務，直至全日服務結束為止。屆時列車將只於香港站接載乘客前往機場，而從機場往市區的列車亦只停香港站。

九龍站的市區預辦登機服務將於今日晚上9時起暫停，直至全日服務結束為止，而香港站的市區預辦登機服務將維持正常。

【12:20】因應屯門、元朗、天水圍區交通情況回復正常，九巴及龍運巴士亦已逐步途經上述區域。

正常路線:133條；改道路線:98條

九巴

路線正常

3D, 3M, 5M, 6D, 7M, 11B, 11C, 12, 17, 23M, 24, 29M, 31, 31M, 32H, 32M, 34, 34M, 36A, 36M, 37M, 38A, 39A, 39M, 40, 40P, 40X, 41M, 42C, 42M, 43, 43A, 43B, 43M, 43X, 44M, 46X, 47A, 47X, 48X, 49X, 51, 53, 54, 57M, 58M, 59M, 60M, 61M, 61X, 62X, 66M, 67M, 68, 68A, 68E, 68F, 68M, 69M, 71A, 71B, 76K, 80, 80X, 81K, 82X, 83X, 85M, 86, 88, 89, 89C, 89D, 89X, 92, 93A, 94, 95M, 98A, 99, 211, 213M, 214, 234A, 234B, 235, 235M, 238M, 243M, 248M, 249M, 249X, 251A, 251B, 252, 258D, 258P, 265M, 263, 268C, 268M, 269C, 269D, 269M, 273A, 276A, 276B, 286M, 286X, 298E, 299X, B1

改道行走

1 - 只來往基堤道至竹園

1A - 只來往基堤道至觀塘

2A - 不經太子、旺角，改經界限街、太子道西

2X - 不經太子、旺角，往彩福改經界限街

5 - 只來往新柳街至富山

5C - 只來往新柳街至慈雲山

6C - 不經界限街至加士居道一段彌敦道

9 - 只來往九龍醫院至彩福

11X - 只來往新柳街至上秀茂坪

13D - 只來往九龍醫院至秀茂坪

14 - 只來往新柳街至油塘

16 - 只來往九龍醫院至藍田廣田邨

26 - 只來往新柳街至順天

27 – 不停太子站及旺角道，改停伊利沙伯中學站及洗衣街水務署站

30X - 只來往新界至深水埗南昌街

32 - 只來往新界至深水埗南昌街

33A - 只來往新界至深水埗南昌街

35A - 只來往新界至深水埗南昌街

35X - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九龍站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

36B - 只來往新界至深水埗南昌街

37 - 只來往新界至深水埗南昌街

38 - 只來往葵盛至藍田站

41A - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九龍站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

42 - 往長康方向，不經協和小學至石硤尾街休息花園之間各站

42A - 只來往新界至深水埗南昌街

44 - 只來往新界至深水埗南昌街

45 - 只來往新界至深水埗南昌街

46 - 只來往新界至深水埗南昌街

52X - 只來往屯門至深水埗南昌街

58X - 只來往新界至深水埗南昌街

59X - 只來往新界至深水埗南昌街

60X - 只來往屯門至深水埗南昌街

63X - 只來往新界至美孚

64K - 不經太埔政府合署/大埔安慈路至運頭角里/大埔墟街市沿途各站

66X - 只來往新界至深水埗南昌街

67X - 只來往新界至深水埗南昌街

68X - 只來往新界至深水埗南昌街

69X - 只來往天水圍至深水埗南昌街

73 - 只來往華明至太和

74X – 於大埔區只停大埔中心總站、新興花園/大埔中心五期及廣福邨

75K - 不經大埔墟/運頭角里至富亨邨/大元邨，加停富亨總站、新興花園/大埔中心五期及廣福球場

77K - 只來往元朗至彩蒲苑彩顏閣

78K - 只來往沙頭角至粉嶺站

79K - 只來往打鼓嶺至粉嶺站

81 - 只來往禾輋至深水埗

81C - 全日循環線運作，改經青沙公路，於沙田不停新翠邨至獅子山隧道沿線各站，於九龍只停匯民道西九龍站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

85X - 只來往九龍城碼頭至馬鞍山

87B - 只來往新田圍至深水埗

87D - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九龍站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

88X - 來往火炭站及藍田站，來回程觀塘道設站

91 - 往清水灣方向不經科大北

91M - 往寶林方向不經科大北

93K - 只來往新柳街至寶林

98C - 不經太子、旺角，改經界限街、太子道西

234X - 全日循環線運作，於九龍只停美孚站、匯民道西九龍站、廣東道新港中心、彌敦道半島酒店及美孚站

238X - 只來往新界至深水埗南昌街

259D – 全日不停屯門市中心至豐景園

260X - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九龍站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

