【11.18交通】東鐵綫現只維持旺角東至大埔墟、上水至羅湖/落馬洲

11月18日交通消息： 港鐵：港鐵各綫（機場快綫除外）、輕鐵及港鐵巴士的服務將於晚上11時結束。港鐵表示，由於油麻地站車站設施剛被破壞，車站亦需要關閉。另外，尖沙咀站被擲汽油彈，車站關閉。 東鐵：大埔墟以北路段即時暫時停服務，現時只維持旺角東站至大埔墟站、上水站至羅湖/落馬洲站。現正安排免費接駁巴士行走大埔墟至上水站。 輕鐵：所有輕鐵車輛不經翠湖及友愛站。 西鐵：只維持屯門站至尖東站的列車服務，每3分鐘一班。 紅磡：來回線仍全封。

【16:22】港鐵：大學站附近亦被投擲外來物，影響列車服務。東鐵綫現時可維持旺角東站至火炭站及上水站至羅湖/落馬洲站。港鐵正安排免費接駁巴士，行走火炭至上水站。​另外，有免費接駁巴士，正行走東鐵綫大埔墟站至西鐵綫錦上路站，疏導乘客



【16:10】港鐵：東鐵綫粉嶺站附近有人投擲外物至路軌範圍，影響列車安全運作。東鐵綫大埔墟以北路段即時暫時停服務，現時只維持旺角東站至大埔墟站的列車服務及上水站至羅湖/落馬洲站。現正安排免費接駁巴士行走大埔墟至上水站。



​【14:59】港鐵：尖沙咀站被擲汽油彈，車站關閉。



【14:46】港鐵：由於油麻地站車站設施剛被破壞，為保障乘客及員工安全，荃灣綫及觀塘綫列車不停油麻地站，車站亦需要關閉



【13:30】



九巴



路線正常

3D, 3M, 7M, 11C, 13M, 26M, 29M, 30, 31, 31M, 32H, 32M, 33, 34, 34M, 36, 36M, 37M, 38A, 38B, 39A, 39M, 40, 40P, 40S, 40X, 41M, 41P, 42C, 42M, 43, 43A, 43B, 43M, 43P, 43X, 44M, 46P, 46X, 47A, 47X, 48P, 48X, 49P, 49X, 51, 53, 54, 57M, 58M, 59A, 59M,61M, 64K, 65K, 66M, 67M, 68, 68A, 68E, 68F, 68M, 69C, 69M, 70K, 71A, 71B, 71K, 72, 72A, 73, 73A, 73K, 73P, 73X, 74A, 74B, 74C, 74D, 74E, 74K, 74X, 75K, 75P, 76K, 78K, 79K, 80K, 80X, 81K, 82B, 82C, 82K, 82P, 82X, 83K, 83S, 84M, 85K, 85M, 86, 86A, 86K, 86P, 86S, 88, 88K, 89B, 89C, 89D, 89X, 89S, 91, 91M, 92, 93A, 94, 95M, 98A, 99, 211, 213M, 214, 234A, 234B, 234D, 235, 235M, 238M, 240X , 243M, 243P, 248M, 249M, 249X, 251A, 251B, 251M, 252, 252X, 258A, 258D, 258P, 258S, 258D, 258P, 261, 261P, 265M, 267X, 268A, 268C, 268M, 268P, 269A, 269C, 269D, 269M, 269S, 270, 272E, 273A, 273B, 273D, 274P, 276, 276A, 276B, 276P, 277E, 277X, 278X, 279X, 282, 283, 284, 286M, 286P, 286X, 288, 290, 290A, 290X, 296A, 298E, 299X, 302, 307A, 307B, 307P, 373, 601P, 619X, 621, 678, 680, 680X, 960X, 968X, B1

改道行駛

1 - 只來往基堤道至竹園

1A - 只來往基堤道至秀茂坪

2 - 全日循環線運作，於深水埗停蘇屋總站至深水埗福榮街站後，停匯民道西九龍站後返回深水埗，停麗閣邨至蘇屋總站各站

2F - 來回改經龍翔道, 不經歌和老街及橫頭磡。往長沙灣加停永光書院, 天馬苑, 豐力樓, 畢架山花園, 澤安邨; 往慈雲山加停澤安邨,畢架山花園, 豐力樓, 天馬苑

5 - 只來往新柳街至富山

5C - 只來往新柳街至慈雲山

6D - 只來往美孚至彩虹

9 - 只來往彩福至九龍醫院

11K - 只來往新柳街至竹園

11X - 只來往新柳街至上秀茂坪

12 -只來往海麗邨至廣東道, 不經尖東站及麼地道

14 - 只來往新柳街至油塘

15 - 只來往新柳街至藍田北

16 - 只來往廣田至九龍醫院

24 -只來往啟業至九龍醫院

26 - 只來往新柳街至順天

27 - 只來往順天至九龍醫院

31B - 只來往新界至深水埗南昌街

32 - 只來往新界至深水埗南昌街

33A - 只來往新界至深水埗南昌街

35A - 只來往新界至深水埗南昌街

35X - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九龍站

36A - 只來往新界至深水埗南昌街

36B - 只來往新界至深水埗南昌街

37 - 只來往新界至深水埗南昌街

38 – 只來往葵盛(東)至藍田北

41 - 只來往新界至深水埗南昌街

41A - 全日循環線運作，九龍只停匯民道西九龍站

42 - 往順利方向，不經清麗苑至美孚站；往長康方向，不經協和小學至石硤尾街休憩街休息花園之間各站

42A - 只來往新界至深水埗南昌街

43C – 以深水埗南昌街為終點站，不入美孚

46X - 只來往顯徑至葵芳站

52X – 只來往三聖至深水埗南昌街

58X - 只來往新界至深水埗南昌街

59X - 只來往新界至深水埗南昌街

60M – 只來往豐景園至荃灣

60X - 只來往豐景園至深水埗南昌街

61X - 只來往豐景園至富豪東方酒店

62X - 只來往豐景園至鯉魚門邨

66X - 只來往新界至深水埗南昌街

67X - 只來往新界至深水埗南昌街

68X - 只來往新界至深水埗南昌街

69X - 只來往天水圍至深水埗南昌街

74D - 另設短程班次來往大埔至觀塘經科學園

75X - 往九龍城碼頭：按平日早上繁忙時間特別班次路線運作 往富善：按平日下午繁忙時間特別班次路線運作 (行經彩虹道，富豪東方酒店; 不經橫頭磡一帶)

80 - 只來往美林至觀塘，全日繞經顯徑、隆亨）

81 - 只來往禾輋至深水埗北河街

81C - 全日循環線運作，改經青沙公路，於沙田不停新翠邨至獅子山隧道沿線各站，加站於新明樓 (287X站), 於九龍只停匯民道西九龍站

83X - 全日服務, 改為水泉澳開出經黃泥頭

85X - 只來往馬鞍山至富豪東方酒店

87B - 只來往新田圍至深水埗南昌街

87D - 全日循環線運作，改經青沙公路，於九龍只停匯民道西九龍站

88X - 全日來往火炭至藍田北

89 - 來回方向改經觀塘道

93K- 只來往新柳街及寶林

95 – 只來往九龍醫院至翠林

98C – 不經旺角及太子，改經界限街/太子道西

98S – 不經旺角及太子，改經太子道西

101X – 港島方向於九龍只停裕民坊總站、牛頭角站、臨華街及輔警總部，加停舊灣仔警署, 九龍方向不停紅隧口至山谷道各站

203E -只來往彩虹至九龍醫院

213D – 只來往九龍醫院至秀茂坪

230X -全日循環線運作，加停美孚，於九龍只停匯民道西九龍站

234X - 全日循環線運作，加停美孚，於九龍只停匯民道西九龍站

238X - 只來往新界至深水埗南昌街

240X - 不停美孚站

259D – 全日不經屯門市中心、非繁忙時段途經安定友愛及豐景園

260X - 循環線運作，於九龍只停匯民道西九龍站

263 - 只來往豐景園至沙田

263A – 於屯門只停豐景園

263C – 於屯門只停豐景園

265B - 只來往天水圍至深水埗南昌街

269B - 循環線運作，於九龍只停匯民道西九龍站

270B - 只來往上水至深水埗南昌街

271X - 循環線運作，由富亨開出，大埔區內沿271路線 (停富亨至廣福邨各站) 後, 經青沙公路並加停轉車站，九龍只停匯民道西九龍站

280X - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九龍站

281A - 全日循環線運作，改經青沙公路，於九龍只停匯民道西九龍站

286C - 全日服務，只來往新界至深水埗南昌街，以循環線運作 （利安開0530- 2130）

296C - 往長沙灣不經太子, 旺角, 太子道西後經天橋往荔枝角道，黃竹街，長沙灣道返回原路，往將軍澳不經太子, 旺角, 改經界限街

297 - 只來往新柳街及將軍澳

307 -只來往大埔及灣仔北, 港島區只停灣仔入境事務大樓

601 –只來往九龍至天后, 循環線運作, 往九龍方向, 港島區只停銀幕街至港運城

603 – 只來往廣田至灣仔，於港島區只停入境事務大樓

613 - 於港島區只停筲箕灣總站

619 -只來往順利至天后, 循環線運作, 來回不停牛頭角, 觀塘。九龍區只停順利至順天, 藍田站, 東隧收費廣場， 港島區只停銀幕街至港運城

641 – 港島方向正常; 九龍方向只停入境事務大樓及灣仔碼頭

671 - 往港島正常, 往九龍方改經堅拿道天橋，維園道，永興街

673 -循環線運作, 港島只停百德新街，入境事務大樓

678 - 不經西灣河，港島區只停寶峰園至天后各站

680 -只來往馬鞍山至天后, 循環線運作, 往新界方向, 港島區只停銀幕街至港運城

681 - 只來往馬鞍山及灣仔北, 港島區只停灣仔入境事務大樓

690 – 只來往將軍澳至天后，循環線運作, 往新界方向, 港島區只停銀幕街至港運城

934 – 以港澳碼頭為終點站

935 - 以港澳碼頭為終點站

936 - 以港澳碼頭為終點站

948 - 以港澳碼頭為終點站

960 –循環線運作, 港島區只停港澳碼頭,皇后街

961 –循環線運作, 港島區只停港澳碼頭,皇后街

968 -循環線運作, 港島區只停港澳碼頭,皇后街

978 -循環線運作, 港島區只停港澳碼頭,皇后街

T270 – 循環線運作，由粉嶺祥華開出，北區停T270沿線各站， 經青沙公路並加停轉車站，九龍區只停匯民道西九龍站

W3 – 來回途經百和路及大埔太和路

其餘路線暫停服務



龍運



路線正常

A31, A32, A33, A36, A37, A38, A41, A41P, A43, A43P, A47X, E31, E32, E32A, E33P, E34A, E34B, E41, E42,R8, S1, S64, S64C, S64P



改道行走

A33X - 不停屯門站至豐景園，加停華都花園(58M往荃灣方向)(往機場方向)/ 屯門大會堂(往屯門方向)



其餘路線暫停服務

【13:21】港鐵表示，黄埔站目前已恢復運作，觀塘綫列車可停黃埔站。

【13:17】運輸署宣佈因應道路狀況，下列的路段暫時阻塞/封閉：



九龍

-漆咸道南近香港理工大學(來回方向)

-衛理道(不能轉入加士居道)

-公主道(不能轉入加士居道)

-西九龍走廊(不能轉入加士居道)

-渡船街(不能轉入加士居道天橋)

-佐敦道(不能轉入加士居道天橋)

-康莊道(來回方向)

-海底隧道(來回方向)

-漆咸道南、暢運道及柯士甸道的交界

-柯士甸道介乎覺士道及漆咸道南

-佐敦道介乎加士居道及渡船街

-彌敦道(來回方向)介乎加士居道及堪富利士道

-加士居道近伊利沙伯醫院(來回方向)

-東九龍走廊(來回方向)近蕪湖街

香港

-畢打街介乎干諾道中至德輔道中

-民耀街及龍和道的交界



【12:54】運輸署宣佈因應道路狀況，下列的路段暫時阻塞/封閉：



九龍

-漆咸道南近香港理工大學(來回方向)

-衛理道(不能轉入加士居道)

-公主道(不能轉入加士居道)

-西九龍走廊(不能轉入加士居道)

-渡船街(不能轉入加士居道天橋)

-佐敦道(不能轉入加士居道天橋)

-康莊道(來回方向)

-海底隧道(來回方向)

-漆咸道南、暢運道及柯士甸道的交界

-柯士甸道介乎覺士道及漆咸道南

-佐敦道介乎加士居道及渡船街

-彌敦道(來回方向)介乎加士居道及堪富利士道

-加士居道近伊利沙伯醫院(來回方向)

-東九龍走廊(尖沙咀方向)近蕪湖街

香港

-畢打街(來回方向)介乎干諾道中及德輔道中

下午1時，超過200名市民走出尖沙咀彌敦道，在清真寺對出聚集，並高叫「救Poly」。（李恩慈攝）

【12:03】運輸署宣佈： 因應道路狀況，下列的路段暫時阻塞/封閉：

九龍

-漆咸道南近香港理工大學(來回方向)

-衛理道(不能轉入加士居道)

-公主道(不能轉入加士居道)

-西九龍走廊(不能轉入加士居道)

-渡船街(不能轉入加士居道天橋)

-佐敦道(不能轉入加士居道天橋)

-康莊道(北行)

-海底隧道(來回方向)

-漆咸道南、暢運道及柯士甸道的交界

-柯士甸道介乎覺士道及漆咸道南

-佐敦道介乎加士居道及渡船街

-彌敦道(來回方向)介乎加士居道及堪富利士道-加士居道近伊利沙伯醫院(來回方向)



【12:00】



九巴



路線正常

3D, 3M, 7M, 11C, 13M, 26M, 29M, 30, 31, 31M, 31P, 32H, 32M, 33, 34, 34M, 36, 36M, 37M, 38A, 38B, 39A, 39M, 40, 40P, 40S, 40X, 41M, 41P, 42C, 42M, 43, 43A, 43B, 43M, 43P, 43X, 44M, 46P, 46X, 47A, 47X, 48P, 48X, 49P, 49X, 51, 53, 54, 57M, 58M, 59A, 59M, 64K, 65K, 66M, 67M, 68, 68A, 68E, 68F, 68M, 69C, 69M, 69P, 70K, 71A, 71B, 71K, 72, 72A, 73, 73A, 73K, 73P, 73X, 74A, 74B, 74C, 74D, 74E, 74K, 74X, 75K, 75P, 76K, 78K, 79K, 80K, 80X, 81K, 82B, 82C, 82K, 82P, 82X, 83K, 83S, 84M, 85K, 85M, 86, 86A, 86K, 86P, 86S, 88, 88K, 89B, 89C, 89D, 89X, 89S, 91, 91M, 91S, 92, 93A, 94, 95M, 98A, 98B, 99, 205M, 211, 213A, 213B, 213M, 213S, 214, 234A, 234B, 234D, 235, 235M, 238M, 240X , 243M, 243P, 248M, 249M, 249X, 251A, 251B, 251M, 252, 252X, 258A, 258D, 258P, 258S, 258D, 258P, 261P, 265M, 265S, 267X, 268A, 268C, 268M, 268P, 269A, 269C, 269D, 269D 天水圍站特別班, 269M, 269S, 270, 272E, 272P, 273A, 273B, 273D, 273P, 274, 274P, 276, 276A, 276B, 276P, 277E, 277X, 278X, 279X, 282, 283, 284, 286M, 286P, 286X, 288, 290, 290A, 290X, 298E, 299X, 302, 307A, 307B, 307P, 373, 601P, 619X, 621, 690P, 673, 673P, 603S, 678, 680, 680B, 680P, 680X, 690P, 960X, 968X, B1, T74, X42C, X42P

