【區議會選舉】最資深區議員蘇炤成競逐連任：做好地區從沒驚過

現時本港最資深的區議員是屯門新民黨的蘇炤成，他自1982年本港首屆區議會選舉起參選，至今十戰全勝，今屆他將再度披甲爭取第十一屆連任。 今屆他迎戰曾發起光復屯門公園的巫堃泰，對手來勢洶洶，蘇炤成卻處之泰然，「從不會刻意去想選舉輸贏，只會盡力做好地區工作」，亦不擔心年齡成為負累，「現在有多少個年屆八十的老人可以如他一樣仍然身體健康、和思維清晰。」 他更指，年輕候選人也有弱點，「現時年青人只顧拿著手機，完全沒有經驗，又不懂民間疾苦，完全不了解現時老人輩面對的問題。」 擔任區議員37年，面對連場選戰依然屹立不倒，蘇炤成只有一個秘訣：為居民解決到社區的問題。

獲劉皇發邀請 展開了37年區議員生涯

八十年代，政府發展屯門新市鎮，三聖邨需要遷拆重新規劃。當時在三聖邨從事魚類批發的蘇炤成，在時任鄉議局主席劉皇發邀請下，出選當時的屯門東南選區，展開區議員生涯。

最初以獨立身份參選的蘇炤成稱當年無政黨背景，只有村民和漁民，「因對三聖邨特別有感情，希望為居民服務，改善當地的交通」，一做就由42歲做到今年79歲，近半人生都花在三聖邨居民身上。

蘇炤成近半人生都花在三聖邨居民身上。(王嘉祺攝)

只會專注為居民服務 從來沒有擔心過選舉

在蘇炤成37年的從政生涯中，曾參與過十屆區議會選舉未嘗敗績，無論泛民派出不同對手挑戰，他均能憑六成得票率勝出選戰。

蘇炤成認為自己能連任多屆，主因是自己能為當區居民解決社區問題、為他們發聲，「現在有多少個議員可以真正為居民解決到社區的問題？」他舉例，屯門公路的巴士轉乘站，是他為居民爭取多年才設立，改善區內交通。

在訪問中，蘇炤成多次提及「我不熱衷，也不會理政治」，不斷強調自己的性格就是不喜歡政治，「我多年的工作報告從不會涉及政治事件，只會專注地區事務，服務居民」，認為居民只希望區議員做實事少談政治。

亦是這種態度，多年來面對不同選戰，他亦從未驚過，「從來都沒有為選情而怕過，每屆的心情都是一樣」，又強調自己「不是為選舉而做區議員」，從不擔心選情。

蘇炤成指自己從來都沒有為選情而怕過，每屆的心情都是一樣。(王嘉祺攝)

部分議員為選票將地區議題變成政治議題

自本港首區議會選舉至今，蘇炤成一直親身見證本港區議會的人事、制度變遷。他慨嘆議政風氣今非昔比，「以前不同陣營的議員，即使意見不合，仍然會有傾有講；但現在議員之間只要意見不合，便爭拗不斷，很多事情難以達成共識。」他批評現時部份議員為了選票而將社區議題變成政治議題，例如近年全城熱議的「屯門公園大媽」問題；他指屯門區議會早已討論多時，但以往沒有提出解決問題的反對派，近年卻不斷將這個議題在議會內放大爭取選票，令議會難以討論其他民生事宜。

比較回歸前後區議會的分別，蘇炤成指回歸前區議會擁有較大影響力和一定決策權，能左右地區政策。不過回歸後區議會影響力大減，區議員只能向官員提出意見，沒有實質決策能力，改善地區發展。

「由我參選第一日已經明白區議會是沒有實權，但不代表區議會不能改善居民生活，議員仍然可以提供意見給官員」，他續稱，「現時區議會給人印象無能，主要是因為有部分區議員自己都認為區議會無能，做到它真的無能」，因此希望在現有架構下做好地區工作。

做政治做到心淡 年青人遇意見不合便打人

政圈曾一度傳出新民黨主席葉劉淑儀有意從立法會直選轉戰超級區議會，並打算接手蘇炤成的三聖議席，但最終未有成事。蘇回應稱，葉劉在黨內從來沒有講過要接捧，但如果她提出，他一定會交捧。他坦言十年前已有意交捧退下火線，直言「做政治做到心淡」。他特別指出，「現時的年青人談民主自由，但他們每當遇到別人與他們意見不合時，便打人」，唯一直未遇到合適的接班人。他透露，新民黨曾派三名學生落區準備接捧，但最終都離開社區另覓工作。

不認同「老人政治」 美國總統都做到七八十歲

近年政壇吹起一股「接班熱」，無論泛民、建制政黨，均有不少年長議員退居二線甚至離開政壇，讓位予年輕人。年屆79歲高齡的蘇炤成，認為自己仍然很年輕，更反問「現在有多少個年屆八十的老人可以如他一樣仍然身體健康、和思維清晰。」

蘇炤成指自己不認同「老人政治」 美國總統都做到七八十歲。(王嘉祺攝)

他同時舉例，不少美國總統都做到七、八十歲，自己只是為社區提供意見，相比之下更是完全沒有問題。對於年輕一代較善用新科技，例如開設Facebook專頁、Whatsapp群組與選民溝通等。蘇認為：「現時年青人只顧拿著手機，完全沒有經驗，又不懂民間疾苦，完全不了解現時老人輩面對的問題。」不過他強調他不是不喜歡年青人，自己繼續參選只是因為未遇到合適的接班人。

對於過去半年反修例風波會影響建制派選情，蘇炤成一貫淡然回應稱，「從政多年從來不怕社會氣氛影響個人選情，只會專注做好地區事務，問心無愧，對選民有所交待。」如果選民認為不再需要的他，他會接受現實，功成身退。