261 - 上水只停寶石湖路

264R - 於大埔只停大埔墟站及太和站/太和廣場

265B - 只來往天水圍至深水埗南昌街

268B - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九龍站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

269B - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九龍站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

276 - 上水只停寶石湖路

276P - 上水只停寶石湖路

279X - 不停新運路上水站，改停彩園路

280X - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九龍站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

281A - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九龍站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

286C - 全日服務

290 - 不停尚德廣場、唐明街及將軍澳站

290A - 不停尚德廣場、唐明街及將軍澳站

290X - 不經寶盈花園/將軍澳廣場至尚德

296A - 臨時總站設於唐德街，不經尚德

297 - 只來往新柳街至坑口

307 - 只來往大埔至灣仔，於大埔區只停大埔中心總站、新興花園/大埔中心五期及廣福邨，港島區不經中環、金鐘、告士打道維園

601 - 只來往九龍至灣仔，加站於入境事務大樓，不經軒尼詩道、怡和街及高士威道

603 - 只來往廣田至灣仔，加站於入境事務大樓，不經軒尼詩道、怡和街及高士威道

613 - 東隧後直達筲箕灣總站

619 - 只來往九龍至灣仔，加站於入境事務大樓，不經軒尼詩道、怡和街及高士威道

641 - 只來往九龍至灣仔，加站於入境事務大樓，不經軒尼詩道

671 – 往九龍方向不經立德里至銀幕街之間各站

680 - 只來往馬鞍山至灣仔，加站於入境事務大樓，不經軒尼詩道、怡和街及高士威道

681 - 只來往馬鞍山至灣仔，加站於入境事務大樓，不經軒尼詩道、怡和街及高士威道

690 - 只來往將軍澳至灣仔，加站於入境事務大樓，往九龍不停中環碼頭至維多利亞公園沿途各站，不經啟田道

934 - 往港島方向港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、演藝學院、入境事務大樓。

936 - 往港島方向港島區只停港澳碼頭，海港政府大樓，怡和大廈，演藝學院，入境事務大樓，告士打道維園，天后

948 - 往港島方向港島區只停港澳碼頭，海港政府大樓，怡和大廈，演藝學院，入境事務大樓，告士打道維園，天后

960 - 往港島方向港島區只停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、演藝學院、入境事務大樓、灣仔北。往屯門方向港島停灣仔北、灣仔碼頭、中環廣場、皇后像廣場、砵甸乍街、林士街、皇后街站

961 - 往港島方向港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、演藝學院、入境事務大樓、會展。往屯門方向港島停會展、中環廣場、皇后像廣場、砵甸乍街、林士街、皇后街站

968 - 港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、演藝學院、入境事務大樓、告士打道維園、天后。往元朗方向港島停天后、興發街、景隆街、舊灣仔警署、分域街、皇后像廣場、砵甸乍街、林士街、皇后街站

978 - 往港島方向港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、演藝學院、入境事務大樓、灣仔北。往北區方向港島停灣仔北、灣仔碼頭、中環廣場、皇后像廣場、砵甸乍街、林士街、皇后街站。

982X - 循環線運作，於港島區只停港澳碼頭及皇后街，服務時間至晚上7時

985 - 循環線運作，於港島區只停港澳碼頭及皇后街，服務時間至晚上7時

T270 - 全日循環線運作，經華明，取消花都廣場站，於九龍只停匯民道西九龍站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

W3 – 總站改為上水清河，不經上水總站，並全日途經百和路沿線各站

其餘路線暫停服務

龍運

路線正常

A31, A32, A33, A33X, A36, A37, A38, A41, A41P, A47X, E31, E32, E32A, E33, E33P, E34A, E34B, E42, R8, S1, S64

改道行走

A43:

往機場：不停上水站至掃管埔村。加停彩園路上水站

往粉嶺：不停上水站至掃管埔。加停彩園路上水站

A43P: （上水粉嶺段與改路後A43同路）

往機場：不停上水站至掃管埔村。加停彩園路上水站，新田運輸交匯處

往粉嶺: 不停上水站至掃管埔村。加停新田運輸交匯處，彩園路上水站

其餘路線暫停服務

以上路線的行車路線及班次亦會按實際情況調整，部分班次可能會在中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。