改道行駛

1 - 只來往基堤道至竹園

1A - 只來往基堤道至秀茂坪

2 - 全日循環線運作，於深水埗停蘇屋總站至深水埗福榮街站後，停匯民道西九龍站、廣東道新港中心、九龍公園徑返回深水埗，停麗閣邨至蘇屋總站各站

5 - 只來往新柳街至富山

5C - 只來往新柳街至慈雲山

6D - 只來往美孚至彩虹

9 - 只來往彩福至九龍醫院

11K - 只來往新柳街至竹園

11X - 只來往新柳街至上秀茂坪

12 -只來往海麗邨至廣東道, 不經尖東站及麼地道

14 - 只來往新柳街至油塘

15 - 只來往新柳街至藍田北

16 - 只來往廣田至九龍醫院

24 -只來往啟業至九龍醫院

26 - 只來往新柳街至順天

27 - 只來往順天至九龍醫院

31B - 只來往新界至深水埗南昌街

32 - 只來往新界至深水埗南昌街

33A - 只來往新界至深水埗南昌街

35A - 只來往新界至深水埗南昌街

35X - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九龍站、廣東道新港中心、九龍公園徑

36A - 只來往新界至深水埗南昌街

36B - 只來往新界至深水埗南昌街

37 - 只來往新界至深水埗南昌街

38 – 只來往葵盛(東)至藍田北

41 - 只來往新界至深水埗南昌街

41A - 全日循環線運作，九龍只停匯民道西九龍站、廣東道新港中心、九龍公園徑

42 - 往順利方向，不經清麗苑至美孚站；往長康方向，不經協和小學至石硤尾街休憩街休息花園之間各站

42A - 只來往新界至深水埗南昌街

43C – 以深水埗南昌街為終點站，不入美孚

46X - 只來往顯徑至葵芳站

52X – 只來往三聖至深水埗南昌街

58X - 只來往新界至深水埗南昌街

59X - 只來往新界至深水埗南昌街

60M – 只來往豐景園至荃灣

60X - 只來往豐景園至深水埗南昌街

61M – 於屯門不經安定、友愛、置樂

61X - 只來往豐景園至富豪東方酒店

62X - 只來往豐景園至鯉魚門邨

66X - 只來往新界至深水埗南昌街

67X - 只來往新界至深水埗南昌街

68X - 只來往新界至深水埗南昌街

69X - 只來往天水圍至深水埗南昌街

74D - 另設短程班次來往大埔至觀塘經科學園

75X - 往九龍城碼頭：按平日早上繁忙時間特別班次路線運作 往富善：按平日下午繁忙時間特別班次路線運作 (行經彩虹道，富豪東方酒店; 不經橫頭磡一帶)

80 - 只來往美林至觀塘，全日繞經顯徑、隆亨）

81 - 只來往禾輋至深水埗北河街

81C - 全日循環線運作，改經青沙公路，於沙田不停新翠邨至獅子山隧道沿線各站，加站於新明樓 (287X站), 於九龍只停匯民道西九龍站、廣東道新港中心、九龍公園徑

83X - 全日服務, 改為水泉澳開出經黃泥頭

85X - 只來往馬鞍山至富豪東方酒店

85S - 富豪東方酒店為終點站

87B - 只來往新田圍至深水埗南昌街

87D - 全日循環線運作，改經青沙公路，於九龍只停匯民道西九龍站、廣東道新港中心、九龍公園徑

88X - 全日來往火炭至藍田北

89 - 來回方向改經觀塘道

93K- 只來往新柳街及寶林

95 – 只來往九龍醫院至翠林

98C – 不經旺角及太子，改經界限街/太子道西

98S – 不經旺角及太子，改經太子道西

101X – 港島方向於九龍只停裕民坊總站、牛頭角站、臨華街及輔警總部，加停舊灣仔警署, 九龍方向不停紅隧口至山谷道各站

203E -只來往彩虹至九龍醫院

213D – 只來往九龍醫院至秀茂坪

230X -全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九龍站、廣東道新港中心、九龍公園徑

234X - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九龍站、廣東道新港中心、九龍公園徑

238X - 只來往新界至深水埗南昌街

240X - 不停美孚站

259D – 全日不經屯門市中心、安定及豐景

260X - 循環線運作，於九龍只停匯民道西九龍站、廣東道新港中心、九龍公園徑

261 – 於屯門不經安定及友愛

263 - 只來往豐景園至沙田

263A – 於屯門只停豐景園

263C – 於屯門只停豐景園

265B - 只來往天水圍至深水埗南昌街

269B - 循環線運作，於九龍只停匯民道西九龍站、廣東道新港中心、九龍公園徑

270B - 只來往上水至深水埗南昌街

271X - 循環線運作，由富亨開出，大埔區內沿271路線 (停富亨至廣福邨各站) 後, 經青沙公路並加停轉車站，九龍只停匯民道西九龍站、廣東道(271站)、北京道(1881外) 、九龍公園徑

280X - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九龍站、廣東道新港中心、九龍公園徑

281A - 全日循環線運作，改經青沙公路，於九龍只停匯民道西九龍站、廣東道新港中心、九龍公園徑

286C - 全日服務，只來往新界至深水埗南昌街，以循環線運作 （利安開0530- 2130）

296A - 將軍澳只停唐德街臨時總站

296C - 將軍澳只停唐德街臨時總站, 往長沙灣不經太子, 旺角, 太子道西後經天橋往荔枝角道，黃竹街，長沙灣道返回原路，往將軍澳不經太子, 旺角, 改經界限街

297 - 只來往新柳街及將軍澳

307 -只來往大埔及灣仔北, 港島區只停灣仔入境事務大樓

601 –只來往九龍至天后, 循環線運作, 往九龍方向, 港島區只停銀幕街至港運城

603 – 只來往廣田至灣仔，於港島區只停入境事務大樓

613 - 於港島區只停筲箕灣總站

619 -只來往順利至天后, 循環線運作, 來回不停牛頭角, 觀塘。九龍區只停順利至順天, 藍田站, 東隧收費廣場， 港島區只停銀幕街至港運城

641 – 港島方向正常; 九龍方向只停入境事務大樓及灣仔碼頭

671 - 往港島正常, 往九龍方改經堅拿道天橋，維園道，永興街

673 -循環線運作, 港島只停百德新街，入境事務大樓

678 - 不經西灣河，港島區只停寶峰園至天后各站

680 -只來往馬鞍山至天后, 循環線運作, 往新界方向, 港島區只停銀幕街至港運城

681 - 只來往馬鞍山及灣仔北, 港島區只停灣仔入境事務大樓

690 – 只來往將軍澳至天后，循環線運作, 往新界方向, 港島區只停銀幕街至港運城

934 – 以港澳碼頭為終點站

935 - 以港澳碼頭為終點站

936 - 以港澳碼頭為終點站

948 - 以港澳碼頭為終點站

960 –循環線運作, 港島區只停港澳碼頭,皇后街

961 –循環線運作, 港島區只停港澳碼頭,皇后街

968 -循環線運作, 港島區只停港澳碼頭,皇后街

978 -循環線運作, 港島區只停港澳碼頭,皇后街

T270 – 循環線運作，由粉嶺祥華開出，北區停T270沿線各站， 經青沙公路並加停轉車站，九龍區只停匯民道西九龍站、廣東道新港中心、九龍公園徑

W3 – 來回途經百和路及大埔太和路

其餘路線暫停服務



龍運



路線正常

A31, A32, A33, A36, A37, A38, A41, A41P, A43, A43P, A47X, E31, E32, E32A, E33P, E34A, E34B, E41, E42, E42P, R8, S1, S64, S64C, S64P, S64X



改道行走

A33P - 不停屯門站至豐景園，加停華都花園(58M往荃灣方向)(往機場方向)/ 屯門大會堂(往屯門方向)

A33X - 不停屯門站至豐景園，加停華都花園(58M往荃灣方向)(往機場方向)/ 屯門大會堂(往屯門方向)



其餘路線暫停服務



【11:30】新巴城巴30多條路線暫停服務，包括3A, 12, 23B, 81A, 702A, 702S, 101, 101X, 102, 103, 104, 106, 107, 109, 110, 112, 113, 116, 117, 118, 170,171, 796P, A20, A22, B3X, B3M, E23, E23A, H1, H1A, H2；46條路線改道行駛，包括1, 5B, 5X, 6, 6X, 7, 10, 11, 12A, 12M, 20, 37A, 37B, 40M, 70, 71, 75, 90, 90B, 97, 111, 115, 182, 260, 619, 681, 690, 694, 701, 701A, 780, 788, 789, 796X, 970, 970X, 971, 973, A21, A29, A29P, B3, E21A, E21,E22, E22A

【10:45】東鐵綫旺角東至九龍塘一段恢復服務，目前維持旺角東至羅湖/落馬水洲的列車服務，紅磡至旺角東站服務仍暫停

+ 4 + 3 + 2

​​

​​【10:10】新巴城巴宣布，30 多條路線暫停服務，包括3A, 23B, 81A, 702A, 702S, 101, 101X, 102, 103, 104, 106, 107, 109, 110, 112, 113；21 條路線改道行駛，包括20, 111, 115, 182, 619, 694, 701, 701A, 796X, 970, 970X, 971, 973, A21, A29, A29P, B3, E21A, E21, E22, E22A。



【10:00】

九巴



路線正常

3D, 3M, 7M, 11C, 13M, 26M, 29M, 30, 31, 31M, 31P, 32H, 32M, 33, 34, 34M, 36, 36M, 37M, 38A, 38B, 39A, 39M, 40, 40P, 40S, 40X, 41M, 41P, 42C, 42M, 43, 43A, 43B, 43M, 43P, 43X, 44M, 46P, 46X 47A, 47X, 48P, 48X, 49P, 49X, 51, 53, 54, 57M, 58M, 59A, 59M, 64K, 65K, 66M, 67M, 68, 68A, 68E, 68F, 68M, 69C, 69M, 69P, 70K, 71A, 71B, 71K, 72, 72A, 73, 73A, 73K, 73P, 73X, 74A, 74B, 74C, 74D, 74E, 74K, 74X, 75K, 75P, 76K, 78K, 79K, 80K, 80X, 81K, 82B, 82C, 82K, 82P, 82X, 83K, 83S, 84M, 85K, 85M, 86, 86A, 86K, 86P, 86S, 88, 88K, 89B, 89C, 89D, 89X, 89S, 91, 91M, 91S, 92, 93A, 94, 95M, 98A, 98B, 99, 205M, 211, 213A, 213B, 213M, 213S, 214, 234A, 234B, 234D, 235, 235M, 238M, 240X , 243M, 243P, 248M, 249M, 249X, 251A, 251B, 251M, 252, 252X, 258A, 258D, 258P, 258S, 258D, 258P, 261P, 265M, 265S, 267X, 268A, 268C, 268M, 268P, 269A, 269C, 269D, 269D 天水圍站特別班, 269M, 269S, 270, 272E, 272P, 273A, 273B, 273D, 273P, 274, 274P, 276, 276A, 276B, 276P, , 277E, 277X, 278X, 279X, 282, 283, 284, 286M, 286P, 286X, 288, 290, 290A, 290X, 298E, 299X, 302, 307A, 307B, 307P, 373, 601P, 619X, 621, 690P, 673, 673P, 603S, 678, 680, 680B, 680P, 680X, 690P, 960X, 968X, B1, T74, X42C, X42P



改道行駛

1 - 只來往基堤道至竹園

1A - 只來往基堤道至秀茂坪

2 - 循環線運作，於深水埗停蘇屋總站至深水埗福榮街站後，停西九龍站總站後返回深水埗，停麗閣邨至蘇屋總站各站

6D - 只來往美孚至彩虹

9 - 只來往彩福至九龍醫院

14 - 只來往鯉魚門至富豪東方酒店

16 - 只來往廣田至九龍醫院

24 -只來往啟業至九龍醫院

27 - 只來往順天至九龍醫院

31B - 只來往新界至深水埗南昌街

32 - 只來往新界至深水埗南昌街

33A - 只來往新界至深水埗南昌街

35A - 只來往新界至深水埗南昌街

35X - 全日循環線運作，於九龍只停西九龍站總站

36A - 只來往新界至深水埗南昌街

36B - 只來往新界至深水埗南昌街

37 - 只來往新界至深水埗南昌街

38 – 只來往葵盛至藍田站

41 - 只來往新界至深水埗南昌街

41A - 全日循環線運作，於九龍只停西九龍站總站

42 - 往順利方向，不經清麗苑至美孚站；往長康方向，不經協和小學至石硤尾街休憩街休息花園之間各站

42A - 只來往新界至深水埗南昌街

43C – 以深水埗南昌街為終點站，不入美孚

46X - 只來往顯徑至葵芳站

52X – 只來往三聖至深水埗南昌街

58X - 只來往新界至深水埗南昌街

59X - 只來往新界至深水埗南昌街

60M – 只來往豐景園至荃灣

60X - 只來往豐景園至深水埗南昌街

61M – 於屯門不經安定、友愛、置樂

61X - 只來往豐景園至富豪東方酒店

62X - 只來往豐景園至鯉魚門邨

66X - 只來往新界至深水埗南昌街

67X - 只來往新界至深水埗南昌街

68X - 只來往新界至深水埗南昌街

69X - 只來往天水圍至深水埗南昌街

73X廣福街市特別班 - 廣福街市開出班次繞經科學園

75X – 循環線運作，按早上繁忙時間特別班次路線運作至富豪東方酒店後，按平日下午繁忙時間特別班次路線返回大埔（行經彩虹道，富豪東方酒店；不經橫頭磡一帶）

80 - 只來往美林至觀塘，全日繞經顯徑、隆亨）

81 - 只來往禾輋至深水埗北河街

81C - 全日循環線運作，改經青沙公路，於沙田不停新翠邨至獅子山隧道沿線各站，加站於新明樓 (287X站), 於九龍只停西九龍站總站

83X - 全日服務, 改為水泉澳開出經黃泥頭

85X - 只來往馬鞍山至富豪東方酒店

85S - 富豪東方酒店為終點站

87B - 只來往新田圍至深水埗南昌街

87D - 全日循環線運作，改經青沙公路，於九龍只停西九龍站總站

88X - 全日來往火炭至藍田站

89 - 來回方向改經觀塘道

93K- 只來往富豪東方酒店及寶林

95 – 只來往九龍醫院至翠林

98C – 不經旺角及太子，改經界限街/太子道西

98S – 不經旺角及太子，改經太子道西

101X – 港島方向於九龍只停裕民坊總站、牛頭角站、臨華街及輔警總部，加停舊灣仔警署, 九龍方向不停紅隧口至山谷道各站

203E -只來往彩虹至九龍醫院

213D – 只來往九龍醫院至秀茂坪

230X - 全日循環線運作，於九龍只停西九龍站總站

234X - 全日循環線運作，於九龍只停西九龍站總站

238X - 只來往新界至深水埗南昌街

240X - 不停美孚站

259D – 全日不經屯門市中心、安定及豐景

260X - 循環線運作，於九龍只停西九龍站總站

261 – 於屯門不經安定及友愛

263 - 只來往豐景園至沙田

263A – 於屯門只停豐景園

263C – 於屯門只停豐景園

265B - 只來往天水圍至深水埗南昌街

268B - 以西九龍站總站為終點站

269B - 循環線運作，於九龍只停西九龍站總站

270B - 只來往上水至深水埗南昌街

271X - 循環線運作，由富亨開出，大埔區內沿271路線 (停富亨至廣福邨各站) 後, 經青沙公路並加停轉車站，九龍區只停西九龍站總站

272S - 鑽石山站開出上午1000尾車

280X - 全日循環線運作，於九龍只停西九龍站總站

281A - 全日循環線運作，改經青沙公路，於九龍只停西九龍站總站

281B - 改經青沙公路，於九龍只停西九龍站總站

281X - 改經青沙公路，於九龍只停西九龍站總站

286C - 全日服務，只來往新界至深水埗南昌街，以循環線運作 （利安開0530- 2130）

296A - 將軍澳只停唐德街臨時總站

296C - 將軍澳只停唐德街臨時總站, 往長沙灣不經太子, 旺角, 太子道西後經天橋往荔枝角道，黃竹街，長沙灣道返回原路，往將軍澳不經太子, 旺角, 改經界限街

297 - 只來往九龍灣及將軍澳

307 - 往港島方向正常, 往大埔方向,港島區只停: 中環碼頭, 交易廣場總站(681站),大會堂,入境事務大樓

601 – 循環線運作，於港島區至炮台山站後，改停入境事務大樓後，由七海商業中心起回程

603 – 只來往廣田至灣仔，於港島區只停入境事務大樓

613 - 於港島區只停筲箕灣總站

641 – 港島方向正常; 九龍方向只停入境事務大樓及灣仔碼頭

671 - 往港島正常, 往九龍方改經堅拿道天橋，維園道，永興街

678 - 不經西灣河，港島區只停寶峰園至天后各站

681 - 往港島方向不變, 往馬鞍山方向只停香港站至大會堂, 加站於入境事務大樓

690 – 不停啟田道，只來往將軍澳至灣仔，於港島區至炮台山站後，改停入境事務大樓後，由七海商業中心起回程

934 – 於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、香港演藝學院及入境事務大樓

935 - 於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、香港演藝學院及入境事務大樓

936 - 於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、香港演藝學院、入境事務大樓及告士打道維園

948 - 於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、香港演藝學院、入境事務大樓及告士打道維園

960 – 往港島方向於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、香港演藝學院、入境事務大樓及灣仔北；往屯門方向於港島區停灣仔北、灣仔碼頭、中環廣場、皇后像廣場、砵甸乍街、林士街、皇后街站

