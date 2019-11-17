【11.17】康文署首呼籲勿破壞歷史博物館　水炮車射水染藍館外墻

反修例示威衝突愈演愈烈，理工大學附近連日來成為「戰場」，警方今（17日）與在場示威者對峙，下午出動兩架水泡車及裝甲車進行驅散。期間有警員進入附近的歷史博物館戒備，近下午4時，水炮車向暢運道推進並多次發射催淚水劑及藍色水。 康文署於傍晚近6時半發出新聞稿，首次呼籲市民勿破壞博物館。康文署指，香港歷史博物館是一所文化機構，為市民和知識份子提供欣賞文物和認識歷史及文化的地方，請市民大眾愛護博物館，切勿對博物館作出任何破壞。

11月17日，連日爆發衝突的理工大學外路障未清，今午黑衣人與警再爆衝突，警方放催淚彈驅散，歷史博物館外樹木着火。(王海圖攝)

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示威者擲汽油彈燒着館外樹木

警方今（17日）與理大示威者對峙並發生激烈衝突，警方下午出動水炮車及裝甲車作驅散行動。早上近11時，理大附近的歷史博物館外有樹木被燒着，其後消防員到場撲救。下午近3時半，暢運道有示威者表示，因見到有速龍小隊持胡椒球槍進入附近的歷史博物館，故不少示威者留守暢運道。

至下午3時50分，警方水炮車向暢運道推進，期間多次發射催淚水劑及藍色水。在場示威者向警方防線投擲汽油彈，火光熊熊，水炮車隨即噴水撲滅。現場所見，歷史博物館外圍亦受波及，其大幅外墻染成藍色。

康文署傍晚6時17分發出新聞稿，指歷史博物館是一所文化機構，旨在為市民和知識份子提供一處欣賞文物和認識歷史及文化的地方，請市民大眾愛護博物館，切勿對博物館作出任何破壞。