九巴及龍運會按實際交通情況，適時更新巴士服務資料。

【11:54】運輸署特別交通消息

東鐵綫服務現已調整如下：

紅磡站往返火炭站：每5分鐘一班

火炭站往返大埔墟站：暫停服務

大埔墟站往返羅湖站/落馬洲站：列車不停上水站

港鐵現正提供免費接駁巴士來往大埔墟站和錦上路站。由其他綫路前往大埔墟至羅湖或落馬洲的乘客，可考慮乘搭西鐵綫到錦上路站轉乘免費接駁巴士。

由於大學站鐵路設施及停泊的列車被嚴重破壞，所以大學站現未能提供服務。

新巴及城巴以下路線暫停服務:

香港島路線:

4X,40,40M,82M

過海路線:

101,102,103,104,106,107,109,110,112,113,116,117,118,170,171,182 (10:20起恢復服務經東隧),973,H1,H1A,H2

九龍及新界區路線：

796P,797M

機場路線/北大嶼山對外路線：

E23,E23A

特別路線:

X15,X15R

新巴及城巴以下路線縮短行駛路線/改道行駛：

香港島路線:

2,2A,2X,4,7,8H,14,18X,22,23,30X,37A,37B,37X,71,77,81,82,82X,85,90B,91,94,99,720,722

九龍及新界區路線：

701,701A,792M,796C,796X,798

過海路線:

111,115,307,606,608,682,690,694,904,905,970,970X,971,969

機場路線/北大嶼山對外路線：

A12,A20,A21,A22,A29P,E21,E21A,E22,E22A

九巴/龍運以下路線縮短行駛路線/改道行駛：

九龍及新界區路線：

1,1A,2A,2X,5,5C,6C,9,11X,13D,14,16,26,27,30X,32,33A,35A,35X,36B,37,38,41,42,42A,44,45,46,35X,38,41A,47A,47X,49X,52X,58X,59X,66X,67X,60M,60X,61M,61X,62X,63X,64K,68X,69M,69X,73,75K,77K,78K,79K,81K,85X,88X,91,91M,93K,98C,234X,238X,249X,259D,260X,261,263,264R,265B,265M,268B,269B,269C,269D,276,276A,276P,279X,280X,286C,290,290A,290X,296A,297,299X,T270,B1

過海路線:

601,603,613,619,641,680,681,690,934,935,936,948,960,960P,960S,961,968,978,982X,985

機場路線/北大嶼山對外路線：

A33,A33X,A37,A41,A43,A43P,A47X,E34A,E42,E42P

九巴/龍運以下路線維持正常服務:

九龍及新界區路線：

3D,3M,5M,6D,7M,11B,11C,12,17,23M,31,31M,32H,32M,34,34M,36A,36M,37M,38A,39A,39M,40,40P,40X,41M,42C,42M,43,43A,43B,43M,43X,44M,46X,51,53,54,57M,58M,59M,66M,67M,68,68A,68E,68F,68M,76K,80,80X,82X,83X,85M,89D,89X,92,93A,94,95M,98A,98B,99,211,213M,214,234A,234B,235,235M,238M,243M,248M,249M,251A,251B,252,258D,258P,268C,268M,273A,286M,286X

過海路線:

302,601P,960P,960S,968元朗公園特別班

機場路線/北大嶼山對外路線：

A31,A32,A36,A38,A41P,E31,E32,E32A,E33P,E34B,R8,S1,S64因應道路狀況，下列的路段暫時阻塞/封閉：

政府會在十一月十六日安排免費運輸服務，服務時間為上午七時至晚上七時。詳細路線如下：

- 免費渡輪服務來回烏溪沙公眾碼頭至大埔海濱公園碼頭

- 免費旅遊巴士服務來回大埔海濱公園大景街迴旋處至大埔墟港鐵站（新達廣場上車位置）（A線）

因應馬料水碼頭附近狀況，來往馬料水至塔門/來往馬料水至東平洲/來往黃石至灣仔及赤徑的街渡服務，是日11月16日將暫停服務。

由頭班車起，機場快綫恢復提供來回香港站、九龍站、青衣站、機場站及博覽館站的列車服務。

香港站及九龍站市區預辦登機服務正常，截止時間為航班起飛前90分鐘。

由於車站設施受到破壞,列車服務已作出以下調整：

-東涌站已暫時關閉，列車亦不停該站

港鐵現正提供免費接駁巴士來往欣澳站和東涌站，請留意東涌站附近的上客區已移至東薈城巴士總站。

港鐵各綫(機場快綫除外)、輕鐵及港鐵巴士的服務將於晚上10時結束。

由頭班車起，東鐵綫提供來往紅磡至火炭站，以及來往大埔墟至羅湖/落馬洲站(不停上水站)的列車服務。

東涌、大學及上水站關閉。個別車站的出入口亦會暫時關閉。

請乘客預早計劃行程。

由於個別輕鐵車站設施及信號設備被破壞，輕鐵服務調整如下:

輕鐵路綫705由751 綫替代。

706 由761P 綫替代。

輕鐵761P綫在天水圍區改道。

輕鐵751綫在天水圍及屯門區改道。

輕鐵614及614P綫往元朗/兆康方向在屯門區改道。

所有輕鐵車輛不經翠湖及友愛站。

所有輕鐵路綫將維持13至30分鐘一班。



【10:55】吐露港公路北行線恢復行車，往九龍方向依然封閉。

【10:49】東鐵線紅磡至旺角東站恢復行車。

+ 9 + 8 + 7

【10:07】運輸署最新交通消息

因道路狀況，以下的公共運輸服務需要臨時調整，詳情如下：



下列巴士路線暫停服務：



港島區路線：

4X,40,40M,81A,81S,82M,82X



九龍及新界區路線：

701S,702A,702S,796P,797M,798A,798B



過海路線：

101,101R,101X,102,102P,102R,103,103P,104,106,106A,106P,107,107P,109,110,111P,112,113,115P,116,117,118,118P,170,171,171A,171P,182,301,307A,307B,973,H1,H1A,H2



機場路線/北大嶼山對外路線：

E23,E23A



特別路線：

X15,X15R



港鐵路線：

K74,K75P,K14



下列巴士路線縮短行駛路線/改道行駛：



港島區路線：

1,2,2A,2X,4,5B,5X,6,6A,6X,7,8,8H,8P,8X,10,11,12,12A,12M,14,18X,19,20,22,23,25A,30X,37A,37B,37X,41A,43M,47P,48,63,70,70P,71,71P,72,72A,73,75,76,77,81,82,85,88R,90,90B,91,94,95C,96,97,97A,98,99,260



九龍及新界區路線：

1,1A,2A,2X,5,5C,6C,9,11X,13D,14,16,26,27,30X,32,33A,35A,36B,37,41,42A,44,45,46,35X,38,41A,47A,47X,49X,52X,53,54,58X,59X,66X,67X,60M,60X,61M,61X,62X,63X,64K,68M,68X,69M,69X,73,75K,76K,77K,78K,79K,81K,85X,88X,91,91M,93K,98C,230X,234X,238X,242X,249X,259D,260X,261,264R,263,265B,265M,268B,268C,269B,269C,269D,276,276A,276P,279X,280X,286C,290,290A,290X,297,701,701A,720,722,780,780P,788,789,792M,796S,798