961 – 於屯門不經屯門消防局至豐景園，加停青雲站、聖彼德堂，往港島方向於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、香港演藝學院、入境事務大樓及會展；往屯門方向於港島區停會展、灣仔碼頭、中環廣場、皇后像廣場、砵甸乍街、林士街、皇后街站

968 - 於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、演藝學院、入境事務大樓、告士打道維園、天后。往元朗方向於港島區停停天后、興發街、景隆街、舊灣仔警署、分域街、皇后像廣場、砵甸乍街、林士街、皇后街站

968元朗公園特別班 - 於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、演藝學院、入境事務大樓、告士打道維園、天后

978 - 往港島方向於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、香港演藝學院、入境事務大樓及灣仔北；往屯門方向於港島區停灣仔北、灣仔碼頭、中環廣場、皇后像廣場、砵甸乍街、林士街、皇后街站

982X - 於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、香港演藝學院、入境事務大樓及灣仔北（982X愉翠苑開出班次延長至上午1000）

T270 – 循環線運作，由粉嶺祥華開出，北區停T270沿線各站， 經青沙公路並加停轉車站，九龍區只停西九龍站總站

W3 – 來回途經百和路及大埔太和路

其餘路線暫停服務



龍運



路線正常

A31, A32, A33, A36, A37, A38, A41, A41P, A43, A43P, A47X, E31, E32, E32A, E33P, E34A, E34B, E41, E42, E42P, R8, S1, S64, S64C, S64P, S64X



改道行走

A33P - 不停屯門站至豐景園，加停華都花園(58M往荃灣方向)(往機場方向)/ 屯門大會堂(往屯門方向)

A33X - 不停屯門站至豐景園，加停華都花園(58M往荃灣方向)(往機場方向)/ 屯門大會堂(往屯門方向)



其餘路線暫停服務



【09:48】現在已過了早上繁忙時間，行走東鐵綫大埔墟站至西鐵錦上路站的免費接駁巴士暫停服務。



【09:20】新巴城巴宣佈，40 多條路線暫停服務，包括3A, 23B, 81A, 81S, 82M, 82S, 91A, 93, 93A, 95P, 702A, 702S, 101, 101X, 102, 103, 104, 106, 106A, 107, 109, 110, 111P, 112, 113, 115P, 116, 117, 118, 170, 171, 301, 720A, 796P, 969B, 969X, A20, A22, B3X, B3M, E23, E23A, H1, H1A, H2；30 多條路線改道行駛，包括20, 88X, 111, 115, 182, 307P, 608, 780, 789, 619, 678, 694, 701, 701A, 796C, 796E, 796X, 969, 970, 970X, X970, 971, 973, A21, A29, A29P, B3, E21A, E21, E22, E22A, E22C, E22S, E22X

​【09:00】

九巴

路線正常



3D, 3M, 7M, 11C, 13M, 26M, 29M, 30, 31, 31M, 31P, 32H, 32M, 33, 34, 34M, 36, 36M, 37M, 38A, 38B, 39A, 39M, 40, 40P, 40S, 40X, 41M, 41P, 42C, 42M, 43, 43A, 43B, 43M, 43P, 43X, 44M, 46P, 46X 47A, 47X, 48P, 48X, 49P, 49X, 51, 53, 54, 57M, 58M, 59A, 59M, 64K, 65K, 66M, 67M, 68, 68A, 68E, 68F, 68M, 69C, 69M, 69P, 70K, 71A, 71B, 71K, 72, 72A, 73, 73A, 73K, 73P, 73X, 74A, 74B, 74C, 74D, 74E, 74K, 74X, 75K, 75P, 76K, 78K, 79K, 80K, 80X, 81K, 82B, 82C, 82K, 82P, 82X, 83K, 83S, 84M, 85K, 85M, 86, 86A, 86K, 86P, 86S, 88, 88K, 89B, 89C, 89D, 89X, 89S, 91, 91M, 91S, 92, 93A, 94, 95M, 98A, 98B, 99, 205M, 211, 213A, 213B, 213M, 213S, 214, 234A, 234B, 234D, 235, 235M, 238M, 240X , 243M, 243P, 248M, 249M, 249X, 251A, 251B, 251M, 252, 252X, 258A, 258D, 258P, 258S, 258D, 258P, 265M, 265S, 267X, 268A, 268C, 268M, 268P, 269A, 269C, 269D, 269D 天水圍站特別班, 269M, 269S, 270, 272E, 272P, 273A, 273B, 273D, 273P, 274, 274P, 276, 276A, 276B, 276P, , 277E, 277X, 278X, 279X, 282, 283, 284, 286M, 286P, 286X, 288, 290, 290A, 290X, 298E, 299X, 302, 307A, 307B, 307P, 373, 601P, 619X, 621, 690P, 673, 673P, 603S, 678, 680, 680B, 680P, 680X, 690P, 960X, 968X, B1, T74, X42C, X42P

改道行駛



1 - 只來往基堤道至竹園

1A - 只來往基堤道至秀茂坪

2 - 循環線運作，於深水埗停蘇屋總站至深水埗福榮街站後，停西九龍站總站後返回深水埗，停麗閣邨至蘇屋總站各站

6D - 只來往美孚至彩虹

14 - 只來往鯉魚門至富豪東方酒店

16 - 只來往廣田至富豪東方酒店

27 - 只來往順天至富豪東方酒店

31B - 只來往新界至深水埗南昌街

32 - 只來往新界至深水埗南昌街

33A - 只來往新界至深水埗南昌街

35A - 只來往新界至深水埗南昌街

35X - 全日循環線運作，於九龍只停西九龍站總站

36A - 只來往新界至深水埗南昌街

36B - 只來往新界至深水埗南昌街

37 - 只來往新界至深水埗南昌街

38 – 只來往葵盛至藍田站

41 - 只來往新界至深水埗南昌街

41A - 全日循環線運作，於九龍只停西九龍站總站

42 - 往順利方向，不經清麗苑至美孚站；往長康方向，不經協和小學至石硤尾街休憩街休息花園之間各站

42A - 只來往新界至深水埗南昌街

43C – 以深水埗南昌街為終點站，不入美孚

46X - 只來往顯徑至葵芳站

52X – 只來往三聖至深水埗南昌街

58X - 只來往新界至深水埗南昌街

59X - 只來往新界至深水埗南昌街

60M – 只來往豐景園至荃灣

60X - 只來往豐景園至深水埗南昌街

61M – 於屯門不經安定、友愛、置樂

61X - 只來往豐景園至富豪東方酒店

62X - 只來往豐景園至鯉魚門邨

66X - 只來往新界至深水埗南昌街

67X - 只來往新界至深水埗南昌街

68X - 只來往新界至深水埗南昌街

69X - 只來往天水圍至深水埗南昌街

73X廣福街市特別班 - 廣福街市開出班次繞經科學園

75X – 循環線運作，按早上繁忙時間特別班次路線運作至富豪東方酒店後，按平日下午繁忙時間特別班次路線返回大埔（行經彩虹道，富豪東方酒店；不經橫頭磡一帶）

80 - 只來往美林至觀塘，全日繞經顯徑、隆亨

80A - 提供往觀塘服務（服務時間：0700-0800）

81 - 只來往禾輋至深水埗北河街

81C - 全日循環線運作，改經青沙公路，於沙田不停新翠邨至獅子山隧道沿線各站，加站於新明樓 (287X站), 於九龍只停西九龍站總站

83X - 全日服務, 改為水泉澳開出經黃泥頭

85X - 只來往馬鞍山至富豪東方酒店

85S - 富豪東方酒店為終點站

87B - 只來往新田圍至深水埗南昌街

87D - 全日循環線運作，改經青沙公路，於九龍只停西九龍站總站

87E - 於九龍只停匯民道西九龍站

88X - 全日來往火炭至藍田站

89 - 來回方向改經觀塘道

93K- 只來往富豪東方酒店及寶林

95 – 只來往富豪東方酒店至翠林

98C – 不經旺角及太子，改經界限街/太子道西

98S – 不經旺角及太子，改經太子道西

101X – 港島方向於九龍只停裕民坊總站、牛頭角站、臨華街及輔警總部，加停舊灣仔警署, 九龍方向不停紅隧口至山谷道各站

213D – 只來往富豪東方酒店至秀茂坪

230X - 全日循環線運作，於九龍只停西九龍站總站

234X - 全日循環線運作，於九龍只停西九龍站總站

238X - 只來往新界至深水埗南昌街

240X - 不停美孚站

259D – 全日不經屯門市中心、安定及豐景

260X - 循環線運作，於九龍只停西九龍站總站

261 – 於屯門不經安定及友愛

261P - 只來往屯門至彩蒲苑彩顏閣

263 - 只來往豐景園至沙田

263A – 於屯門只停豐景園

263C – 於屯門只停豐景園

265B - 只來往天水圍至深水埗南昌街

268B - 以西九龍站總站為終點站

269B - 循環線運作，於九龍只停西九龍站總站

269B天恩特別班 - 以西九龍站為終點站

270B - 只來往上水至深水埗南昌街

271X - 循環線運作，由富亨開出，大埔區內沿271路線 (停富亨至廣福邨各站) 後, 經青沙公路並加停轉車站，九龍區只停西九龍站總站

272P - 以荔枝角站為總站

272S - 鑽石山站開出上午1000尾車

280X - 全日循環線運作，於九龍只停西九龍站總站

281A - 全日循環線運作，改經青沙公路，於九龍只停西九龍站總站

281B - 改經青沙公路，於九龍只停西九龍站總站

281X - 改經青沙公路，於九龍只停西九龍站總站

286C - 全日服務，只來往新界至深水埗南昌街，以循環線運作 （利安開0530- 2130）

296A - 將軍澳只停唐德街臨時總站

296C - 將軍澳只停唐德街臨時總站, 往長沙灣不經太子, 旺角, 太子道西後經天橋往荔枝角道，黃竹街，長沙灣道返回原路，往將軍澳不經太子, 旺角, 改經界限街

297 - 只來往九龍灣及將軍澳

307 - 往港島方向正常, 往大埔方向,港島區只停: 中環碼頭, 交易廣場總站(681站),大會堂,入境事務大樓

307C - 於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、香港演藝學院及入境事務大樓

307P - 不經西灣河，港島區只停寶峰園至天后各站

601 – 循環線運作，於港島區至炮台山站後，改停入境事務大樓後，由七海商業中心起回程

603 – 只來往廣田至灣仔，於港島區只停入境事務大樓

613 - 於港島區只停筲箕灣總站

641 – 港島方向正常; 九龍方向只停入境事務大樓及灣仔碼頭

671 - 往港島正常, 往九龍方改經堅拿道天橋，維園道，永興街

678 - 不經西灣河，港島區只停寶峰園至天后各站

681 - 往港島方向不變, 往馬鞍山方向只停香港站至大會堂, 加站於入境事務大樓

690 – 不停啟田道，只來往將軍澳至灣仔，於港島區至炮台山站後，改停入境事務大樓後，由七海商業中心起回程

690P - 不停啟田道，以灣仔為終點站

934 – 於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、香港演藝學院及入境事務大樓

934A - 於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、香港演藝學院及入境事務大樓

935 - 於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、香港演藝學院及入境事務大樓

936 - 於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、香港演藝學院、入境事務大樓及告士打道維園

948 - 於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、香港演藝學院、入境事務大樓及告士打道維園

960 – 往港島方向於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、香港演藝學院、入境事務大樓及灣仔北；往屯門方向於港島區停灣仔北、灣仔碼頭、中環廣場、皇后像廣場、砵甸乍街、林士街、皇后街站

960C - 於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、香港演藝學院、入境事務大樓及灣仔北

960P - 於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、香港演藝學院、入境事務大樓及灣仔北

960S - 於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、香港演藝學院、入境事務大樓及灣仔北

961 – 於屯門不經屯門消防局至豐景園，加停青雲站、聖彼德堂，往港島方向於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、香港演藝學院、入境事務大樓及會展；往屯門方向於港島區停會展、灣仔碼頭、中環廣場、皇后像廣場、砵甸乍街、林士街、皇后街站

968 - 於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、演藝學院、入境事務大樓、告士打道維園、天后。往元朗方向於港島區停停天后、興發街、景隆街、舊灣仔警署、分域街、皇后像廣場、砵甸乍街、林士街、皇后街站

968元朗公園特別班 - 於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、演藝學院、入境事務大樓、告士打道維園、天后

968A - 於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、演藝學院、入境事務大樓、告士打道維園、天后

978 - 往港島方向於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、香港演藝學院、入境事務大樓及灣仔北；往屯門方向於港島區停灣仔北、灣仔碼頭、中環廣場、皇后像廣場、砵甸乍街、林士街、皇后街站

978A - 往港島方向於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、香港演藝學院、入境事務大樓及灣仔北

978B - 往港島方向於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、香港演藝學院、入境事務大樓及灣仔北

980A - 於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、香港演藝學院、入境事務大樓及灣仔北

980X - 於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、香港演藝學院、入境事務大樓及灣仔北

981P - 於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、香港演藝學院、入境事務大樓及灣仔北

982X - 於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、香港演藝學院、入境事務大樓及灣仔北（982X愉翠苑開出班次延長至上午1000）

985A - 於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、香港演藝學院、入境事務大樓及灣仔北

985B - 於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、香港演藝學院、入境事務大樓及灣仔北

W3 – 來回途經百和路及大埔太和路

X42C - 不經觀塘道，改經偉業街

X42P - 不經觀塘道，改經偉業街

X89D - 0700-0800 提供往觀塘碼頭服務

其餘路線暫停服務

龍運



路線正常



A31, A32, A33, A36, A37, A38, A41, A41P, A43, A43P, A47X, E31, E32, E32A, E33P, E34A, E34B, E41, E42, E42P, R8, S1, S64, S64C, S64P, S64X



改道行走



A33P - 不停屯門站至豐景園，加停華都花園(58M往荃灣方向)(往機場方向)/ 屯門大會堂(往屯門方向)

A33X - 不停屯門站至豐景園，加停華都花園(58M往荃灣方向)(往機場方向)/ 屯門大會堂(往屯門方向)

其餘路線暫停服務



【08:25】港鐵宣布，油麻地站可以重開，荃灣綫及觀塘綫列車現在可停油麻地站接載乘客。

【07:58】港鐵提醒，雖然火炭至大埔墟之間路段可恢復行車，但因大學站設施及附近的軌旁信號系統設備損毀嚴重，列車經過這段路要減慢車速，車程會較長，故已安排一條免費接駁巴士綫，正行走東鐵線大埔墟站至西鐵線錦上路站，紓緩東鐵線壓力。

【07:45】運輸署宣布，以下路段暫時阻塞/封閉，並預計油尖旺一帶的主要道路(如:公主道、彌敦道、東九龍走廊和窩打老道)於早上時段交通繁忙。

九龍

-漆咸道南近香港理工大學(來回方向)

-衛理道(不能轉入加士居道)

-公主道(不能轉入加士居道)

-西九龍走廊(不能轉入加士居道)

-渡船街(不能轉入加士居道天橋)

-佐敦道(不能轉入加士居道天橋)

-康莊道(北行)

-海底隧道(來回方向)

-漆咸道南、暢運道及柯士甸道的交界

-柯士甸道介乎覺士道及漆咸道南

-機利士南路(只能轉入蕪湖街)

-彌敦道介乎旺角道及柯士甸道(來回方向)

-紅磡道近德民街

-佐敦道介乎加士居道及渡船街

以上路段的公共交通服務受阻、改道或暫停服務。

以下路線暫停服務:

新巴/城巴路線：

19P,23B,40P,73P,81A,81S,82M,82S,85A,85P,90C,91A,93,93A,93C,95P,702A,702S,720A,796P,B3X,B3M



除以下路線及改道路線外，其餘九巴/龍運路線暫停服務:

3D,3M,7M,13M,26M,29M,31,31M,31P,32H,32M,33,34,34M,36,36M,37M,38B,39A,39M,40S,40X,41M,41P,42M,43,43A,43B,43M,43P,43X,44,44M,46P,47A,47X,48P,48X,49P,49X,51,53,54,57M,58M,59M,64K,65K,66M,67M,68,68A,68E,68F,68M,69C,71A,71B,71K,72,72A,73,73A,73X,74A,74B,74K,75K,76K,80K,81K,82B,82C,82K,82P,82X,83K,83S,84M,85K,85M,86A,86K,86P,86S,88,88K,89S,91,91M,91S,92,93A,94,95M,98A,98B,99,205M,211,213A,213B,213M,213S,214,234A,234B,235,235M,238M,243M,243P,248M,249M,249X,251A,251B,251M,252,265M,268M,268P,269A,269D (天水圍站特別班),269M,273A,273P,274,274P,276B,282,283,284,286M,288,298E,299X,307P,678,960X,968X,T74,A31,A32,A33,A38,A41,A41P,A47X,E32,E133P,E41,E42,E42P,R8,S1,S64,S64C,S64P,S64X



