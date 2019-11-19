積犯何東成搶劫價值550萬鑽飾　被判囚4年8月　官勸不要再犯案

被稱為香港「六大賊王」及「十大重犯」之一的積犯何東成，去年夥同同黨行劫尖沙咀太子珠寶鐘錶，以螺絲批破玻璃，成功劫去6件鑽飾，總值逾550萬元。他早前承認搶劫罪，今（19日）被判4年8個月。法官判刑後勸勉他不要再犯案，若日後遇到問題應找朋友幫忙，亦望被告要對生活保持正面態度，出獄後找一份正當的工作過活。

被告何東成承認2018年5月23日搶劫海港城的太子珠寶鐘錶。(資料圖片)

被告何東成，61歲，報稱無業。被告認與一名同黨於去年5月23日晚上7時許，戴上帽、口罩和手套，走入尖沙咀海運大廈的太子珠寶鐘錶行劫。

官：賺錢無捷徑

法官判刑指，被告本有一份正當工作，但後來自立門戶做生意而放棄了該工作，更因生意失敗欠債，及後又因想「搵快錢」而開始賭博去填補損失的金額，惟賭博卻沒令其情況好轉，法官直言賺錢並沒有捷徑，並向他勸勉必須辛勤工作才會獲得回報。

認為被告非壞人

法官又認為被告並非一個很壞的人，只是在生活不如意時會以違反方式尋求出口，但法官指法庭必須保護大眾，雖然事件中沒有人受傷，不過事發現場附近的市民及遊客必然受驚，而案件涉及預謀，再加上被告有多個案底，終決定以7年監禁為量刑起點，扣去認罪扣減的刑期後，判處4年8個月監禁。

著被告遇困難應找朋友幫忙

法官最後再寄語被告，今日有不少親友到庭支持他，他若遇到任何困難應找朋友幫忙，不要再犯案，因為他每犯一次案，判刑將會愈來愈重。雖然相信被告年事已高，出獄重犯機會低，但仍望被告要對生活保持正面態度，不要再鋌而走險，並找一份正當的工作過活。

搶6鑽飾價值550萬

案情指，被告和一名同黨於去年5月23日晚上7時許，戴上帽、口罩和手套，走入尖沙咀海運大廈的太子珠寶鐘錶行劫。被告以螺絲批打破飾櫃，掠去6件鑽飾，價值約5百萬。期間，同黨持刀威嚇職員。兩人得手後逃離現場，而閉路電視拍到被告進入油麻地一個商場，與保安談話。而警方調查後，發現該名保安為被告胞弟。

投資失利沉淪賭博

被告於同月28日被捕，警方並在其袋內起回6件鑽飾。而被告在錄影會面中稱，他因投資生意失利，欠下巨債。他因此沉淪賭博，但欠債更多，共欠下50萬元。他在案發前數月，結織一名叫「阿胡」的男子，對方問他會否一同行劫。被告因負債累累而答應。惟被告指，犯案後與「阿胡」分開逃走，他負責變賣贓物。惟他事後感到後悔，遂未有賣掉鑽飾。

86至91年曾涉多宗搶劫案

何東成於86年至91年間，曾與其他人士搶劫一間住宅及18間珠寶金行。1989年發生於黃埔的劫案，何逃走時向一名市民開槍，令該名市民終身癱瘓。此外，何又於同年6月另一宗九龍城錶行劫案中，槍殺追截他的錶行東主。

他有8次出庭紀錄，共涉41罪，其中25項為搶劫罪。他於1993年因搶劫、企圖搶劫和誤殺等罪，被判終身監禁，之後獲刑期覆核，改為判囚37年。他於2014年獲假釋，而是次犯案仍在懲教署監管期間。

案件編號：HCCC191/2019