過海路線：

307,606X,608,619,619P,621,671,681,681P,682,682P,690,904,905,969,971



機場路線/北大嶼山對外路線：

A12,A20,A21,A22,A29P,A33,A33X,A36,A37,A41,A43,A43P,A47X,E21,E21A,E22,E22A,E22C,E34A,E42,E42P



港鐵路線：

506,K51,K52,K53,K58,K65



以下港鐵巴士路線提供有限度服務：

K12,K17,K18



由於車站設施被破壞，東鐵綫列車服務受阻



東鐵綫服務現已調整如下：

紅磡站往返旺角東站：暫停服務

旺角東站往返火炭站：每5分鐘一班

火炭站往返大埔墟站：暫停服務

大埔墟站往返羅湖站/落馬洲站：列車不停上水站



港鐵現正提供免費接駁巴士來往大埔墟站和錦上路站。由其他綫路前往大埔墟至羅湖或落馬洲的乘客，可考慮乘搭西鐵綫到錦上路站轉乘免費接駁巴士。



由於大學站鐵路設施及停泊的列車被嚴重破壞，所以大學站現未能提供服務。

因應馬料水碼頭附近狀況，來往馬料水至塔門/來往馬料水至東平洲/來往黃石至灣仔及赤徑的街渡服務，是日11月16日將暫停服務。

由頭班車起，機場快綫恢復提供來回香港站、九龍站、青衣站、機場站及博覽館站的列車服務。



香港站及九龍站市區預辦登機服務正常，截止時間為航班起飛前90分鐘。

由於車站設施受到破壞,列車服務已作出以下調整：



-東涌站已暫時關閉，列車亦不停該站



港鐵現正提供免費接駁巴士來往欣澳站和東涌站，請留意東涌站附近的上客區已移至東薈城巴士總站。

港鐵各綫(機場快綫除外)、輕鐵及港鐵巴士的服務將於晚上10時結束。



由頭班車起，東鐵綫提供來往紅磡至火炭站，以及來往大埔墟至羅湖/落馬洲站(不停上水站)的列車服務。



東涌、大學及上水站關閉。個別車站的出入口亦會暫時關閉。



輕鐵路綫705由751 綫替代。

706 由761P 綫替代。

輕鐵761P綫在天水圍區改道。

輕鐵751綫在天水圍及屯門區改道。

輕鐵614及614P綫往元朗/兆康方向在屯門區改道。

所有輕鐵車輛不經翠湖及友愛站。

所有輕鐵路綫將維持13至30分鐘一班。

因緊急維修，新田公路往落馬洲方向近錦繡花園的快線仍然封閉。



+ 9 + 8 + 7

【09:50】由於紅磡站附近有暴徒向路軌範圍投擲汽油彈，紅磡站來回旺角東站列車服務暫停。東鐵綫現時只維持旺角東站來回火炭站的列車服務，5分鐘一班車；以及大埔墟站來回羅湖站/落馬洲站的有限度服務，不停上水站

【08:24】運輸署特別交通消息

香港西九龍站的部分出入口暫時關閉。高速鐵路服務則維持正常。



添華道來回方向全線封閉。



【08:10】運輸署特別交通消息

由於吐露港公路繼續封閉，政府今日繼續安排免費運輸服務，來回大埔及北區。免費渡輪服務行走烏溪沙公眾碼頭至大埔海濱公園碼頭，免費旅遊巴行走大埔海濱公園大景街迴旋處至大埔墟港鐵站，服務時間為上午7時至晚上7時。

因應馬料水碼頭附近狀況，來往馬料水至塔門/來往馬料水至東平洲/來往黃石至灣仔及赤徑的街渡服務，是日11月16日將暫停服務。

由於車站設施被破壞，東鐵綫列車服務受阻



東鐵綫服務現已調整如下：

紅磡站往返火炭站：每5分鐘一班

火炭站往返大埔墟站：暫停服務，港鐵正提供免費接駁巴士

大埔墟站往返羅湖站/落馬洲站：列車不停上水站



港鐵現正提供免費接駁巴士來往大埔墟站和錦上路站。由其他綫路前往大埔墟至羅湖或落馬洲的乘客，可考慮乘搭西鐵綫到錦上路站轉乘免費接駁巴士。



由於大學站鐵路設施及停泊的列車被嚴重破壞，所以大學站現未能提供服務。

-東涌站已暫時關閉，列車亦不停該站



港鐵現正提供免費接駁巴士來往欣澳站和東涌站，請留意東涌站附近的上客區已移至東薈城巴士總站。



下列巴士路線暫停服務：



港島區路線：

4X,40,40M,81A,81S,82M,82X



九龍及新界區路線：

701S,702A,702S,796P,797M,798A,798B

過海路線：101,101R,101X,102,102P,102R,103,103P,104,106,106A,106P,107,107P,109,110,111P,112,113,115P,116,117,118,118P,170,171,171A,171P,182,301,307A,307B,973,H1,H1A,H2



機場路線/北大嶼山對外路線：E23,E23A



特別路線：X15,X15R



港鐵路線：K74,K75P



下列巴士路線縮短行駛路線/改道行駛：



港島區路線：

1,2,2A,2X,4,5B,5X,6,6A,6X,7,8,8H,8P,8X,10,11,12,12A,12M,14,18X,19,20,22,23,25A,30X,37A,37B,37X,41A,43M,47P,48,63,70,70P,71,71P,72,72A,73,75,76,77,81,82,85,88R,90,90B,91,94,95C,96,97,97A,98,99,260



九龍及新界區路線：

1,1A,2A,2X,5,5C,6C,9,11X,13D,14,16,26,27,30X,32,33A,35A,36B,37,41,42A,44,45,46,35X,38,41A,47A,47X,49X,52X,53,54,58X,59X,66X,67X,60M,60X,61M,61X,62X,63X,64K,68M,68X,69M 69X,73,75K,76K,77K,78K,79K,81K,85X,88X,91,91M,93K,98C,230X,234X,238X,242X,249X,259D,260X,261,264R,263,265B,265M,268B,268C,269B,269C,269D,276,276A,276P,279X,280X,286C,290,290A,290X,297,701,701A,720,722,780,780P,788,789,792M,796S,798