過海路線:

101,102,102P,103,103P,104,106,106A,107,107P,109,110,111P,112,113,115P,116,117,118,118P,170,171,171A,171P,301,969B,969X,H1,H1A,H2



機場路線/北大嶼山對外路線：

A20,A22,B3X,B3M,E23,E23A



港鐵巴士:

K74,K75

電車服務：

電車班次調整，以及介乎鰂魚涌柏架山道至筲箕灣總站(來回方向)的電車服務暫停。

大學站附近的鐵路設施被破壞，需要較長時間復修。（資料圖片）

【07:00】

九巴：路線正常



3M, 7M, 13M, 26M, 29M, 30, 31, 31M, 31P, 32H, 32M, 33, 34, 34M, 36, 36M, 37M, 38A, 38B, 39A, 39M, 40S, 40X, 41M, 41P, 42M, 43, 43A, 43B, 43M, 43P, 43X, 44M, 46P, 46X 47A, 47X, 48P, 48X, 49P, 49X, 51, 53, 54, 57M, 58M, 59A, 59M, 64K, 65K, 66M, 67M, 68, 68A, 68E, 68F, 68M, 69M, 69P, 70K, 71A, 71B, 71K, 72, 72A, 73, 73A, 73K, 73P, 73X, 74A, 74B, 74K, 75K, 75P, 76K, 78K, 79K, 80K, 81K, 82B, 82C, 82K, 82P, 82X, 83K, 83S, 84M, 85K, 85M, 86, 86A, 86K, 86P, 86S, 88, 88K, 89S, 91, 91M, 91S, 92, 93A, 94, 95M, 98A, 98B, 99, 205M, 211, 213A, 213B, 213M, 213S, 214, 234A, 234B, 235, 235M, 238M, 240X , 243M, 243P, 248M, 249M, 249X, 251A, 251B, 251M, 252, 265M, 265S, 268M, 268P, 269A, 269D, 269D 天水圍站特別班, 269M, 269S, 270, 272E, 272P, 273A, 273B, 273D, 273P, 274, 274P, 276, 276A, 276B, 276P, 278X, 279X, 282, 283, 284, 286M, 286P, 286X, 288, 298E, 299X, 307A, 307B, 307P, 373, 673, 673P, 603S, 678, 680, 680B, 680P, 680X, 960X, 968X, B1, T74

改道行駛

1 - 只來往基堤道至竹園

2 - 循環線運作，於深水埗停蘇屋總站至深水埗福榮街站後，停西九龍站總站後返回深水埗，停麗閣邨至蘇屋總站各站

6D - 只來往美孚至彩虹

27 – 只來往富豪東方酒店至順天

31B - 只來往新界至深水埗南昌街

32 - 只來往新界至深水埗南昌街

33A - 只來往新界至深水埗南昌街

35A - 只來往新界至深水埗南昌街

35X - 全日循環線運作，於九龍只停西九龍站總站

36A - 只來往新界至深水埗南昌街

36B - 只來往新界至深水埗南昌街

37 - 只來往新界至深水埗南昌街

40 – 不經觀塘道，改經偉業街

40P – 不經觀塘道，改經偉業街

41 - 只來往新界至深水埗南昌街

41A - 全日循環線運作，於九龍只停西九龍站總站

42 - 往順利方向，不經清麗苑至美孚站；往長康方向，不經協和小學至石硤尾街休憩街休息花園之間各站

42A - 只來往新界至深水埗南昌街

42C - 只來往新界至彩虹

43C – 以深水埗南昌街為終點站，不入美孚

46X - 只來往顯徑至葵芳站

52X – 只來往三聖至深水埗南昌街

58X - 只來往新界至深水埗南昌街

59X - 只來往新界至深水埗南昌街

60M – 只來往豐景園至荃灣

60X - 只來往豐景園至深水埗南昌街

61M – 於屯門不經安定、友愛、置樂

61X - 只來往豐景園至富豪東方酒店

62X - 只來往豐景園至彩虹

66X - 只來往新界至深水埗南昌街

67X - 只來往新界至深水埗南昌街

68X - 只來往新界至深水埗南昌街

69C – 以彩虹為終點站

69X - 只來往天水圍至深水埗南昌街

69X - 只來往天水圍站(屏欣苑) 至深水埗南昌街

73X廣福街市特別班 - 廣福街市開出班次繞經科學園

74C - 以彩虹邨碧海樓為尾站

74D - 只來往九龍坑至彩虹，九龍區只停碧海樓

74E - 以彩虹邨碧海樓為尾站

74X - 只來往大埔中心至彩虹，循環線運作，於九龍區只停碧海樓、紅萼樓至鑽石山站

75X – 循環線運作，按早上繁忙時間特別班次路線運作至富豪東方酒店後，按平日下午繁忙時間特別班次路線返回大埔（行經彩虹道，富豪東方酒店；不經橫頭磡一帶）

80 - 只來往美林至彩虹，全日繞經顯徑、隆亨

80A - 提供往觀塘服務（服務時間：0700-1000）

80P - 以彩虹為終點站

81 - 只來往禾輋至深水埗北河街

81C - 全日循環線運作，改經青沙公路，於沙田不停新翠邨至獅子山隧道沿線各站，加站於新明樓 (287X站), 於九龍只停西九龍站總站

83X - 全日服務, 改為水泉澳開出經黃泥頭至彩虹邨循環線

85X - 只來往馬鞍山至富豪東方酒店

85S - 富豪東方酒店為終點站

87B - 只來往新田圍至深水埗南昌街

87D - 全日循環線運作，改經青沙公路，於九龍只停西九龍站總站

87E - 於九龍只停匯民道西九龍站

88X - 全日來往火炭至藍田站，雙向途經觀塘繞道

89 - 只來往新界至彩虹邨, 循環線運作

89B - 只來往新界至彩虹邨, 循環線運作

89C - 只來往新界至彩虹邨, 循環線運作

89D - 只來往新界至彩虹邨, 循環線運作

89X - 只來往新界至彩虹邨, 循環線運作彩虹邨循環線

95 – 只來往富豪東方酒店至翠林

98C – 不經旺角及太子，改經界限街/太子道西

98S – 不經旺角及太子，改經太子道西

101X – 港島方向於九龍只停裕民坊總站、牛頭角站、臨華街及輔警總部，加停舊灣仔警署, 九龍方向不停紅隧口至山谷道各站

213D – 只來往富豪東方酒店至秀茂坪

230X - 全日循環線運作，於九龍只停西九龍站總站

234D - 改行偉業街，不經牛頭角站至觀塘站

234X - 全日循環線運作，於九龍只停西九龍站總站

238X - 只來往新界至深水埗南昌街

240X - 不停美孚站

252X - 只來往屯門至彩虹

258A - 只來往屯門至彩虹

258D - 只來往屯門至彩虹

258P - 只來往屯門至彩虹

258S - 只來往屯門至彩虹

259D - 只來往屯門至彩虹

260X - 循環線運作，於九龍只停西九龍站總站

261 – 於屯門不經安定及友愛

261P - 只來往屯門至彩蒲苑彩顏閣

263 - 只來往豐景園至沙田

263A – 於屯門只停豐景園

263C – 於屯門只停豐景園

265B - 只來往天水圍至深水埗南昌街

267X - 只來往屯門至彩虹

268A - 以彩虹為終點站

268B - 以西九龍站總站為終點站

268C - 只來往元朗至彩虹

268C元朗公園特別班 - 以彩虹為終點站

269B - 循環線運作，於九龍只停西九龍站總站

269B天恩特別班 - 以西九龍站為終點站

269C - 只來往天水圍至彩虹（不設天慈特別班）

270B - 只來往上水至深水埗南昌街

271X - 循環線運作，由富亨開出，大埔區內沿271路線 (停富亨至廣福邨各站) 後, 經青沙公路並加停轉車站，九龍區只停西九龍站總站

272P - 以荔枝角站為總站

272S - 鑽石山站開出上午1000尾車

277E - 只來往天平至彩虹, 上水區只停天平總站,清河邨

277X - 只來往聯和墟至彩虹循環缐形式運作，九龍區停碧海樓、紅萼樓

279X - 來回程改行彩園路, 加停上水站(彩園路)

280X - 全日循環線運作，於九龍只停西九龍站總站

281A - 全日循環線運作，改經青沙公路，於九龍只停西九龍站總站

281B - 改經青沙公路，於九龍只停西九龍站總站

281X - 改經青沙公路，於九龍只停西九龍站總站

286C - 全日服務，只來往新界至深水埗南昌街，以循環線運作 （利安開0530- 2130 ）

290 - 不經唐明街

290A - 不經唐明街

290X - 不停寶盈花園/將軍澳廣場至尚德廣場/唐明街各站

297 - 只來往九龍灣及將軍澳

302 - 以灣仔為終點站

307 - 只來往大埔中心至灣仔分域街

307A - 以灣仔分域街為尾站

307B - 以灣仔分域街為尾站

307C - 於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、香港演藝學院及入境事務大樓

307P - 不經西灣河，港島區只停寶峰園至天后各站

373 - 以灣仔分域街為尾站

601 – 循環線運作，於港島區至炮台山站後，改停入境事務大樓後，由七海商業中心起回程

601P – 以灣仔為終點站

603 – 只來往廣田至灣仔，於港島區只停入境事務大樓

613 - 於港島區只停筲箕灣總站

619X - 以灣仔為終點站

621 - 以灣仔為終點站

641 – 只往港島，以灣仔為終點站

673 – 只來往翠麗花園至灣仔分域街

673P – 只來往翠麗花園至灣仔分域街

678 - 不經西灣河，港島區只停寶峰園至天后各站

680 - 只來往利安至清風街

680B - 改以盧押道為終站

680P - 改以盧押道為終站

680X - 改以分域街終站

681 - 只來往馬鞍山市中心至灣仔分域街

690 – 不停啟田道，只來往將軍澳至灣仔，於港島區至炮台山站後，改停入境事務大樓後，由七海商業中心起回程

690P - 不停啟田道，以灣仔為終點站

934 – 於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、香港演藝學院及入境事務大樓

934A - 於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、香港演藝學院及入境事務大樓

935 - 於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、香港演藝學院及入境事務大樓

936 - 於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、香港演藝學院、入境事務大樓及告士打道維園

948 - 於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、香港演藝學院、入境事務大樓及告士打道維園

960 – 往港島方向於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、香港演藝學院、入境事務大樓及灣仔北；往屯門方向於港島區停灣仔北、灣仔碼頭、中環廣場、皇后像廣場、砵甸乍街、林士街、皇后街站

960C - 於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、香港演藝學院、入境事務大樓及灣仔北

960P - 於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、香港演藝學院、入境事務大樓及灣仔北

960S - 於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、香港演藝學院、入境事務大樓及灣仔北

961 – 於屯門不經屯門消防局至豐景園，加停青雲站、聖彼德堂，往港島方向於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、香港演藝學院、入境事務大樓及會展；往屯門方向於港島區停會展、灣仔碼頭、中環廣場、皇后像廣場、砵甸乍街、林士街、皇后街站

968 - 於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、演藝學院、入境事務大樓、告士打道維園、天后。往元朗方向於港島區停停天后、興發街、景隆街、舊灣仔警署、分域街、皇后像廣場、砵甸乍街、林士街、皇后街站

968元朗公園特別班 - 於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、演藝學院、入境事務大樓、告士打道維園、天后

968A - 於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、演藝學院、入境事務大樓、告士打道維園、天后

978 - 往港島方向於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、香港演藝學院、入境事務大樓及灣仔北；往屯門方向於港島區停灣仔北、灣仔碼頭、中環廣場、皇后像廣場、砵甸乍街、林士街、皇后街站

978A - 往港島方向於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、香港演藝學院、入境事務大樓及灣仔北

978B - 往港島方向於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、香港演藝學院、入境事務大樓及灣仔北

980A - 於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、香港演藝學院、入境事務大樓及灣仔北

980X - 於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、香港演藝學院、入境事務大樓及灣仔北

981P - 於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、香港演藝學院、入境事務大樓及灣仔北

982X - 於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、香港演藝學院、入境事務大樓及灣仔北（982X愉翠苑開出班次延長至上午1000）

985A - 於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、香港演藝學院、入境事務大樓及灣仔北

985B - 於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、香港演藝學院、入境事務大樓及灣仔北

W3 – 改以清河為總站，來回途經百和路及大埔太和路, 不停上水總站

X42C - 不經觀塘道，改經偉業街

X42P - 不經觀塘道，改經偉業街

X89D - 0700-1000 提供往觀塘碼頭服務

其餘路線暫停服務

龍運

路線正常

A31, A32, A33, A38, A41, A41P, A47X, E32, E133P, E41, E42, E42P, R8, S1, S64, S64C, S64P, S64X

改道行走

A33P - 不停屯門站至豐景園，加停華都花園(58M往荃灣方向)(往機場方向)/ 屯門大會堂(往屯門方向)

A33X - 不停屯門站至豐景園，加停華都花園(58M往荃灣方向)(往機場方向)/ 屯門大會堂(往屯門方向)

A36 - 不經元朗大馬路，往機場加停鳳池邨

A37 - 不經天悅邨/天頌苑至天慈邨/耀各站，加停天祐苑(往機場方向)/ 聚星樓(往洪水橋方向)

A43 - 不經上水站至掃管埔村各站，加停彩園路上水站

A43P – 北區與A43同路，不經上水站至掃管埔村各站，加停彩園路上水站

E31 - 不經大河道及沙咀道，加停眾安街

E32A - 不經大河道及沙咀道，加停眾安街

E34A - 天水圍只停天水圍市中心總站，元朗只停山水樓

其餘路線暫停服務

【06:23】因應道路情況，新巴城巴 54 條路線暫停服務，40 多條路線改道行駛。另外，新巴開辦 111 及 115 號線東隧版特別班次，往來坪石/九龍城碼頭及港澳碼頭。城巴開辦 N21 號線特別班次將由大角咀(維港灣)開出前往機場，開出時間爲 04:30 及 05:00；由機場開出的特別班次開出時間則爲 04:40。另外，N21A 特別班次於 05:00 將由機場開出前往大角咀。

受影響的路線如下：

暫停服務通宵路線: 701S, N21, N21A, N23, N118, N121, N122, N170, N171, N619, NA20



暫停服務日間路線 : 19P, 23B, 40P, 73P, 81A, 81S, 82S, 85A, 85P, 90C, 91A, 93, 93A, 93C, 95P, 702A, 702S, 101, 101X, 102, 102P, 103, 103P, 104, 106, 106A, 107, 107P, 110, 111P, 112, 113, 115P, 116, 118, 118P, 170, 301, A22, B3X, B3M, E23, E23A

改道通宵路線: 796S, N8, N8P, N8X, N11, N29, N182, N691, N796, N969, NA12

改道日間路線: 8X, 19, 20, 77, 85, 99, 111, 115, 608, 780, 789, 606X, 619, 619P, 671, 690, 690P, 969, 973, A12, A20, A21, A29, A29P, B3, E21A, E21, E22, E22A, E22S

【06:19】因應各區交通情況，九巴巴士路線及班次會按實際情況調整，部分班次可能會在中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。

九巴

路線正常



3D, 3M, 7M, 13M, 26M, 29M, 31, 31M, 31P, 32H, 32M, 33, 34, 34M, 36, 36M, 37M, 38B, 39A, 39M, 40S, 40X, 41M, 41P, 42M, 43, 43A, 43B, 43M, 43P, 43X, 44, 44M, 46P, 47A, 47X, 48P, 48X, 49P, 49X, 51, 53, 54, 57M, 58M, 59M, 64K, 65K, 66M, 67M, 68, 68A, 68E, 68F, 68M, 69C, 71A, 71B, 71K, 72, 72A, 73, 73A, 73X, 74A, 74B, 74K, 75K, 76K, 80K, 81K, 82B, 82C, 82K, 82P, 82X, 83K, 83S, 84M, 85K, 85M, 86A, 86K, 86P, 86S, 88, 88K, 89S, 91, 91M, 91S, 92, 93A, 94, 95M, 98A, 98B, 99, 205M, 211, 213A, 213B, 213M, 213S, 214, 234A, 234B, 235, 235M, 238M, 243M, 243P, 248M, 249M, 249X, 251A, 251B, 251M, 252, 265M, 268M, 268P, 269A, 269D 天水圍站特別班, 269M, 273A, 273P, 274, 274P, 276B, 282, 283, 284, 286M, 288, 298E, 299X, 307P, 678, 960X, 968X, T74

