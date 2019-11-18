失業率上升0.2個百分點至3.1%　羅致光：旅遊業失業率升至5.0%

反對修訂《逃犯條例》示威超過五個月。政府統計處今（18日）發表最新勞動人口統計數字，本港8月至10月期間，失業率為3.1%，較7月至9月的2.9%，上升0.2個百分點。就業不足率亦上升0.2個百分點至1.2%。 勞工及福利局局長羅致光表示，與消費及旅遊相關行業，即零售、住宿及膳食服務業合計失業率進一步上升至5.0%，為2017年初以來的最高水平。其中，從事餐飲服務活動業的人士的失業率上升至6.1%，為超過6年來的高位。

統計處數據顯示，本港8月至10月期間的失業率為3.1%，就業不足率則是1.2%，較7月至9月的數字分別上升0.2個百分點。失業人數由120,300人上升至125,400人，增加約5,100人；就業不足人數則亦由41,500人上升至45,900人，增加約4,400人。與去期比較，8月至10月期間失業率及就業不足率的上升均主要見於建造業。

勞工及福利局局長羅致光料，失業率將面對更大的上升壓力，政府會密切留意有關發展。（資料圖片）

羅致光表示，經濟情況繼續惡化，勞工市場進一步放緩。與上一個期間比較，大部分行業的失業率有所上升。與消費及旅遊相關行業，即零售、住宿及膳食服務業合計失業率進一步上升至5.0%，為2017年年初以來的最高水平。



其中，從事餐飲服務活動業的人士的失業率上升至6.1%，為超過6年來的高位，而建造業的失業率亦顯著惡化。對於未來，羅指由於越趨暴力的本地社會事件持續，對經濟造成沉重打擊，失業率將面對更大的上升壓力，政府會密切留意有關發展。

另外，勞工處將於明年1月3日在上水保榮路體育館舉行「北區招聘及培訓博覽2020」，屆時有超過60個僱主參與，提供大量來自不同行業的職位空缺。此外，勞工處會定期在行業性招聘中心及分布全港各區的就業中心舉辦行業或地區為本的招聘會。