過海路線：307,606X,608,619,619P,621,671,681,681P,682,682P,690,904,905,969,971,



機場路線/北大嶼山對外路線：

A12,A20,A21,A22,A29P,A33,A33X,A36,A37,A41,A43,A43P,A47X,E21,E21A,E22,E22A,E22C,E34A,E42,E42P



港鐵路線：506,K51,K52,K53,K58,K65



由頭班車起，機場快綫恢復提供來回香港站、九龍站、青衣站、機場站及博覽館站的列車服務。



香港站及九龍站市區預辦登機服務正常，截止時間為航班起飛前90分鐘。

港鐵各綫(機場快綫除外)、輕鐵及港鐵巴士的服務將於晚上10時結束。



由於個別輕鐵車站設施及信號設備被破壞，輕鐵服務調整如下:



輕鐵路綫705由751 綫替代。

706 由761P 綫替代。

輕鐵761P綫在天水圍區改道。

輕鐵751綫在天水圍及屯門區改道。

輕鐵614及614P綫往元朗/兆康方向在屯門區改道。

所有輕鐵車輛不經翠湖及友愛站。

所有輕鐵路綫將維持13至30分鐘一班。

因應道路狀況，下列的路段暫時阻塞/封閉：



香港

-薄扶林道介乎蒲飛路及般咸道

-般咸道介乎薄扶林道及西邊街

-山道



九龍

-窩打老道及聯合道的交界

-聯合道近香港浸信會醫院

-歌和老街介乎達之路及窩打老道

-漆咸道南近香港理工大學(來回方向)

-衛理道(不能轉入加士居道)

-公主道(不能轉入加士居道)

-西九龍走廊(不能轉入加士居道)

-康莊道(北行)

-海底隧道(來回方向)

-機利士南路(只能轉入蕪湖街)

-漆咸道南及暢運道的交界

-柯士甸道介乎彌敦道及漆咸道南

-渡船街(不能轉入加士居道天橋)

-佐敦道(不能轉入加士居道天橋)

-彌敦道介乎亞皆老街及登打士街(來回方向)



新界

-大埔公路馬料水段

-創新路(大埔方向)

-唐明街介乎唐俊街及寶康路

-吐露港公路近香港中文大學(來回方向)

-大埔太和路介乎南運路及安祥路(來回方向)

以上路段的公共交通服務受阻、改道或暫停服務。



因緊急維修，新田公路往落馬洲方向近錦繡花園的快線仍然封閉。

昨日（15日）大學站被大肆破壞，今日未能開站。（資料圖片）

【0700】運輸署表示：吐露港公路及紅磡海底隧道（來回方向）仍未開通；因路面情況，電車服務只提供來往堅尼地城至西灣河的服務：另外，全港各區約有160組受破壞的交通燈尚在搶修中。

【0645】旺角：逾百名戴上白帽及白手套的人士，在彌敦道近山東街一帶清理路障；運輸署指，現時彌敦道介乎亞皆老街及登打士街（來回方向）仍然封閉。

【0615】運輸署表示，因應道路狀況，下列的路段暫時阻塞/封閉：

香港： -薄扶林道介乎蒲飛路及般咸道 -般咸道介乎薄扶林道及西邊街 -山道 九龍： -窩打老道及聯合道的交界 -聯合道近香港浸信會醫院 -歌和老街介乎達之路及窩打老道 -漆咸道南近香港理工大學(來回方向) -衛理道(不能轉入加士居道) -公主道(不能轉入加士居道) -西九龍走廊(不能轉入加士居道) -康莊道(北行) -海底隧道(來回方向) -機利士南路(只能轉入蕪湖街) -漆咸道南及暢運道的交界 -柯士甸道介乎彌敦道及漆咸道南 -渡船街(不能轉入加士居道天橋) -佐敦道(不能轉入加士居道天橋) -彌敦道介乎亞皆老街及登打士街(來回方向) 新界： -大埔公路馬料水段 -創新路(大埔方向) -唐明街介乎唐俊街及寶康路 -吐露港公路近香港中文大學(來回方向) -大埔太和路介乎南運路及安祥路(來回方向) 以上路段的公共交通服務受阻、改道或暫停服務。

【0615】九巴表示，九巴及龍運巴士，共有95條路線正常及121條路線改道，並維持有限度服務；北區乘客可乘搭279X/978/T270，於大欖隧道轉乘其他路線往各區。

九巴路線正常：

3D, 3M, 5M, 6D, 7M, 11B, 11C, 12, 17, 23M, 31, 31M, 32H, 32M, 34, 34M, 36A, 36M, 37M, 38A, 39A, 39M, 40, 40X, 41M, 42C, 42M, 43, 43A, 43B, 43M, 43X, 44M, 46X, 51, 57M, 58M, 59M, 66M, 67M, 68, 68A, 68E, 68F, 80, 82X, 83X, 89D, 89X, 92, 93A, 94, 95M, 98A, 98B, 99, 211, 213M, 214, 234A, 234B, 235, 235M, 238M, 243M, 248M, 249M, 251A, 251B, 252, 258D, 258P, 268M, 273A, 286M, 286X, 302, 606X, 680, 681, 960P, 960S, 968元朗公園特別班