改道行駛



1 – 只來往基堤道至竹園

2 - 循環線運作，於深水埗停蘇屋總站至深水埗福榮街站後，停匯民道西九道站返回深水埗，停麗閣邨至蘇屋總站各站

6D - 只來往蘇屋至彩虹

9 - 只來往九龍醫院至彩福

24 - 只來往九龍醫院至啟業

27 - 只來往九龍醫院至順天

30 - 只來往荃威花園至祖堯

30X - 只來往新界至長沙灣廣場（不入美孚）

31B - 只來往新界至長沙灣廣場（不入美孚）

32 - 只來往新界至長沙灣廣場（不入美孚）

33A - 只來往新界至長沙灣廣場（不入美孚）

35A - 只來往新界至長沙灣廣場（不入美孚）

35X - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九道站

36A - 只來往新界至長沙灣廣場（不入美孚）

36B - 只來往新界至長沙灣廣場（不入美孚）

37 - 只來往新界至長沙灣廣場（不入美孚）

38A - 只來往新界至長沙灣廣場（不入美孚）

40 – 不經觀塘道，改經偉業街

42 - 往順利方向，不經清麗苑至美孚站；往長康方向，不經協和小學至石硤尾街休息花園之間各站

42A - 只來往新界至長沙灣廣場（不入美孚）

42C - 只來往新界至彩虹

43C – 以長沙灣廣場為終點站，不入美孚

45 - 只來往新界至長沙灣廣場（不入美孚）

46X -只來往顯徑至葵芳站

52X – 只來往三聖至長沙灣廣場（不入美孚）

58X - 只來往新界至長沙灣廣場（不入美孚）

59X - 只來往新界至長沙灣廣場（不入美孚）

60M – 只來往豐景園至荃灣

60X - 只來往豐景園至長沙灣廣場（不入美孚）

61M – 於屯門不經安定、友愛、置樂

61X - 只來往豐景園至九龍城

62X - 只來往豐景園至彩虹

66X - 只來往新界至長沙灣廣場（不入美孚）

67X - 只來往新界至長沙灣廣場（不入美孚）

68X - 只來往新界至長沙灣廣場（不入美孚）

69M - 天水圍只停天水圍市中心總站、天頌苑頌棋閣/天悅邨、天祐苑/聚星樓

69P - 天水圍站（屏欣苑）開出，改經天祐苑

69X - 只來往天水圍站(屏欣苑）至長沙灣廣場（不入美孚）

73K - 只來往文錦渡至彩蒲苑彩顏閣

73X - 廣福開出班次繞經科學園

74C - 以彩虹邨碧海樓為尾站

74D - 只來往九龍坑至彩虹,九龍區只停碧海樓

74E - 以彩虹邨碧海樓為尾站

74X - 只來往大埔中心至彩虹, 循環缐形式運作, 九龍區停碧海樓，紅萼樓至鑽石山站

75X 往九龍城碼頭：按平日早上繁忙時間特別班次路線運作至富豪東方酒店後，按平日下午繁忙時間特別班次路線返回大埔(行經彩虹道，富豪東方酒店; 不經橫頭磡一帶）

77K - 只來往上水寶石湖路至元朗

78K - 只來往沙頭角至粉嶺站

79K - 只來往打鼓嶺 (松園下) 至粉嶺站

80 - 只來往美林至彩虹, 全日繞經顯徑,隆亨

80A - 提供往觀塘服務0700-1000

80P - 以彩虹為終點站

81 - 只來往禾輋至深水埗北河街

81C - 全日循環線運作，改經青沙公路，於沙田不停新翠邨至獅子山隧道沿線各站，加站於新明樓(287X站), 於九龍只停匯民道西九道站

83X - 全日服務, 改為水泉澳開出經黃泥頭至彩虹邨循環線

85X - 只來往馬鞍山至富豪東方酒店

85S - 富豪東方酒店為終點站

86 - 只來往黃泥頭至深水埗南昌街

86A - 只來往沙田圍至深水埗南昌街

87B - 只來往新田圍至深水埗南昌街

87D - 全日循環線運作，改經青沙公路，於九龍只停匯民道西九道站

87E - 於九龍只停匯民道西九道站

88X - 全日來往火炭至藍田站，雙向途經觀塘繞道

89 - 只來往新界至彩虹邨, 循環線運作

89B - 只來往新界至彩虹邨, 循環線運作

89C - 只來往新界至彩虹邨, 循環線運作

89D - 只來往新界至彩虹邨, 循環線運作

89X - 只來往新界至彩虹邨, 循環線運作彩虹邨循環線

95 - 只來往九龍醫院至翠林

98C – 不經旺角及太子，改經界限街/太子道西

98S – 不經旺角及太子，改經太子道西

101X – 港島方向於九龍只停裕民坊總站、牛頭角站、臨華街及輔警總部，九龍方向只停不停紅隧口至山谷道各站

203E - 只來往九龍醫院至彩虹

203X - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九道站

213D - 只來往九龍醫院至秀茂坪

234D - 改行偉業街，不經牛頭角站至觀塘站

234X - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九道站

238X - 只來往新界至長沙灣廣場

240X - 不停美孚站

252X - 只來往屯門至彩虹

258A - 只來往屯門至彩虹

258D - 只來往屯門至彩虹

258P - 只來往屯門至彩虹

258S - 只來往屯門至彩虹

259D - 只來往屯門至彩虹

260X - 循環線運作，於九龍只停西九龍站

261 – 於屯門不經安定及友愛，北區只停彩蒲苑彩顏閣

261P - 只來往屯門至彩蒲苑彩顏閣

263 - 只來往豐景園至沙田

263A – 於屯門只停豐景園

263C – 於屯門只停豐景園

265B - 天水圍不停天頌苑及翠湖居站，及只來往天水圍至長沙灣廣場（不入美孚）

265S - 天水圍不停天頌苑至耀民樓各站

267X - 只來往屯門至彩虹

268A - 以彩虹為終點站

268B - 以西九龍站為終點站

268C - 只來往元朗至彩虹

268C元朗公園特別班 - 以彩虹為終點站

269B - 循環線運作，天水圍只停天水圍市中心總站、景湖居、麗湖居、頌棋閣、天祐苑，於九龍只停西九龍站

269B天恩特別班 - 以西九龍站為終點站

269C - 循環線運作，天水圍只停天水圍市中心總站、景湖居、麗湖居、頌棋閣、天祐苑，及只來往天水圍至彩虹（不設天慈特別班）

269D - 天水圍只停晴彩樓、晴雲樓、能富閣及天祐苑

269S - 天水圍只停天水圍市中心總站、景湖居、麗湖居、頌棋閣及天祐苑

270B - 改為來往太平至深水埗南昌街,不停上水總站

271X - 循環線運作，由富亨開出，大埔區內沿271路線 (停富亨至廣福邨各站) 後, 經青沙公路並加停轉車站，九龍區只停西九龍站

272P- 以荔枝角站為總站

272S - 鑽石山站開出上午1000尾車

276 - 天水圍改經天城路及天福路，上水只停彩蒲苑彩顏閣

276A - 天水圍只停天恒總站、逸潭樓、欣富閣及天祐苑

277E -只來往天平至彩虹, 上水區只停天平總站,清河邨

277X -只來往聯和墟至彩虹循環缐形式運作, 九龍區停碧海樓，紅萼樓至鑽石山站

278X -只來往太平至荃灣如心廣場(按278P路線行駛)

279X - 來回程改行彩園路, 加停上水站(彩園路)

280X 經青沙 西九龍站循環點

281A 經青沙 西九龍站循環點

281B 經青沙 西九龍站尾站

281X 經青沙 西九龍站尾站

280X - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九道站

281A - 全日循環線運作，改經青沙公路，於九龍只停匯民道西九道站

281B - 改經青沙公路，於九龍只停匯民道西九道站

281X - 改經青沙公路，於九龍只停匯民道西九道站

286C 全日服務, 只來往新界至長沙灣廣場, 以循環線運作 （利安開0530- 2130 ）

290 - 不經唐明街

290A - 不經唐明街

290X - 不停寶盈花園/將軍澳廣場至尚德廣場/唐明街各站

276P - 上水只停彩蒲苑彩顏閣

297 - 只來往九龍灣及將軍澳

302 - 以灣仔為終點站

307 - 只來往大埔中心至灣仔分域街

307A - 以灣仔分域街為尾站

307B - 以灣仔分域街為尾站

307C - 改以港澳碼頭為終站

373 - 以灣仔分域街為尾站

601 – 循環線運作，於港島區至炮台山站後，改停入境事務大樓後，由七海商業中心起回程

601P – 以灣仔為終點站

603 – 只來往廣田至灣仔，於港島區只停入境事務大樓

613 - 於港島區只停筲箕灣總站

619X - 以灣仔為終點站

621 - 以灣仔為終點站

641 – 只往港島，以灣仔為終點站

673 –只來往翠麗花園至灣仔分域街

673P –只來往翠麗花園至灣仔分域街

680 - 只來往利安至清風街

680B - 改以盧押道為終站

680P - 改以盧押道為終站

680X - 改以分域街終站

681 - 只來往馬鞍山市中心至灣仔分域街

690 – 不停啟田道，只來往將軍澳至灣仔，於港島區至炮台山站後，改停入境事務大樓後，由七海商業中心起回程

690P - 不停啟田道，以灣仔為終點站

934 - 以港澳碼頭為終點站

934A - 以港澳碼頭為終點站

935 - 以港澳碼頭為終點站

936 - 以港澳碼頭為終點站

948 - 以港澳碼頭為終點站

960 - 只來往屯門及港澳碼頭

960C - 以港澳碼頭為終點站

960P - 以港澳碼頭為終點站

960S - 以港澳碼頭為終點站

961 – 於屯門不經屯門消防局至豐景園，加停鳴琴站、聖彼德堂，只來往屯門及港澳碼頭

968 - 只來往元朗及港澳碼頭

968元朗公園特別班 - 以港澳碼頭為終點站

968A - 以港澳碼頭為終點站

978 - 只來往華明總站至港澳碼頭

980A - 改以港澳碼頭為終站

980X - 改以港澳碼頭為終站

981P - 改以港澳碼頭為終站

982X - 改以港澳碼頭為終站

985A - 改以港澳碼頭為終站

985B -改以港澳碼頭為終站

B1 - 天水圍只停天慈總站

W3 – 改以清河為總站，來回途經百和路及大埔太和路

X42C - 不經觀塘道，改經偉業街

X42P - 不經觀塘道，改經偉業街

X89D - 0700-1000 提供往觀塘碼頭服務

其餘路線暫停服務

龍運

路線正常



A31, A32, A33, A38, A41, A41P, A47X, E32, E133P, E41, E42, E42P, R8, S1, S64, S64C, S64P, S64X

改道行走



A33P - 不停屯門站至豐景園，加停華都花園(58M往荃灣方向)(往機場方向)/ 屯門大會堂(往屯門方向)

A33X - 不停屯門站至豐景園，加停華都花園(58M往荃灣方向)(往機場方向)/ 屯門大會堂(往屯門方向)

A36 - 不經元朗大馬路，往機場加停鳳池邨

A37 - 不經天悅邨/天頌苑至天慈邨/耀各站，加停天祐苑(往機場方向)/ 聚星樓(往洪水橋方向)

A43 - 不經上水站至掃管埔村各站，加停彩園路上水站

A43P – 北區與A43同路，不經上水站至掃管埔村各站，加停彩園路上水站

E31 - 不經大河道及沙咀道，加停眾安街

E32A - 不經大河道及沙咀道，加停眾安街

E34A - 天水圍只停天水圍市中心總站，元朗只停山水樓

其餘路線暫停服務

【06:17】東鐵綫紅磡至九龍塘服務暫停。其他服務安排如下：九龍塘至上水，約7.5分鐘一班車；九龍塘至羅湖，約7.5至15分鐘一班車；九龍塘至落馬洲，約23分鐘一班車。

【06:13】至於西鐵綫，目前只維持屯門站至尖東站的列車服務。

【06:11】東鐵綫紅磡站對開路軌範圍冒煙，紅磡站至九龍塘站的列車服務需要暫停。

【05:50】由於設施被破壞，東鐵列車服務受阻，港鐵呼籲乘客考慮使用其他交通工具。

【05:48】東鐵綫旺角東站對開有人落路軌範圍，粉嶺站亦有多件雜物影響架空電纜，東鐵綫服務因而受阻。

【05:26】由於個別輕鐵車站設施及信號設備被破壞，輕鐵服務調整如下：

751P綫由 706 綫替代；761P綫在天水圍區改道；751綫在天水圍及屯門區改道；614 及614P綫往元朗/ 兆康方向在屯門區改道，其他輕鐵路綫維持不變。所有輕鐵車輛不經翠湖及友愛站，所有輕鐵路綫將維持 15至25分鐘一班。

【05:04】港鐵表示，周一（18日）港鐵線（機場快綫除外）、輕鐵及港鐵巴士的服務將於晚上11時結束。由頭班車起，東鐵綫恢復紅磡至羅湖/落馬洲站(不停大學站)的列車服務，由於大學站附近的鐵路設施被破壞，需要較長時間復修，經過該路段的列車要以慢速行駛，東鐵綫的整體行車時間會較平日長。

【23:30】運輸署指，明日（18日）是周末後第一個工作日，由於道路仍有不確定情況，運輸署呼籲市民明早出行前留意交通消息。

【21:52】港鐵：由於有暴徒在上水站附近從高處向路軌範圍投擲雜物，東鐵綫來往上水站至羅湖站/落馬洲站的列車服務暫停。

【21:20】港鐵：因應金鐘站附近的突發情況，車站已暫時關閉，港島綫、荃灣綫、南港島綫現時不停金鐘站。港鐵全線除了機場快綫外，全線晚上10時收車。

【19:35】港鐵表示，由於天水圍區內的輕鐵車站受到大規模破壞，天水圍區的輕鐵服務暫停。輕鐵路綫751只維持來往洪水橋站至河田站；761P只維持來往元朗站至塘坊村站。

+ 22 + 21 + 20

【18:15】九巴：因應路面情況，九巴共有189條路線正常服務及82條路線改道。龍運巴士全部路線正常服務。

[九巴於尖沙咀安排特別路線，全日特快前往北區、元朗、天水圍、屯門、沙田、馬鞍山、荃灣、青衣及長沙灣。]

因應各區交通情況，九巴巴士路線及班次會按實際情況調整，部分班次可能會在中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。

九巴

路線正常

3D, 3M, 5M, 6D, 7M, 11B, 11C, 11D, 13M, 14B, 17, 23M, 24, 26M, 28B, 29M, 30, 31, 31B, 31M, 32H, 32M, 34, 34M, 36, 36A, 36M, 37M, 38A, 39A, 39M, 40, 40X, 41M, 42C, 42M, 43, 43A, 43B, 43M, 43X, 44M, 46X, 47A, 47X, 48X, 49X, 51, 53, 54, 57M, 58M, 59M, 60M, 61M, 61X, 62X, 64K, 66M, 67M, 68, 68A, 68E, 68M, 69M, 70K, 71A, 71B, 71K, 72, 72A, 73, 73A, 73B, 73K, 73X, 74A, 74D, 74K, 74X, 75K, 76K, 77K, 78K, 79K, 80, 80K, 80X, 81K, 82B, 82K, 82X, 83K, 83X, 84M, 85K, 85M, 86, 86A, 86K, 88, 88K, 89, 89B, 89C, 89D, 89S, 89X, 92, 93A, 94, 95M, 96R, 98A, 99, 211, 211A, 213M, 214, 234A, 234B, 235, 235M, 238M, 243M, 248M, 249M, 249X, 251A, 251B, 252, 258D, 259D, 261, 263, 265M, 268C, 268M, 269C, 269M, 270, 273, 273A, 273B, 273D, 274X, 276, 276A, 276B, 276P, 277E, 277X, 278K, 278X, 279X, 282, 283, 284, 286M, 286X, 288, 289R, 290, 290A, 290X, 296A, 298E, 299X, 307, 601, 606, 613, 619, 671, 673, 680, 681, 690, 934, 936, 948, 960, 961, 968, 978, B1

改道行走

1 - 只來往基堤道至竹園

1A - 只來往基堤道至秀茂坪

2 - 全日循環線運作，於深水埗停蘇屋總站至深水埗福榮街站後，停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店站返回深水埗，停麗閣邨至蘇屋總站各站

2A - 不經太子、旺角，改經界限街、太子道西

2F- 不經歌和老街, 聯合道, 富美街，改經龍翔道

2X - 不經太子、旺角，往美孚改經太子道西，天橋往荔枝角道, 黃竹街, 汝州街; 往彩福改經界限街

5 - 只來往新柳街至富山

5C - 只來往新柳街至慈雲山

6C - 不經界限街至加士居道一段彌敦道

7B - 只來往愛民何文田廣場及樂富

9 - 只來往九龍醫院至彩福

10 - 只來往九龍醫院至彩雲

11K - 只來往新柳街至竹園

11X - 只來往新柳街至上秀茂坪

12 - 循環線運作，不停尖東站至尖東(麼地道)

