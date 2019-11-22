【區議會選舉】從不擺街站宣傳　潘任惠珍深信工作能獲居民認同

區議會分區劃界時有變更，觀塘區議會其中一個選區，從牛頭角西改為德福，再變成今日的九龍灣，惟35年來區議員一直是潘任惠珍，為德福花園的街坊奔波。 曾任觀塘區議會主席，她親歷議會內由知人善任變成各黨派劃清界線，以人數壓倒對家陣營。潘太慨嘆資源增加卻導致區議會更趨政治化，議會失卻諮詢功能，淪為政府橡皮圖章，「我成日講，呢樣嘢成功因為政府想做，一個理由，做！佢認為唔做，你問十萬個為什麼，佢都係唔會做」。 作為資深議員，年齡是選民關注的一環，潘太引述有人直斥住德福廿年無見過自己；她反駁「住德福唔識潘任惠珍嗰啲，好打都有限！」這位「長者」，嚴格說起來也不算脫節。

拍攝的前一刻，潘太仍機不離手，與德福商場管理員聯絡，查問有無人在場內「和你lunch」。 （黃寶瑩攝）

潘太於1985年當選牛頭角西區議員，雙議席制下同區的另一名當選人為牛頭角下邨的張雲千，牛下有十幾萬名居民，潘太有感德福花園的中產小業主亦應有一名代表發聲，毅然投身區議會，一轉眼已從政35年。

今日的議會桌上多見爭執叫囂，一言不合即拍檯離席。潘太認為回歸前的區議會較留有餘地，不論任何派別，進入議會後仍可互相合作、有商有量。「例如你係社工，就安排你做社會服務委員會」，社工出身的潘太憶述，昔日區議會主席即使是建制派，亦會視乎各人專長分工，人盡其才。

1994至97年各區區議會主席合照，前排右四為潘任惠珍。（受訪者提供） 資源增加致區議會政治化 反窒礙議會發展 議政文化的分界線，是1997年回歸前後。潘太見證區議員「車馬費」由數十年前的3,500元，遞增至現時每月薪津3萬多元，她認為區議會資源增加令議會變得政治化，有黨派為爭取曝光率及為下一代接班人舖路，不惜一切用盡手段，反倒窒礙議會發展。 她舉例，建制派以壓倒性姿態進入議會，只着重全取委員會及小組的正、副主席職位。觀塘區曾設立「新來港婦女事宜小組」，主席安排一名新上任的年輕男性議員負責，潘太在席上透明人般默不作聲，「（觀塘）區議會37席，我哋（非建制派）得9席」，即使獲非建制派提名亦不會夠票。 另一在潘太口中形容為「以人數砸死你」的手法亦應用於議程編排上。區議會主席可以容許緊急事項在議會上討論，變相一些建制派想急切通過的議案，往往在會議結束前才將新列印的文件塞到議員眼下，連檢閱文件的時間也沒有，潘太直斥做法目中無人，「我成日講，呢樣嘢成功因為政府想做，一個理由，做！佢認為唔做，你問十萬個為什麼，佢都係唔會做」。

今年的競選海報，印有「路遙知馬力，日久見人心」。 （黃寶瑩攝） 訪問當日是網民發起「三罷」的第二天，市面交通一片混亂。記者按約定的上午11時到達議辦，潘太早已開始工作，她透露早上六時許已回到議辦：「我個女琴日坐咗6個鐘車！我應承咗你11點訪問嘛！」訪問期間，潘太接過一通投訴樓上漏水的電話，她向話筒另一邊的街坊許諾：「我睇睇你個案嘅文件先！應承你下晝一定打返電話畀你！」 守諾對這位服務當區35年的區議員而言相當重要，不過在8月24日觀塘遊行，縱使事前獲當區警方指揮官承諾不會在德福花園範圍發射催淚彈，但最終事與願違，加上她當日未有現身調停，令潘太的誠信首度遭街坊質疑。潘太解釋，當日她需帶街坊出外活動，委託丈夫留守負責協調工作，但指揮官事後向她稱「真係無辦法」。

