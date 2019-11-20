【理大】李家超「自首」論惹爭議　後重申未滿18歲非拘捕

理工大學一帶過去多日持續激烈衝突，至今仍有多名示威者留在理大校園內。保安局局長李家超今早（20日）見傳媒時，稱至已有近900人向警方「自首」，當中18歲或以下有近300名。 有中學校長質疑「自首」說法，稱與警方協議是未滿18歲的學生須登記身份，警方保留日後追究權利，但並非拘捕行動。李家超其後主動回應，指18歲以下人士仍留守理大，只需將自己交給警方處理、登記資料便不會被拘捕，警方會調查後跟進案件，未有再以「自首」二字描述離開理大的人。

保安局局長李家超今早一度稱離開理大的人士是「自首」。（資料圖片）

警方圍困理大行動仍在持續，過去幾日已有數百人離開校園。保安局局長李家超今早指，所有離開理大的人士均會以「暴動罪」拘捕，當中有涉800多人向警方「自首」，18歲以下有約有300人，而18歲以上則有約500至600人。他續指，目標是盡快以和平有序解決事件，希望不同界別人士，包括教育界、宗教界、醫護界等均能勸喻留守大學內的人向警方自首。

校長：有警方承諾才成功令青少年撤走

然而，天主教慈幼會伍少梅中學校長李建文下午1時許，於理工大學接受傳媒訪問稱，對李家超以「自首」形容離開理大的人士感愕然。他解釋，對於18歲以下自願離開理大的青少年，警方承諾不是「拘捕行動」，而是讓警方登記身份、保留日後追究權利，校方便能帶走學生。他重申，正因有這項承諾，過去兩日才成功協助學生離開，但今日的「自首」說法令學生存疑，自己亦未聽過，希望局方澄清。

11月20日，理大學生校董李傲然（右），聯同理大學生會會長廖建鈞（左）見記者。（鄺曉斌攝）

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理大學生校董李傲然亦指，李家超認為離開校園等於「投降」及「自首」絕不能接受，是違反中學校董和社會賢達安全離開的承諾，呼籲李家超澄清「自首投降」的說法。

李家超：18歲以上會以暴動罪拘捕

李家超其後於下午2時許再次主動交代事件，澄清18歲以下的人士留守在理大內，只需由警方登記資料，便不會被拘捕，警方會在調查之後跟進案件。而18歲以上的人士，警方則會以暴動罪拘捕，調查後按實際情況處理，惟未有再以「自首」二字形容離開理大的人。