13D - 只來往九龍醫院至寶達

14 - 只來往新柳街至油塘

15 - 只來往新柳街至藍田北

16 - 只來往九龍醫院至廣田

21 - 只來往新柳街及彩雲

26 - 只來往新柳街至順天

27 - 只來往洗衣街及順天

28 - 只來往新柳街至樂華

30X - 只來往新界至深水埗南昌街

32 - 只來往新界至深水埗南昌街

33A - 只來往新界至深水埗南昌街

35A - 只來往新界至深水埗南昌街

35X - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

36B - 只來往新界至深水埗南昌街

37 - 只來往新界至深水埗南昌街

38 - 只來往葵盛至藍田北

41 - 只來往新界至深水埗南昌街

41A - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

42 - 往長康方向，不經協和小學至石硤尾街休息花園之間各站

42A - 只來往新界至深水埗南昌街

44 - 只來往新界至深水埗南昌街

45 - 只來往新界至深水埗南昌街

46 - 只來往新界至深水埗南昌街

52X - 只來往屯門至深水埗南昌街

58X - 只來往新界至深水埗南昌街

59X - 只來往新界至深水埗南昌街

60X - 只來往屯門至深水埗南昌街

63X - 只來往新界至美孚

66X - 只來往新界至深水埗南昌街

67X - 只來往新界至深水埗南昌街

68X - 只來往新界至深水埗南昌街

69X - 只來往天水圍至深水埗南昌街 往天水圍： 不經天盛苑至天瑞邨，往沙田：不經天瑞邨至耀民樓

75X - 往九龍城碼頭：按平日早上繁忙時間特別班次路線運作 往富善：按平日下午繁忙時間特別班次路線運作 (行經彩虹道，富豪東方酒店; 不經橫頭磡一帶)

81 - 只來往禾輋至深水埗北河街

81C - 全日循環線運作，改經青沙公路，於沙田不停新翠邨至獅子山隧道沿線各站，於九龍只停九龍只停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

85X - 只來往九龍城碼頭至馬鞍山

87B - 只來往新田圍至深水埗南昌街

87D - 全日循環線運作，於九龍只停九龍只停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

88X - 來往火炭站至藍田北

91 - 往清水灣方向不經科大北

91M - 往寶林方向不經科大北

92R - 只往土瓜灣街市

93K - 只來往新柳街至寶林

95 - 只來往九龍醫院及翠林

98C - 不經太子、旺角; 往美孚改經太子道西，天橋往荔枝角道, 黃竹街, 長沙灣道；往坑口北改經界限街

203E - 只來往九龍醫院及彩虹

213D - 只來往洗衣街及秀茂坪

234X - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店及美孚站

238X - 只來往新界至深水埗南昌街

260X - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九龍站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

264R - 往大埔：不經賞湖居至天華邨，往天水圍：經天頌苑至耀盛樓

265B - 只來往天水圍至深水埗南昌街

268B - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九龍站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

269D - 往天水圍： 不經天盛苑至天華邨，往沙田：天頌苑至耀民樓

269B - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九龍站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

270B - 只來往新界至深水埗南昌街

271X - 循環線運作，由富亨開出，大埔區內沿271路線 (停富亨至廣福邨各站) 後行經青沙公路 (停轉車站) 直達尖沙咀 (九龍區只停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店)，然後返回大埔 (尾車2400)

280X - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

281A - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

286C - 全日服務 （利安尾車2130， 深水埗尾車2300）

296C – 不經太子及旺角; 往海盈邨改經太子道西，天橋往荔枝角道, 黃竹街, 長沙灣道；往尚德停石硤尾街後改經界限街，不經旺角至九龍城迴旋處

297 - 只來往新柳街至坑口北

603 -只來往中環及廣田邨

982X - 全日循環來往愉翠苑至上環 港島區只停上環站 皇后街 （尾車1900）

985 全日循環來往美田至上環 港島區只停上環站 皇后街 （尾車1900）

T270 - 全日循環線運作，經華明，取消花都廣場站，於九龍只停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店 (尾車2300)

W3 - 來回途經百和路、太和路

暫停服務

2B, 2D, 2E, 3B, 3C, 5A, 5D, 5R, 6, 6F, 7, 8, 8A, 8P, 11, 12A, 13X, 14H, 14X, 15A, 16M, 18, 23, 26M, 72X, 80M, 85, 85A, 85B, 86C, 87K, 98D, 99R, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 170, 171, 182, 203C, 208, 213X, 215X, 216M, 219X, 268X, 270A, 271, 272A, 272K, 281M, 287X, 289K, 296D, 296M, 904, 905, 914, W2

龍運

改道行走

E34A - 往機場：不經天頌苑至天耀邨耀民樓，往天水圍：不經天盛苑至天華邨

其餘路線正常服務

九巴及龍運會按實際交通情況，適時更新巴士服務資料。

紅隧口一條天橋冒出火光，現場傳出多下爆炸聲。（羅國輝攝）

+ 18 + 17 + 16

【18:21】港鐵：因應紅磡站的突發情況，車站已暫時關閉，東鐵綫及西鐵綫現時不停紅磡站。

【18:04】港鐵：今天較早前車站設施被嚴重破壞和運作受干擾而仍然關閉的車站，經與相關政府部門商討後，今晚將會繼續關閉。有關車站包括：

觀塘綫及荃灣綫：(油麻地站)

東鐵綫：大學站、上水站、馬場站

另外，經與政府相關部門進行風險評估後，以下車站將於今晚8時關閉，列車將不停有關車站。有關車站包括：

荃灣綫：葵芳站、(旺角站)

觀塘綫：(旺角站)、黃大仙站、觀塘站、黃埔站

港島綫：銅鑼灣站、西灣河站、香港大學站

東鐵綫：(紅磡站)、沙田站

西鐵綫：(紅磡站)、元朗站、屯門站

馬鞍山綫：馬鞍山站、沙田圍站

將軍澳綫：將軍澳站、坑口站

括弧內為轉車站

港鐵會繼續評估風險狀況，並有可能因應風險增加或再有鐵路設施被破壞而縮短個別車站或受影響路段的服務時間。

【17:32】港鐵：因應油麻地站附近的突發情況，油麻地站暫時關閉，觀塘綫及荃灣綫列車不停油麻地站。

【17:29】油麻地港鐵站廣播，稱本站已關閉，呼籲盡快離開車站。

【17:27】港鐵：因應屯門區有暴徒向輕鐵路軌範圍投擲磚塊，輕鐵路綫505、507、614、614P、751改道行駛，不經兆麟站、安定站、市中心站。

【17:00】港鐵：因應天水圍區有暴徒堵路，輕鐵路綫751、761P改道行駛，在天水圍區只維持天耀站至天逸站的輕鐵服務。

【15:00】九巴：因應路面情況，九巴共有193條路線正常服務及77條路線改道。龍運巴士全部路線正常服務。

[各乘客可於沙田馬場利用九巴888號線於沙田轉乘其他九巴路線往各區。]

九巴於尖沙咀安排特別路線，全日特快前往北區、元朗、天水圍、屯門、沙田、馬鞍山、荃灣、青衣及長沙灣。

因應各區交通情況，九巴巴士路線及班次會按實際情況調整，部分班次可能會在中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。



九巴

路線正常

3D, 3M, 5M, 6D, 7M, 11B, 11C, 11D, 13M, 14B, 17, 23M, 24, 26M, 28B, 29M, 30, 31, 31B, 31M, 32H, 32M, 34, 34M, 36, 36A, 36M, 37M, 38A, 39A, 39M, 40, 40X, 41M, 42C, 42M, 43, 43A, 43B, 43M, 43X, 44M, 46X, 47A, 47X, 48X, 49X, 51, 53, 54, 57M, 58M, 59M, 60M, 61M, 61X, 62X, 64K, 66M, 67M, 68, 68A, 68E, 68M, 69M, 70K, 71A, 71B, 71K, 72, 72A, 73, 73A, 73B, 73K, 73X, 74A, 74D, 74K, 74X, 75K, 76K, 77K, 78K, 79K, 80, 80K, 80X, 81K, 82B, 82K, 82X, 83K, 83X, 84M, 85K, 85M, 86, 86A, 86K, 88, 88K, 89, 89B, 89C, 89D, 89S, 89X, 92, 93A, 94, 95M, 96R, 98A, 99, 211, 211A, 213M, 214, 234A, 234B, 235, 235M, 238M, 243M, 248M, 249M, 249X, 251A, 251B, 252, 258D, 259D, 261, 263, 264R, 265M, 268C, 268M, 269C, 269D, 269M, 270, 273, 273A, 273B, 273D, 274X, 276, 276A, 276B, 276P, 277E, 277X, 278K, 278X, 279X, 282, 283, 284, 286M, 286X, 288, 289R, 290, 290A, 290X, 296A, 298E, 299X, 307, 601, 606, 613, 619, 671, 673, 680, 681, 690, 848, 868, 869, 891, 893, 934, 936, 948, 960, 961, 968, 978, B1



改道行走

1 - 只來往基堤道至竹園

1A - 只來往基堤道至秀茂坪

2 - 全日循環線運作，於深水埗只停蘇屋總站至深水埗福榮街站後，停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店站返回深水埗，停麗閣邨至蘇屋總站各站

2A - 不經太子、旺角，改經界限街、太子道西

2F 改經龍翔道，不經歌和老街, 聯合道, 富美街

2X - 不經太子、旺角，往美孚改經太子道西，天橋往荔枝角道, 黃竹街, 汝州街; 往彩福改經界限街

5 - 只來往新柳街至富山

5C - 只來往新柳街至慈雲山

6C - 不經界限街至加士居道一段彌敦道

7B 只來往愛民何文田廣場及樂富

9 - 只來往九龍醫院至彩福

10 - 只來往九龍醫院至彩雲

11K - 只來往新柳街至竹園

11X - 只來往新柳街至上秀茂坪

12 - 循環線運作，不停尖東站至尖東(麼地道)

13D - 只來往九龍醫院至寶達

14 - 只來往新柳街至油塘

15 - 只來往新柳街至藍田北

16 - 只來往九龍醫院至廣田

21 - 只來往新柳街及彩雲

26 - 只來往新柳街至順天

27 – 只來往新柳街至順天

28 - 只來往新柳街至樂華

30X - 只來往新界至深水埗南昌街

32 - 只來往新界至深水埗南昌街

33A - 只來往新界至深水埗南昌街

35A - 只來往新界至深水埗南昌街

35X - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

36B - 只來往新界至深水埗南昌街

37 - 只來往新界至深水埗南昌街

38 - 只來往葵盛至藍田北

41 - 只來往新界至深水埗南昌街

41A - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

42 - 往長康方向，不經協和小學至石硤尾街休息花園之間各站

42A - 只來往新界至深水埗南昌街

44 - 只來往新界至深水埗南昌街

45 - 只來往新界至深水埗南昌街

46 - 只來往新界至深水埗南昌街

52X - 只來往屯門至深水埗南昌街

58X - 只來往新界至深水埗南昌街

59X - 只來往新界至深水埗南昌街

60X - 只來往屯門至深水埗南昌街

63X - 只來往新界至美孚

66X - 只來往新界至深水埗南昌街

67X - 只來往新界至深水埗南昌街

68X - 只來往新界至深水埗南昌街

69X - 只來往天水圍至深水埗南昌街

75X – 往九龍城碼頭：按平日早上繁忙時間特別班次路線運作 往富善：按平日下午繁忙時間特別班次路線運作(行經彩虹道，富豪東方酒店; 不經橫頭磡一帶)

81 - 只來往禾輋至深水埗北河街

81C - 全日循環線運作，改經青沙公路，於沙田不停新翠邨至獅子山隧道沿線各站，於九龍只停九龍只停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

85X - 只來往九龍城碼頭至馬鞍山

87B - 只來往新田圍至深水埗南昌街

87D - 全日循環線運作，於九龍只停九龍只停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

88X - 來往火炭站至藍田北

91 - 往清水灣方向不經科大北

91M - 往寶林方向不經科大北

92R – 只往土瓜灣街市

93K - 只來往新柳街至寶林

95 – 只來往九龍醫院及翠林

98C - 不經太子、旺角; 往美孚改經太子道西，天橋往荔枝角道, 黃竹街, 長沙灣道；往坑口北改經界限街

203E - 只來往九龍醫院及彩虹

213D - 只來往洗衣街及秀茂坪

234X - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店及美孚站

238X - 只來往新界至深水埗南昌街

260X - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九龍站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

265B - 只來往天水圍至深水埗南昌街

268B - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九龍站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店269B - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九龍站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店270B- 只來往新界至深水埗南昌街

280X - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

281A - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

286C - 全日服務 （利安尾車2130， 深水埗尾車2300）

296C – 不經太子及旺角; 往海盈邨改經太子道西，天橋往荔枝角道, 黃竹街, 長沙灣道；往尚德停石硤尾街後改經界限街，不經旺角至九龍城迴旋處

297 - 只來往新柳街至坑口北

603 –只來往中環及廣田邨

982X - 全日循環來往愉翠苑至上環 港島區只停上環站 皇后街 （尾車1900）

985 全日循環來往美田至上環 港島區只停上環站 皇后街 （尾車1900）

T270 - 全日循環線運作，經華明，取消花都廣場站，於九龍只停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

W3 – 來回途經百和路、太和路



暫停服務

2B, 2D, 2E, 3B, 3C, 5A, 5D, 5R, 6, 6F, 7, 8, 8A, 8P, 11, 12A, 13X, 14H, 14X, 15A, 16M, 18, 23, 26M, 72X, 80M, 85, 85A, 85B, 86C, 87K, 98D, 99R, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 170, 171, 182, 203C, 208, 213X, 215X, 216M, 219X, 268X, 270A, 271, 272A, 272K281M, 287X, 289K, 296D, 296M, 904, 905, 914, W2



龍運

全部路線正常服務

九巴及龍運會按實際交通情況，適時更新巴士服務資料。

【16:30】九巴：因應路面情況，九巴共有193條路線正常服務及77條路線改道。龍運巴士全部路線正常服務。

[各乘客可於沙田馬場利用九巴888號線於沙田轉乘其他九巴路線往各區。]

[九巴於尖沙咀安排特別路線，全日特快前往北區、元朗、天水圍、屯門、沙田、馬鞍山、荃灣、青衣及長沙灣。]

因應各區交通情況，九巴巴士路線及班次會按實際情況調整，部分班次可能會在中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。

九巴

路線正常

3D, 3M, 5M, 6D, 7M, 11B, 11C, 11D, 13M, 14B, 17, 23M, 24, 26M, 28B, 29M, 30, 31, 31B, 31M, 32H, 32M, 34, 34M, 36, 36A, 36M, 37M, 38A, 39A, 39M, 40, 40X, 41M, 42C, 42M, 43, 43A, 43B, 43M, 43X, 44M, 46X, 47A, 47X, 48X, 49X, 51, 53, 54, 57M, 58M, 59M, 60M, 61M, 61X, 62X, 64K, 66M, 67M, 68, 68A, 68E, 68M, 69M, 70K, 71A, 71B, 71K, 72, 72A, 73, 73A, 73B, 73K, 73X, 74A, 74D, 74K, 74X, 75K, 76K, 77K, 78K, 79K, 80, 80K, 80X, 81K, 82B, 82K, 82X, 83K, 83X, 84M, 85K, 85M, 86, 86A, 86K, 88, 88K, 89, 89B, 89C, 89D, 89S, 89X, 92, 93A, 94, 95M, 96R, 98A, 99, 211, 211A, 213M, 214, 234A, 234B, 235, 235M, 238M, 243M, 248M, 249M, 249X, 251A, 251B, 252, 258D, 259D, 261, 263, 264R, 265M, 268C, 268M, 269C, 269D, 269M, 270, 273, 273A, 273B, 273D, 274X, 276, 276A, 276B, 276P, 277E, 277X, 278K, 278X, 279X, 282, 283, 284, 286M, 286X, 288, 289R, 290, 290A, 290X, 296A, 298E, 299X, 307, 601, 606, 613, 619, 671, 673, 680, 681, 690, 848, 868, 869, 872, 872X, 888, 889, 891, 893, 934, 936, 948, 960, 961, 968, 978, B1

改道行走

1 - 只來往基堤道至竹園

1A - 只來往基堤道至秀茂坪

2 - 全日循環線運作，於深水埗停蘇屋總站至深水埗福榮街站後，停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店站返回深水埗，停麗閣邨至蘇屋總站各站