潘太的議員辦事處位於德福花園平台。 （黃寶瑩攝）

反駁隱形議員指控：「住德福唔識潘任惠珍好打都有限」

選舉將至，被質疑為何不擺街站，潘太稱自己從不擺街站，不會拍門叫人投她一票，亦不找名人站台，因深信居民認同其工作便會投票給自己。近日有市民上門「找晦氣」，稱居住廿年間從未在德福見過潘任惠珍真人。潘太以一句回應，「住德福唔識潘任惠珍嗰啲，好打都有限」，她形容自己的議辦似小型社區中心，居民都知道可在哪裡、用哪些方法找到她。

潘太自言不抗拒「蛇齋餅糭」，不介意為居民舉辦活動，去年的中秋節便開辦了13班自製月餅工作坊，共700多名街坊參與，選舉過後的周六將繼續舉辦一年一度的盆菜宴。她希望街坊在亂世中仍能過生活，堅信要有健全的社區網絡才活得開心。

潘太早前獲頒授銅紫荊星章，她未有與特首林鄭月娥握手，形容自己心情沉重，步上台時表情嚴肅。（政府新聞處短片截圖）

談歷任特首 批林鄭離地

談及歷任特首表現，潘太指近兩屆特首均無誠信：「梁振英承諾過『一張凳、一本簿、一支筆』，林鄭就話『We connect』，結果呢？」她認為特首不信任市民，說和做是兩回事，市民相對地亦不會信任官員。

「民生無小事」口號源自曾蔭權年代，現屆特首林鄭月娥沿用至今，潘太舉例曾向林鄭反映「小事」但不獲回應。她指出，中產市民最希望住所環境完善，但住宅最大問題是樓上漏水投訴無門；在林鄭擔任政務司司長之後，潘太曾向她反映小業主的煩惱，惟林太反建議：「好簡單，自己舉證告樓上！」令潘太哭笑不得，因一般市民根本難以自行進入他人單位搜證。

潘太另一次與林鄭交手與九龍灣的行人天橋網絡有關。計劃原定由幾個私人發展商出資興建行人天橋網、連接九龍灣港鐵站與工業區，最終因業權分配等問題擱置，即使政府早已將天橋系統納入「起動九龍東」，但政府表明不會出資建橋。在一次酒會上，潘太追問林鄭有關行人天橋問題，她引述林鄭回應：「潘太，你叫發展商唔好咁計較啦！」潘太直言對林鄭的印象只得兩字：「離地！」

今年潘太獲頒銅紫荊星章，授勳儀式閉門進行，政府事後發放典禮片段予傳媒。片段中的潘太表情嚴肅，官方亦無將其與特首握手、向台下鞠躬等畫面剪輯其中，與其他獲獎人不同。潘太解釋，「我係全場唯一無同佢（林鄭）握手嘅人」。

樓梯底是潘太十年前的舊議員辦事處，她笑稱，「所有人都可以踩喺我頭上！」（黃寶瑩攝） 第十次出選區會 望做「十勝紅豆」 由30歲出選至今年過花甲，潘太自言是第十次出選區議會，笑言希望做「十勝紅豆」；有聲音質疑她已成「陀地」不思進取，但訪談中「factcheck咗未」、「兄弟爬山」等字句從她口中說出，反映人老也未必心老。她近期開設了Facebook專頁，但承認未開始用Telegram，聽到記者說中午有人號召在德福「和你lunch」，便化身「低頭族」，馬不停蹄與商場管理人員聯絡。 她在平台一道樓梯拍攝硬照期間指出，樓梯底一道小門是她昔日的辦事處，這位資深區議員發自內心笑言：「你睇，所有人都可以踩喺我頭上」。