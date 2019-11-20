【逃犯條例】紅隧短期內難開通　運輪署開設兩條免費渡輪服務

運輸署表示，因應紅隧設施受到破壞，未能在短時間內開通，由明日（19日）起將安排特別免費渡輪服務，由紅磡或九龍城來往灣仔。服務時間為上午7時至晚上7時，惟繁忙時間仍要每30分鐘一班。

紅隧自上周三起已全線封閉。（資料圖片／羅國輝攝）

運輸署說，明日（19日）起將安排特別免費渡輪服務，可由紅磡（南）渡輪碼頭或九龍城馬頭角公眾碼頭來回至灣仔公眾碼頭（近金紫荊廣場）。

翻查資料，過去天星小輪亦設紅磡至灣仔的航線，惟因客量不足致虧損，在2011年3月31日經營牌照屆滿後不再營辦。而在1956年，油麻地小輪亦曾提供往來九龍城至灣仔的渡輪，現時已取消。

加開特別班次 增加東隧和西隧巴士路線班次

署方又指，為應付需求及向乘客提供多一個選擇，專營巴士公司會在九龍城碼頭巴士總站加開特別班次（路線115）經東隧前往中環。

同時，現時行經東隧和西隧的巴士路線，各專營巴士公司會適量增加班次。以下八條原本行經紅隧的巴士路線會轉行東隧或西隧：

經東隧 （一） 路線101X：觀塘裕民坊（觀塘區）至堅尼地城（中西區） （二） 路線108：啟業（九龍城區）至寶馬山（東區） （三） 路線111：坪石（觀塘區）至中環 （四） 路線115：九龍城碼頭（九龍城區）至中環 （五） 路線116：慈雲山（黃大仙區）至鰂魚涌（東區） （六） 路線118：長沙灣（深水埗區）至小西灣（東區） （七） 路線182：愉翠苑（沙田區）至中環 經西隧 （八） 路線118P：長沙灣（深水埗區）至小西灣（東區）（只限繁忙時間）

反修例風波持續五個月，網民自上周起連日發起「三罷」行動，並堵塞多區主要道路，紅隧自13日起已被封閉。紅隧多個收費亭過去曾被縱火，橋下路面亦被拋下雜物。