2A - 不經太子、旺角，改經界限街、太子道西

2F- 不經歌和老街, 聯合道, 富美街，改經龍翔道

2X - 不經太子、旺角，往美孚改經太子道西，天橋往荔枝角道, 黃竹街, 汝州街; 往彩福改經界限街

5 - 只來往新柳街至富山

5C - 只來往新柳街至慈雲山

6C - 不經界限街至加士居道一段彌敦道

7B - 只來往愛民何文田廣場及樂富

9 - 只來往九龍醫院至彩福

10 - 只來往九龍醫院至彩雲

11K - 只來往新柳街至竹園

11X - 只來往新柳街至上秀茂坪

12 - 循環線運作，不停尖東站至尖東(麼地道)

13D - 只來往九龍醫院至寶達

14 - 只來往新柳街至油塘

15 - 只來往新柳街至藍田北

16 - 只來往九龍醫院至廣田

21 - 只來往新柳街及彩雲

26 - 只來往新柳街至順天

27 - 只來往洗衣街及順天

28 - 只來往新柳街至樂華

30X - 只來往新界至深水埗南昌街

32 - 只來往新界至深水埗南昌街

33A - 只來往新界至深水埗南昌街

35A - 只來往新界至深水埗南昌街

35X - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

36B - 只來往新界至深水埗南昌街

37 - 只來往新界至深水埗南昌街

38 - 只來往葵盛至藍田北

41 - 只來往新界至深水埗南昌街

41A - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

42 - 往長康方向，不經協和小學至石硤尾街休息花園之間各站

42A - 只來往新界至深水埗南昌街

44 - 只來往新界至深水埗南昌街

45 - 只來往新界至深水埗南昌街

46 - 只來往新界至深水埗南昌街

52X - 只來往屯門至深水埗南昌街

58X - 只來往新界至深水埗南昌街

59X - 只來往新界至深水埗南昌街

60X - 只來往屯門至深水埗南昌街

63X - 只來往新界至美孚

66X - 只來往新界至深水埗南昌街

67X - 只來往新界至深水埗南昌街

68X - 只來往新界至深水埗南昌街

69X - 只來往天水圍至深水埗南昌街

75X - 往九龍城碼頭：按平日早上繁忙時間特別班次路線運作 往富善：按平日下午繁忙時間特別班次路線運作(行經彩虹道，富豪東方酒店; 不經橫頭磡一帶)

81 - 只來往禾輋至深水埗北河街

81C - 全日循環線運作，改經青沙公路，於沙田不停新翠邨至獅子山隧道沿線各站，於九龍只停九龍只停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

85X - 只來往九龍城碼頭至馬鞍山

87B - 只來往新田圍至深水埗南昌街

87D - 全日循環線運作，於九龍只停九龍只停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

88X - 來往火炭站至藍田北

91 - 往清水灣方向不經科大北

91M - 往寶林方向不經科大北

92R - 只往土瓜灣街市

93K - 只來往新柳街至寶林

95 - 只來往九龍醫院及翠林

98C - 不經太子、旺角; 往美孚改經太子道西，天橋往荔枝角道, 黃竹街, 長沙灣道；往坑口北改經界限街

203E - 只來往九龍醫院及彩虹

213D - 只來往洗衣街及秀茂坪

234X - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店及美孚站

238X - 只來往新界至深水埗南昌街

260X - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九龍站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

265B - 只來往天水圍至深水埗南昌街

268B - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九龍站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店269B - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九龍站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店270B - 只來往新界至深水埗南昌街

271X - 循環線運作，由富亨開出，大埔區內沿271路線(停富亨至廣福邨各站)後行經青沙公路(停轉車站)直達尖沙咀(九龍區只停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店)，然後返回大埔

280X - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

281A - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

286C - 全日服務 （利安尾車2130， 深水埗尾車2300）

296C – 不經太子及旺角; 往海盈邨改經太子道西，天橋往荔枝角道, 黃竹街, 長沙灣道；往尚德停石硤尾街後改經界限街，不經旺角至九龍城迴旋處

297 - 只來往新柳街至坑口北

603 -只來往中環及廣田邨

982X - 全日循環來往愉翠苑至上環 港島區只停上環站 皇后街 （尾車1900）

985 全日循環來往美田至上環 港島區只停上環站 皇后街 （尾車1900）

T270 - 全日循環線運作，經華明，取消花都廣場站，於九龍只停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

W3 - 來回途經百和路、太和路

暫停服務

2B, 2D, 2E, 3B, 3C, 5A, 5D, 5R, 6, 6F, 7, 8, 8A, 8P, 11, 12A, 13X, 14H, 14X, 15A, 16M, 18, 23, 26M, 72X, 80M, 85, 85A, 85B, 86C, 87K, 98D, 99R, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 170, 171, 182, 203C, 208, 213X, 215X, 216M, 219X, 268X, 270A, 271, 272A, 272K281M, 287X, 289K, 296D, 296M, 904, 905, 914, W2

龍運

全部路線正常服務

【13:45】港鐵：因應機管局及政府要求，今日 (11月17日) 晚上 10 時起至尾班車安排如下：

• 機場快綫只提供香港站至機場站來回服務，不停九龍站、青衣站、博覽館站。

• 九龍站市區預辦登機服務下午 9 時起暫停，香港站市區預辦登機服務正常，截止時間為航班起飛前90分鐘。

• 港鐵職員聯同機管局人員將於香港站檢查乘客的機票及旅遊證件。請為行程預留充裕時間。

【13:15】九巴：因應路面情況，九巴共有193條路線正常服務及77條路線改道。龍運巴士全部路線正常服務。

[九巴於尖沙咀安排特別路線，全日特快前往北區、元朗、天水圍、屯門、沙田、馬鞍山、荃灣、青衣及長沙灣。]

因應各區交通情況，九巴巴士路線及班次會按實際情況調整，部分班次可能會在中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。

九巴

路線正常

3D, 3M, 5M, 6D, 7M, 11B, 11C, 11D, 13M, 14B, 17, 23M, 24, 26M, 28B, 29M, 30, 31, 31B, 31M, 32H, 32M, 34, 34M, 36, 36A, 36M, 37M, 38A, 39A, 39M, 40, 40X, 41M, 42C, 42M, 43, 43A, 43B, 43M, 43X, 44M, 46X, 47A, 47X, 48X, 49X, 51, 53, 54, 57M, 58M, 59M, 60M, 61M, 61X, 62X, 64K, 66M, 67M, 68, 68A, 68E, 68M, 69M, 70K, 71A, 71B, 71K, 72, 72A, 73, 73A, 73B, 73K, 73X, 74A, 74D, 74K, 74X, 75K, 76K, 77K, 78K, 79K, 80, 80K, 80X, 81K, 82B, 82K, 82X, 83K, 83X, 84M, 85K, 85M, 86, 86A, 86K, 88, 88K, 89, 89B, 89C, 89D, 89S, 89X, 92, 93A, 94, 95M, 96R, 98A, 99, 211, 211A, 213M, 214, 234A, 234B, 235, 235M, 238M, 243M, 248M, 249M, 249X, 251A, 251B, 252, 258D, 259D, 261, 263, 264R, 265M, 268C, 268M, 269C, 269D, 269M, 270, 273, 273A, 273B, 273D, 274X, 276, 276A, 276B, 276P, 277E, 277X, 278K, 278X, 279X, 282, 283, 284, 286M, 286X, 288, 289R, 290, 290A, 290X, 296A, 298E, 299X, 307, 601, 606, 613, 619, 671, 673, 680, 681, 690, 848, 868, 869, 891, 893, 934, 936, 948, 960, 961, 968, 978, B1

改道行走

1 - 只來往基堤道至竹園

1A - 只來往基堤道至秀茂坪

2 - 全日循環線運作，於深水埗只停蘇屋總站至深水埗福榮街站後，停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店站返回深水埗，停麗閣邨至蘇屋總站各站

2A - 不經太子、旺角，改經界限街、太子道西

2F 改經龍翔道，不經歌和老街, 聯合道, 富美街

2X - 不經太子、旺角，往美孚改經太子道西，天橋往荔枝角道, 黃竹街, 汝州街; 往彩福改經界限街

5 - 只來往新柳街至富山

5C - 只來往新柳街至慈雲山

6C - 不經界限街至加士居道一段彌敦道

7B 只來往愛民何文田廣場及樂富

9 - 只來往九龍醫院至彩福

10 - 只來往九龍醫院至彩雲

11K - 只來往新柳街至竹園

11X - 只來往新柳街至上秀茂坪

12 - 循環線運作，不停尖東站至尖東(麼地道)

13D - 只來往九龍醫院至寶達

14 - 只來往新柳街至油塘

15 - 只來往新柳街至藍田北

16 - 只來往九龍醫院至廣田

21 - 只來往新柳街及彩雲

26 - 只來往新柳街至順天

27 – 只來往新柳街至順天

28 - 只來往新柳街至樂華

30X - 只來往新界至深水埗南昌街

32 - 只來往新界至深水埗南昌街

33A - 只來往新界至深水埗南昌街

35A - 只來往新界至深水埗南昌街

35X - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

36B - 只來往新界至深水埗南昌街

37 - 只來往新界至深水埗南昌街

38 - 只來往葵盛至藍田北

41 - 只來往新界至深水埗南昌街

41A - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

42 - 往長康方向，不經協和小學至石硤尾街休息花園之間各站

42A - 只來往新界至深水埗南昌街

44 - 只來往新界至深水埗南昌街

45 - 只來往新界至深水埗南昌街

46 - 只來往新界至深水埗南昌街

52X - 只來往屯門至深水埗南昌街

58X - 只來往新界至深水埗南昌街

59X - 只來往新界至深水埗南昌街

60X - 只來往屯門至深水埗南昌街

63X - 只來往新界至美孚

66X - 只來往新界至深水埗南昌街

67X - 只來往新界至深水埗南昌街

68X - 只來往新界至深水埗南昌街

69X - 只來往天水圍至深水埗南昌街

75X – 往九龍城碼頭：按平日早上繁忙時間特別班次路線運作 往富善：按平日下午繁忙時間特別班次路線運作(行經彩虹道，富豪東方酒店; 不經橫頭磡一帶)

81 - 只來往禾輋至深水埗北河街

81C - 全日循環線運作，改經青沙公路，於沙田不停新翠邨至獅子山隧道沿線各站，於九龍只停九龍只停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

85X - 只來往九龍城碼頭至馬鞍山

87B - 只來往新田圍至深水埗南昌街

87D - 全日循環線運作，於九龍只停九龍只停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

88X - 來往火炭站至藍田北

91 - 往清水灣方向不經科大北

91M - 往寶林方向不經科大北

92R – 只往土瓜灣街市

93K - 只來往新柳街至寶林

95 – 只來往九龍醫院及翠林

98C - 不經太子、旺角; 往美孚改經太子道西，天橋往荔枝角道, 黃竹街, 長沙灣道；往坑口北改經界限街

203E - 只來往九龍醫院及彩虹

213D - 只來往洗衣街及秀茂坪

234X - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店及美孚站

238X - 只來往新界至深水埗南昌街

260X - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九龍站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

265B - 只來往天水圍至深水埗南昌街

268B - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九龍站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店269B - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九龍站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店270B- 只來往新界至深水埗南昌街

280X - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

281A - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

286C - 全日服務 （利安尾車2130， 深水埗尾車2300）

296C – 不經太子及旺角; 往海盈邨改經太子道西，天橋往荔枝角道, 黃竹街, 長沙灣道；往尚德停石硤尾街後改經界限街，不經旺角至九龍城迴旋處

297 - 只來往新柳街至坑口北

603 –只來往中環及廣田邨

982X - 全日循環來往愉翠苑至上環 港島區只停上環站 皇后街 （尾車1900）

985 全日循環來往美田至上環 港島區只停上環站 皇后街 （尾車1900）

T270 - 全日循環線運作，經華明，取消花都廣場站，於九龍只停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

W3 – 來回途經百和路、太和路

暫停服務

2B, 2D, 2E, 3B, 3C, 5A, 5D, 5R, 6, 6F, 7, 8, 8A, 8P, 11, 12A, 13X, 14H, 14X, 15A, 16M, 18, 23, 26M, 72X, 80M, 85, 85A, 85B, 86C, 87K, 98D, 99R, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 170, 171, 182, 203C, 208, 213X, 215X, 216M, 219X, 268X, 270A, 271, 272A, 272K281M, 287X, 289K, 296D, 296M, 904, 905, 914, W2

龍運

全部路線正常服務

【11:30】九巴：

因應路面情況，九巴共有193條路線正常服務及76條路線改道。龍運巴士全部路線正常服務。

[九巴於尖沙咀安排特別路線，全日特快前往北區、元朗、天水圍、屯門、沙田、馬鞍山、荃灣、青衣及長沙灣。]

因應各區交通情況，九巴巴士路線及班次會按實際情況調整，部分班次可能會在中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。

九巴

路線正常

3D, 3M, 5M, 6D, 7M, 11B, 11C, 11D, 13M, 14B, 17, 23M, 24, 26M, 28B, 29M, 30, 31, 31B, 31M, 32H, 32M, 34, 34M, 36, 36A, 36M, 37M, 38A, 39A, 39M, 40, 40X, 41M, 42C, 42M, 43, 43A, 43B, 43M, 43X, 44M, 46X, 47A, 47X, 48X, 49X, 51, 53, 54, 57M, 58M, 59M, 60M, 61M, 61X, 62X, 64K, 66M, 67M, 68, 68A, 68E, 68M, 69M, 70K, 71A, 71B, 71K, 72, 72A, 73, 73A, 73B, 73K, 73X, 74A, 74D, 74K, 74X, 75K, 76K, 77K, 78K, 79K, 80, 80K, 80X, 81K, 82B, 82K, 82X, 83K, 83X, 84M, 85K, 85M, 86, 86A, 86K, 88, 88K, 89, 89B, 89C, 89D, 89S, 89X, 92, 93A, 94, 95M, 96R, 98A, 99, 211, 211A, 213M, 214, 234A, 234B, 235, 235M, 238M, 243M, 248M, 249M, 249X, 251A, 251B, 252, 258D, 259D, 261, 263, 264R, 265M, 268C, 268M, 269C, 269D, 269M, 270, 273, 273A, 273B, 273D, 274X, 276, 276A, 276B, 276P, 277E, 277X, 278K, 278X, 279X, 282, 283, 284, 286M, 286X, 288, 289R, 290, 290A, 290X, 296A, 298E, 299X, 307, 601, 606, 613, 619, 671, 673, 680, 681, 690, 848, 868, 869, 891, 893, 934, 936, 948, 960, 961, 968, 978, B1

改道行走

1 - 只來往基堤道至竹園

1A - 只來往基堤道至秀茂坪

2 - 全日循環線運作，於深水埗只停蘇屋總站至深水埗福榮街站後，停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店站返回深水埗，停麗閣邨至蘇屋總站各站

2A - 不經太子、旺角，改經界限街、太子道西

2F 改經龍翔道，不經歌和老街, 聯合道, 富美街

2X - 不經太子、旺角，往美孚改經太子道西，天橋往荔枝角道, 黃竹街, 汝州街; 往彩福改經界限街

5 - 只來往新柳街至富山

5C - 只來往新柳街至慈雲山

6C - 不經界限街至加士居道一段彌敦道

7B 只來往愛民何文田廣場及樂富

9 - 只來往九龍醫院至彩福

10 - 只來往九龍醫院至彩雲

11K - 只來往新柳街至竹園

11X - 只來往新柳街至上秀茂坪

12 - 循環線運作，不停尖東站至尖東(麼地道)

13D - 只來往九龍醫院至寶達

14 - 只來往新柳街至油塘

15 - 只來往新柳街至藍田北

16 - 只來往九龍醫院至廣田

21 - 只來往新柳街及彩雲

26 - 只來往新柳街至順天

27 – 只來往新柳街至順天

28 - 只來往新柳街至樂華

30X - 只來往新界至深水埗南昌街

32 - 只來往新界至深水埗南昌街

33A - 只來往新界至深水埗南昌街

35A - 只來往新界至深水埗南昌街

35X - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

36B - 只來往新界至深水埗南昌街

37 - 只來往新界至深水埗南昌街

38 - 只來往葵盛至藍田北

41 - 只來往新界至深水埗南昌街

41A - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

42 - 往長康方向，不經協和小學至石硤尾街休息花園之間各站

42A - 只來往新界至深水埗南昌街

44 - 只來往新界至深水埗南昌街

45 - 只來往新界至深水埗南昌街

46 - 只來往新界至深水埗南昌街

52X - 只來往屯門至深水埗南昌街

58X - 只來往新界至深水埗南昌街

59X - 只來往新界至深水埗南昌街

60X - 只來往屯門至深水埗南昌街

63X - 只來往新界至美孚

66X - 只來往新界至深水埗南昌街

67X - 只來往新界至深水埗南昌街

68X - 只來往新界至深水埗南昌街

69X - 只來往天水圍至深水埗南昌街

81 - 只來往禾輋至深水埗北河街

81C - 全日循環線運作，改經青沙公路，於沙田不停新翠邨至獅子山隧道沿線各站，於九龍只停九龍只停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

