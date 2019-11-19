【理大衝突】19名於歷史博物館外被捕者被控暴動　13人為學生

反修例風波激起的警民衝突愈趨嚴重，周末起有示威者被困理工大學，大批市民連日前往營救。19人昨日清晨於尖沙咀歷史博物館附近被捕，遭控以暴動等罪，今午（19日）於西九龍裁判法院提堂。6人因留醫延至周五再訊，其餘被告暫毋須答辯，其中數人為理大學生及畢業生。有被告投訴被制服時遭橡膠子彈近距離擊中手臂，又有警員威嚇道：「帶你返去新屋嶺雞姦！」主任裁判官羅德泉將案件押下明年2月10日，以待警方再作調查。除兩被告外，其他人獲准保釋，但須守宵禁令、不得離港及不可踏足尖沙咀與紅磡一帶。

示威者在漆咸道南與警方對峙，希望可以為理大入面的示威者製造突圍機會。（張浩維攝）

19名被告，年齡介乎16至29歲，當中有5名女被告，有13人為學生。眾人同被控一項暴動罪，指他們於11月18日在九龍漆咸道南與暢運道交界與其他不明人士參與暴動。(詳見下表)

16歲姓黃女學生另被控管有攻擊性武器或適合作非法用途工具罪，及未有出示身份證2罪。控罪指她於同日同地攜有一支噴漆、一把螺絲批、一樽火水和一盒火柴；及未有向警員出示身份證。

另外，溫皓忠被控一項管有攻擊性武器或適合作非法用途工具罪，及一項有意圖而導致他人身體受嚴重傷害罪。控罪指他於同日同地攜有剪刀、𠝹刀、鉗子、五卷鐵線、一袋索帶和麻繩；及意圖令警務人員X受嚴重傷害而非法及惡意地嚴重傷害X。

有被告投訴被拖行及門牙崩缺

第7、10、11、12、18、19名被告因留醫而未能應訊。應訊的被告中，8人的衣服被取走檢驗，換上統一的灰色上衣。

眾多被告指制服時遭警方虐待，包括拖行致門牙崩缺、噴發胡椒噴霧，又有警員恐嚇會雞姦及「打到爆缸」。此外，多人投訴被迫穿上手套等裝備拍照、延誤就醫等。

獲保釋被告須宵禁及不得離港

除第4、9被告被拒保釋外，其他人獲准以1千至5千元保釋，但須守11時至7時的宵禁令、不得離港、交出旅旅證件及每周報到一次。另外，禁足令的範圍為尖沙咀與紅磡一帶，包括理工大學、紅館、置富都會及香格里拉酒店。現為理工學生的被告獲准就學術事宜進入理大。

據了解，警方清晨5時多驅散人群，並拘捕眾被告。被告溫皓忠疑用鎚仔打傷警員X，令他太陽穴位置腫脹。

案件編號：WKCC4305/2019