龍運路線正常：

A31, A32, A38, A41P, E31, E32, E32A, E33P, R8, S1, S64

九巴改道： 1 - 只來往基堤道至竹園 1A - 只來往基堤道至觀塘 2A - 不經太子、旺角，改經界限街、太子道西 2X - 不經太子、旺角，往彩福改經界限街 5 - 只來往新柳街至富山 5C - 只來往新柳街至慈雲山 6C - 不經界限街至加士居道一段彌敦道 9 - 只來往九龍醫院至彩福 11X - 只來往新柳街至上秀茂坪 13D - 只來往九龍醫院至秀茂坪 14 - 只來往新柳街至油塘 16 - 只來往九龍醫院至藍田廣田邨 26 - 只來往新柳街至順天 27 - 只來往九龍醫院至順天 30X, 32, 33A, 35A, 36B, 37, 41, 42A, 44, 45, 46 - 只來往新界至深水埗南昌街 35X – 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店 38 - 只來往葵盛至藍田站 41A - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店 42 - 往長康方向，不經協和小學至石硤尾街休息花園之間各站 47A, 47X, 49X - 不停沙田市中心 52X - 只來往三聖至深水埗南昌街 53 - 不經元朗大馬路 54 - 不經元朗大馬路 58X, 59X, 66X, 67X - 只來往新界至深水埗南昌街 60M - 只來往豐景園至荃灣 60X - 只來往豐景園至深水埗 61M - 不經友愛邨至置樂花園沿途各站 61X - 只來往豐景園至九龍城碼頭 62X - 只來往豐景園至鯉魚門 63X - 只來往新界至美孚 64K - 不經元朗大馬路，不經太和站/太和廣場至運頭角里/大埔墟街市沿途各站 68M - 不經元朗大馬路 68X - 不經元朗大馬路，只來往新界至深水埗南昌街 69M - 天水圍只停天水圍市中心總站 69X - 只來往天水圍站(屏欣苑)及深水埗南昌街 73 - 只來往華明 - 太和 75K - 不經大埔墟/運頭角里至富亨邨/大元邨，加停富亨總站、新興花園/大埔中心五期及廣福球場 76K - 不經元朗大馬路 77K - 只來往元朗及彩蒲苑彩顏閣 78K - 只來往沙頭角至粉嶺站 79K - 只來往打鼓嶺至粉嶺站 81K - 不停沙田市中心 85X - 只來往九龍城碼頭及馬鞍山 88X - 來往火炭站及藍田站，來回程觀塘道設站 91 - 往清水灣方向不經科大北 91M - 往寶林方向不經科大北 93K - 只來往新柳街至寶林 98C - 不經太子、旺角，改經界限街、太子道西 230X - 不經界限街至柯士甸道一段彌敦道，新港中心為終點站 234X - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店 238X - 只來往新界及深水埗南昌街 242X - 不經界限街至柯士甸道一段彌敦道 249X - 不經沙田市中心，加停乙明邨 259D – 全日不停屯門市中心至豐景園 260X - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店 261 - 經置樂來往三聖及上水寶石湖路，不停友愛 264R - 只來往元朗形點一太和帝欣苑(上水方向) 263 - 只來往豐景園及沙田站 265B - 天水圍只停天恒總站及只來往深水埗 265M - 天水圍只停天恒總站 268B - 全日循環線運作，不經元朗大馬路，於九龍只停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店 268C - 不經元朗大馬路 269B - 全日循環線運作，天水圍只停天水圍市中心總站，於九龍只停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店 269C - 天水圍只停天水圍市中心總站 269D - 只來往天水圍站(屏欣苑)及沙田站，不經元朗大馬路，元朗可於山水樓，形點I上車 276 - 天水圍天慈開出改經天城路及天福路，不經元朗大馬路，上水只停寶石湖路 276A - 天水圍只停天恒總站 276P - 元朗只停山水樓及形點I，上水只停寶石湖路 279X - 不停新運路上水站，改停彩園路 280X - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店 286C – 全日服務 290, 290A - 荃灣方向︰彩明開出直去景林邨, 不經厚德, 坑口, 尚德, 將軍澳廣場; 彩明方向︰景林邨後直達彩明, 不經厚德, 坑口, 尚德, 寶盈花園 290X - 不經寶盈花園至尚德 297- 只來往新柳街及坑口 601, 619, 680 - 只來往九龍或新界至天后 603 - 只來往廣田 - 灣仔，加站於入境事務大樓，往九龍不停中環碼頭至維多利亞公園沿途各站 613 - 東隧後直達筲箕灣總站 641 - 只來往九龍至灣仔，加站於入境事務大樓，往九龍不停港澳碼頭至菲林明道沿途各站 690 - 只來往將軍澳至天后，不經啟田道 934, 935 - 往港島方向港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、演藝學院、入境事務大樓。 