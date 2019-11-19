【11.19】催淚煙飄入伊院　前線醫護轟醫管局反應慢　礙病人轉院

警方一連兩日在伊利沙伯醫院外多次發射催淚彈，又曾在附近出動水炮車。一群署名為「伊利沙伯醫院的前線醫護」向醫院管理局及九龍中醫院聯網發出公開信，稱對當晚的安排感到非常失望和強烈不滿。這群醫護批評，當日有催淚氣體飄進醫院，惟當局及管理層遲遲未有為同事和求診者提供適當防護措施，亦有需轉院至香港兒童醫院的急症病人亦因而受到延誤。 警察公共關係科高級警司江永祥今日（19日）在記者會，就有人批評警方在醫院附近發射催淚彈，他回應稱是基於示威者在佐敦加士居道破壞，警方因應情況驅趕及拘捕，又批評示威者「挾持」醫院，導致有病人無法接受治療。 另有醫學界組織亦發出聯合聲明，批評警隊無理拘捕義務醫療救援隊伍、阻延香港紅十字會的救援隊伍進入理工校園和限制他們的救援時間。

11月18日，警與示威者對峙，伊利沙伯醫院外發催淚彈。(李恩慈攝)

職員下班被水炮車攻擊 急症病人需延誤轉院

一群伊利沙伯醫院的前線醫護發出公開信，稱在本周日（17日）期間，警方多次於醫院附近的加士居道施放催淚氣體，期間氣體曾飄到急症室內和電梯大堂，除了有職員感到不適外，更有懷孕員工而需即時申請病假，亦下班的職員在離開醫院途中，遭受水炮車攻擊。

信中又指，求診人士要冒著催淚煙霧往來醫院，情況險象環生，亦有需轉院至香港兒童醫院的急症病人亦因而受到延誤。

批評醫院翌日才啟動應急措施

他們批評，醫管局及九龍中聯網管理層於危機發生時「後知後覺」，在公眾對潛在危險毫不知情下，執意維持醫院運作，又罔顧病人、家屬、前線人員的安危，未有提供足夠的保護裝備。他們說，醫院直至翌日晚上（18日）才啟動應急措施，將非緊急的急症病人轉介到其他聯網急症室。

要求徹底淨化醫院設施

信中提出多個訴求，包括徹底為醫院內的設施進行除污和淨化、為醫院範圍內受污染程度進行全面評估和調查，並向公眾公布等。

同時，他們又要求當局向警方交涉，要求公開現時所用的催淚氣體、胡椒噴劑等對人體和環境的災害；並向前線醫護發出臨床指引，支援醫護治療受這些化學武器所影響的病人。

昨日近百人嘗試突圍，但在水炮車及催淚彈攻勢下未有成功。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

批評警方拘捕理大校園內救護 限制救援時間

此外，香港公共醫療醫生協會、前線醫生聯盟、真普選醫生聯盟及杏林覺醒亦發出聯合聲明，批評警隊無理拘捕義務醫療救援隊伍、阻礙人道救援。他們指出，部分醫生、護士及救援人員於周日晚上跟從警方指示下離開理大校園，及後清楚表明身份和出示身份證明文件後，仍被拘捕。

同時，聲明又指警方封鎖理工大學所有出入口，當香港紅十字會的救援隊伍於中午到達尖東現場，警察阻延救援隊進入理工校園和限制他們在校內的救援時間。

他們指出，期望警方遵守人道救援之精神，即使有人被懷疑觸犯法例，亦應有機會接受適當的醫治。聲明又要求醫管局對伊利沙伯醫院進行全面環境評估，當確保情況安全後，才為市民提供服務和讓員工在內工作。

警察公共關係科高級警司江永祥則為警方在伊院附近發射催淚彈解釋。他指出是歸咎於示威者在佐敦加士居道破壞，警方只因應情況到場驅趕及拘捕，曾考慮環境才發射催淚彈。他批評示威者「挾持」醫院，導致有病人無法接受治療，形容他們的行為卑鄙及極度可恥。