85X - 只來往九龍城碼頭至馬鞍山

87B - 只來往新田圍至深水埗南昌街

87D - 全日循環線運作，於九龍只停九龍只停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

88X - 來往火炭站至藍田北

91 - 往清水灣方向不經科大北

91M - 往寶林方向不經科大北

92R – 只往土瓜灣街市

93K - 只來往新柳街至寶林

95 – 只來往九龍醫院及翠林

98C - 不經太子、旺角; 往美孚改經太子道西，天橋往荔枝角道, 黃竹街, 長沙灣道；往坑口北改經界限街

203E - 只來往九龍醫院及彩虹

213D - 只來往洗衣街及秀茂坪

234X - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店及美孚站

238X - 只來往新界至深水埗南昌街

260X - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九龍站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

265B - 只來往天水圍至深水埗南昌街

268B - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九龍站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店269B - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九龍站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店270B- 只來往新界至深水埗南昌街

280X - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

281A - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

286C - 全日服務 （利安尾車2130， 深水埗尾車2300）

296C – 不經太子及旺角; 往海盈邨改經太子道西，天橋往荔枝角道, 黃竹街, 長沙灣道；往尚德停石硤尾街後改經界限街，不經旺角至九龍城迴旋處

297 - 只來往新柳街至坑口北

603 –只來往中環及廣田邨

982X - 全日循環來往愉翠苑至上環 港島區只停上環站 皇后街 （尾車1900）

985 全日循環來往美田至上環 港島區只停上環站 皇后街 （尾車1900）

T270 - 全日循環線運作，經華明，取消花都廣場站，於九龍只停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

W3 – 來回途經百和路、太和路

暫停服務

2B, 2D, 2E, 3B, 3C, 5A, 5D, 5R, 6, 6F, 7, 8, 8A, 8P, 11, 12A, 13X, 14H, 14X, 15A, 16M, 18, 23, 26M, 72X, 75X, 80M, 85, 85A, 85B, 86C, 87K, 98D, 99R, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 170, 171, 182, 203C, 208, 213X, 215X, 216M, 219X, 268X, 270A, 271, 272A, 272K281M, 287X, 289K, 296C, 296D, 296M, 904, 905, 914, W2

【09:07】九巴共有191條路線正常服務及78條路線改道。龍運巴士全部路線正常服務。

［九巴於尖沙咀安排特別路線，全日特快來往大埔 – 271X］

271X - 循環線運作，由富亨開出，大埔區內沿271路線(停富亨至廣福邨各站)後行經青沙公路(停轉車站)直達尖沙咀(九龍區只停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店)，然後返回大埔。

正常九巴路線：

3D, 3M, 5M, 6D, 7M, 11B, 11C, 11D, 13M, 14B, 17, 23M, 24, 26M, 28B, 29M, 30, 31, 31M, 32H, 32M, 34, 34M, 36, 36A, 36M, 37M, 38A, 39A, 39M, 40, 40X, 41M, 42C, 42M, 43, 43A, 43B, 43M, 43X, 44M, 46X, 47A, 47X, 48X, 49X, 51, 53, 54, 57M, 58M, 59M, 60M, 61M, 61X, 62X, 64K, 66M, 67M, 68, 68A, 68E, 68M, 69M, 70K, 71A, 71B, 71K, 72, 72A, 73, 73A, 73B, 73K, 73X, 74A, 74D, 74K, 74X, 75K, 76K, 77K, 78K, 79K, 80, 80K, 80X, 81K, 82B, 82K, 82X, 83K, 83X, 84M, 85K, 85M, 86, 86A, 86K, 88, 88K, 89, 89B, 89C, 89D, 89S, 89X, 92, 93A, 94, 95M, 96R, 98A, 99, 211, 211A, 213M, 214, 234A, 234B, 235, 235M, 238M, 243M, 248M, 249M, 249X, 251A, 251B, 252, 258D, 259D, 261, 263, 264R, 265M, 268C, 268M, 269C, 269D, 269M, 270, 273, 273A, 273B, 273D, 274X, 276, 276A, 276B, 276P, 277E, 277X, 278K, 278X, 279X, 282, 283, 284, 286M, 286X, 288, 289R, 290, 290A, 290X, 296A, 298E, 299X, 307, 601, 613, 619, 671, 673, 680, 681, 690, 848, 868, 869, 891, 893, 934, 936, 948, 960, 961, 968, 978, B1

改道行走九巴：

1 - 只來往基堤道至竹園

1A - 只來往基堤道至秀茂坪

2 - 全日循環線運作，於深水埗只停蘇屋總站至深水埗福榮街站後，停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店站返回深水埗，停麗閣邨至蘇屋總站各站

2A - 不經太子、旺角，改經界限街、太子道西

2F 改經龍翔道，不經歌和老街, 聯合道, 富美街

2X - 不經太子、旺角，往美孚改經太子道西，天橋往荔枝角道, 黃竹街, 汝州街; 往彩福改經界限街

5 - 只來往新柳街至富山

5C - 只來往新柳街至慈雲山

6C - 不經界限街至加士居道一段彌敦道

7B 只來往愛民何文田廣場及樂富

9 - 只來往九龍醫院至彩福

10 - 只來往九龍醫院至彩雲

11K - 只來往新柳街至竹園

11X - 只來往新柳街至上秀茂坪

12 - 循環線運作，不停尖東站至尖東(麼地道)

13D - 只來往九龍醫院至寶達

14 - 只來往新柳街至油塘

15 - 只來往新柳街至藍田北

16 - 只來往九龍醫院至廣田

21 - 只來往新柳街及彩雲

26 - 只來往新柳街至順天

27 – 只來往新柳街至順天

28 - 只來往新柳街至樂華

30X - 只來往新界至深水埗南昌街

32 - 只來往新界至深水埗南昌街

33A - 只來往新界至深水埗南昌街

35A - 只來往新界至深水埗南昌街

35X - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

36B - 只來往新界至深水埗南昌街

37 - 只來往新界至深水埗南昌街

38 - 只來往葵盛至藍田北

41 - 只來往新界至深水埗南昌街

41A - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

42 - 往長康方向，不經協和小學至石硤尾街休息花園之間各站

42A - 只來往新界至深水埗南昌街

44 - 只來往新界至深水埗南昌街

45 - 只來往新界至深水埗南昌街

46 - 只來往新界至深水埗南昌街

52X - 只來往屯門至深水埗南昌街

58X - 只來往新界至深水埗南昌街

59X - 只來往新界至深水埗南昌街

60X - 只來往屯門至深水埗南昌街

63X - 只來往新界至美孚

66X - 只來往新界至深水埗南昌街

67X - 只來往新界至深水埗南昌街

68X - 只來往新界至深水埗南昌街

69X - 只來往天水圍至深水埗南昌街

81 - 只來往禾輋至深水埗北河街

81C - 全日循環線運作，改經青沙公路，於沙田不停新翠邨至獅子山隧道沿線各站，於九龍只停九龍只停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

85X - 只來往九龍城碼頭至馬鞍山

87B - 只來往新田圍至深水埗南昌街

87D - 全日循環線運作，於九龍只停九龍只停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

88X - 來往火炭站至藍田北

91 - 往清水灣方向不經科大北

91M - 往寶林方向不經科大北

92R – 只往土瓜灣街市

93K - 只來往新柳街至寶林

95 – 只來往九龍醫院及翠林

98C - 不經太子、旺角; 往美孚改經太子道西，天橋往荔枝角道, 黃竹街, 長沙灣道；往坑口北改經界限街

203E - 只來往九龍醫院及彩虹

213D - 只來往洗衣街及秀茂坪

234X - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店及美孚站

238X - 只來往新界至深水埗南昌街

260X - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九龍站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

265B - 只來往天水圍至深水埗南昌街

268B - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九龍站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

269B - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九龍站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

270B- 只來往新界至深水埗南昌街

280X - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

281A - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

286C - 全日服務 （利安尾車2130， 深水埗尾車2300）

296C – 不經太子及旺角; 往海盈邨改經太子道西，天橋往荔枝角道, 黃竹街, 長沙灣道；往尚德停石硤尾街後改經界限街，不經旺角至九龍城迴旋處

297 - 只來往新柳街至坑口北

603 –只來往中環及廣田邨

982X - 全日循環來往愉翠苑至上環 港島區只停上環站 皇后街 （尾車1900）

985 全日循環來往美田至上環 港島區只停上環站 皇后街 （尾車1900）

T270 - 全日循環線運作，經華明，取消花都廣場站，於九龍只停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

W3 – 來回途經百和路、太和路

九巴暫停服務路線：

2B, 2D, 2E, 3B, 3C, 5D, 5R, 6, 6F, 7, 8, 8A, 8P, 11, 12A, 13X, 14H, 14X, 15A, 16M, 18, 23, 26M, 31B, 72X, 75X, 80M, 85, 85A, 85B, 86C, 87K, 98D, 99R, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 170, 171, 182, 203C, 208, 213X, 215X, 216M, 219X, 268X, 270A, 271, 272A, 272K281M, 287X, 289K, 296C, 296D, 296M, 904, 905, 914, W2

【06:25】九巴正常服務：

3D, 3M, 5M, 6D, 7M, 11B, 11C, 11D, 13M, 14B, 17, 23M, 24, 26M, 28B, 29M, 30, 31, 31M, 32H, 32M, 34, 34M, 36, 36A, 36M, 37M, 38A, 39A, 39M, 40, 40X, 41M, 42C, 42M, 43, 43A, 43B, 43M, 43X, 44M, 46X, 47A, 47X, 48X, 49X, 51, 53, 54, 57M, 58M, 59M, 60M, 61M, 61X, 62X, 64K, 66M, 67M, 68, 68A, 68E, 68M, 69M, 70K, 71A, 71B, 71K, 72, 72A, 73, 73A, 73B, 73K, 73X, 74A, 74D, 74K, 74X, 75K, 76K, 77K, 78K, 79K, 80, 80K, 80X, 81K, 82B, 82K, 82X, 83K, 83X, 84M, 85K, 85M, 86, 86A, 86K, 88, 88K, 89, 89B, 89C, 89D, 89S, 89X, 92, 93A, 94, 95M, 96R, 98A, 99, 211, 211A, 213M, 214, 234A, 234B, 235, 235M, 238M, 243M, 248M, 249M, 249X, 251A, 251B, 252, 258D, 259D, 261, 263, 264R, 265M, 268C, 268M, 269C, 269D, 269M, 270B, 273, 273A, 273B, 273D, 274X, 276, 276A, 276B, 276P, 277E, 277X, 278K, 278X, 279X, 282, 283, 284, 286C, 286M, 286X, 288, 289R, 298E, 299X, 307, 601, 613, 619, 671, 673, 680, 681, 690, 848, 891, 893, 934, 936, 948, 960, 961, 968, 978, 982X, 985, B1

+ 3 + 2

九巴改道：



1 - 只來往基堤道至竹園

1A - 只來往基堤道至秀茂坪

2 - 全日循環線運作，於深水埗只停蘇屋總站至深水埗福榮街站後，停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店站返回深水埗，停麗閣邨至蘇屋總站各站

2A - 不經太子、旺角，改經界限街、太子道西

2F 改經龍翔道，不經歌和老街, 聯合道, 富美街

2X - 不經太子、旺角，往美孚改經太子道西，天橋往荔枝角道, 黃竹街, 汝州街; 往彩福改經界限街

5 - 只來往新柳街至富山

5C - 只來往新柳街至慈雲山

6C - 不經界限街至加士居道一段彌敦道

7B 只來往愛民何文田廣場及樂富

9 - 只來往九龍醫院至彩福

10 - 只來往九龍醫院至彩雲

11K - 只來往新柳街至竹園

11X - 只來往新柳街至上秀茂坪

12 - 循環線運作，不停尖東站至尖東(麼地道)

13D - 只來往九龍醫院至寶達

14 - 只來往新柳街至油塘

15 - 只來往新柳街至藍田北

16 - 只來往九龍醫院至廣田

21 - 只來往新柳街及彩雲

26 - 只來往新柳街至順天

27 – 只來往新柳街至順天

28 - 只來往新柳街至樂華

30X - 只來往新界至深水埗南昌街

32 - 只來往新界至深水埗南昌街

33A - 只來往新界至深水埗南昌街

35A - 只來往新界至深水埗南昌街

35X - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

36B - 只來往新界至深水埗南昌街

37 - 只來往新界至深水埗南昌街

38 - 只來往葵盛至藍田北

41 - 只來往新界至深水埗南昌街

41A - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

42 - 往長康方向，不經協和小學至石硤尾街休息花園之間各站

42A - 只來往新界至深水埗南昌街

44 - 只來往新界至深水埗南昌街

45 - 只來往新界至深水埗南昌街

46 - 只來往新界至深水埗南昌街

52X - 只來往屯門至深水埗南昌街

58X - 只來往新界至深水埗南昌街

59X - 只來往新界至深水埗南昌街

60X - 只來往屯門至深水埗南昌街

63X - 只來往新界至美孚

66X - 只來往新界至深水埗南昌街

67X - 只來往新界至深水埗南昌街

68X - 只來往新界至深水埗南昌街

69X - 只來往天水圍至深水埗南昌街

81 - 只來往禾輋至深水埗北河街

81C - 全日循環線運作，改經青沙公路，於沙田不停新翠邨至獅子山隧道沿線各站，於九龍只停九龍只停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

85X - 只來往九龍城碼頭至馬鞍山

87B - 只來往新田圍至深水埗南昌街

87D - 全日循環線運作，於九龍只停九龍只停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

88X - 來往火炭站及藍田站

91 - 往清水灣方向不經科大北

91M - 往寶林方向不經科大北

92R – 只往土瓜灣街市

93K - 只來往新柳街至寶林

95 – 只來往九龍醫院及翠林

98C - 不經太子、旺角; 往美孚改經太子道西，天橋往荔枝角道, 黃竹街, 長沙灣道；往坑口北改經界限街

203E - 只來往九龍醫院及彩虹

213D - 只來往洗衣街及秀茂坪

234X - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店及美孚站

238X - 只來往新界至深水埗南昌街

260X - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九龍站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

265B - 只來往天水圍至深水埗南昌街

268B - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九龍站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

269B - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九龍站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

270B- 只來往新界至深水埗南昌街

280X - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

281A - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

290 - 彩明方向: 原路至寶盈花園後改行寶邑路直達彩明總站；荃灣方向: 彩明總站開出右轉景嶺路, 左轉翠嶺路, 寶邑路將軍澳廣場後回原路

290A 彩明方向: 原路至寶盈花園後改行寶邑路直達彩明總站；荃灣方向: 彩明總站開出右轉景嶺路, 左轉翠嶺路, 寶邑路將軍澳廣場後回原路山

290X - 不經寶盈花園/將軍澳廣場至尚德

296A - 臨時總站設於唐德街，不經唐明街站及唐明苑站

297 - 只來往新柳街至坑口北

603 –只來往中環及廣田邨

T270 - 全日循環線運作，經華明，取消花都廣場站，於九龍只停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

W3 – 來回途經百和路、太和路

暫停服務

2B, 2D, 2E, 3B, 3C, 5D, 5R, 6, 6F, 7, 8, 8A, 8P, 11, 12A, 13X, 14H, 14X, 15A, 16M, 18, 23, 26M, 31B, 72X, 75X, 80M, 85, 85A, 85B, 86C, 87K, 98D, 99R, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 170, 171, 182, 203C, 208, 213X, 215X, 216M, 219X, 268X, 270A, 271, 272A, 272K281M, 287X, 289K, 296C, 296D, 296M, 904, 905, 914, W2

↓↓港鐵發布大學站被毀相片↓↓

+ 9 + 8 + 7

港鐵各綫（機場快綫除外）、輕鐵及港鐵巴士的服務將於晚上10時結束。由頭班車起，東鐵綫提供來往紅磡至火炭站，以及來往大埔墟至羅湖/落馬洲站（不停上水站）的列車服務。

大學及上水站關閉。因應香港賽馬會的要求，列車不停馬場站。個別車站的出入口亦會暫時關閉。

港鐵機場快綫由頭班車起，恢復提供來回香港站、九龍站、青衣站、機場站及博覽館站的列車服務。香港站及九龍站市區預辦登機服務正常，截止時間為航班起飛前90分鐘。

為了方便於大埔、沙田及北區居住及工作人士，政府提供以下免費運輸服務：

- 免費渡輪服務來回烏溪沙公眾碼頭至大埔海濱公園碼頭；及

- 免費旅遊巴士服務來回大埔海濱公園大景街迴旋處至大埔墟港鐵站（新達廣場上車位置）

服務時間為上午7時至晚上8時

七條被路障阻礙的道路，昨日成功重新打通