936 - 港島區只停港澳碼頭，海港政府大樓，怡和大廈，演藝學院，入境事務大樓，告士打道維園，天后 948 - 港島區只停港澳碼頭，海港政府大樓，怡和大廈，演藝學院，入境事務大樓，告士打道維園，天后 960 - 港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、演藝學院、入境事務大樓、灣仔北。往屯門方向港島停灣仔北、灣仔碼頭、中環廣場、皇后像廣場、砵甸乍街、林士街、皇后街站。 960P, 960S - 港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、演藝學院、入境事務大樓、灣仔北 961 - 來回程屯門區不停屯門消防局至豐景園。往港島方向港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、演藝學院、入境事務大樓、會展。往屯門方向港島停會展、中環廣場、皇后像廣場、砵甸乍街、林士街、皇后街站。 968 - 不經元朗大馬路。港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、演藝學院、入境事務大樓、告士打道維園、天后。往元朗方向港島停天后、興發街、景隆街、舊灣仔警署、分域街、皇后像廣場、砵甸乍街、林士街、皇后街站。 978 - 往港島方向港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、演藝學院、入境事務大樓、灣仔北。往北區方向港島停灣仔北、灣仔碼頭、中環廣場、皇后像廣場、砵甸乍街、林士街、皇后街站。 982X – 全日服務，循環線運作，於港島區只停港澳碼頭及皇后街 B1 - 天水圍只停天慈總站，不經元朗大馬路，元朗可於山水樓，形點I上車 T270 - 全日循環線運作，經華明，取消花都廣場站，加停大欖隧道，於九龍只停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店 龍運改道： A33: 往機場：不停屯門官立中學至恆豐園 往屯門：不停兆麟政府大樓至屯門官立中學 A33X: 往機場：不停屯門站至豐景園，加停華都花園(58M往荃灣方向) 往屯門：不停豐景園至屯門站，加停屯門大會堂 A36: 往機場：不停山水樓至谷亭街各站，加停鳯池村 往元朗：不停又新街至元朗公園站 A37: 往機場：不停天悅邨至天慈邨，加停天佑苑 往洪水橋：不停天耀邨耀豐樓至天頌苑頌棋閣，加停聚星樓 A41: 往機場：不停文化博物館至好運中心 往愉翠苑：不停沙田市中心至文化博物館 A43: 往機場：不停上水站至掃管埔村。加停彩園路上水站 往粉嶺：不停上水站至掃管埔。加停彩園路上水站 A43P: （上水粉嶺段與改路後A43同路） 往機場：不停上水站至掃管埔村。加停彩園路上水站，新田運輸交匯處 往粉嶺: 不停上水站至掃管埔村。加停新田運輸交匯處，彩園路上水站 A47X: 往機場: 大埔只停富亨總站，加停大欖隧道 往富亨: 大埔只停富亨總站，加停大欖隧道 E34A: 往機場：於天水圍只停天水圍市中心，於元朗加停山水樓，後直往大欖隧道 往天水圍：大欖隧道後，於元朗加停山水樓，於天水圍只停天水圍市中心 E42: 往機場：不停沙田市中心至文化博物館 往博康：不停文化博物館至好運中心 E42P: 往博康：不停文化博物館至好運中心

【0550】新巴城巴表示：現時約有60 多條路線暫停服務，約 110 條路線需改道行駛。詳情如下圖：

新巴城巴今早（16日）約有60多條路線暫停服務，約 110 條路線需改道行駛。

【0539】港鐵表示，所有輕鐵車輛不經翠湖及友愛站，所有輕鐵路線將維持13至30分鐘一班。輕鐵705線由751線替代；706線由761P線替代；761P線在天水圍區改道；751線在天水圍及屯門區改道；614及614P線往元朗/兆康方向，在屯門區改道。

【0534】港鐵表示，經詳細風險評估及與相關政府部門商討後，今日（16日）港鐵各線（機場快綫除外）、輕鐵及港鐵巴士，服務於晚上10時結束；大學站、上水站及東涌站關閉，列車亦不停相關車站。