【換身份證】60至76年出生人士明年2月18日起換證　可攜2名殘疾者

全港市民換領身份證計劃於去年底展開，入境事務處今（20日）公布，第三周期換證計劃，分別安排於1960至1976年間出生人士，於明年2月18日至2021年1月8日的指定期限中，換領新身分證。 入境處指，將推出新措施便利殘疾人士，合資格申請人可根據現有措施，即攜同最多兩名65歲或以上的長者之外，亦可攜同最多兩名殘疾人士一同換證。

換領新身份證現正進行，市民須按出生年份，在指定期限前往換證。（資料圖片）

入境處發言人表示，從第三周期起，即2020年2月18日起，推出新措施便利殘疾人士，合資格申請人可根據現時的便利長者措施，攜同最多兩名65歲或以上的長者外，亦可攜同最多兩名殘疾人士一同換證。

殘疾人士如欲透過新措施與合資格人士一同換證，只須帶備現有的智能身份證，及向入境處提供相關文件或資料以證明其殘疾人士的身份，如由勞工及福利局發出的殘疾人士登記證、傷殘津貼受助人的證明資料或文件、受社會福利署資助的傷殘人士服務單位的會員證明、特殊學校的學生證明、相關醫生證明（如病人覆診通知書等）。

此外，為令區議會議員盡早熟悉換證程序，及向市民提供協助，入境處指，合資格的第六屆區議會議員可在2020年2月18日至4月20日期間換領新身份證。入境處發言人又提醒，換證計劃的第二周期將於明年年2月17日結束，尚未換證的合資格申請人應盡早到智能身份證換領中心換證。

第三周期全港市民換領身份證計劃 出生年份 申請期限 1960年或1961年 2020年2月18日至4月20日 1962年或1963年 2020年4月21日至6月24日 1970年、1971年或1972年 2020年6月26日至9月16日 1973年或1974年 2020年9月17日至11月13日 1975年或1976年 2020年11月14日至2021年1月8日 資料來源：入境處

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合資格申請人可登入網站，使用入境處流動應用程式或致電24小時電話預約服務熱線2121 1234，預約辦理換證手續。入境處鼓勵申請人於網上或流動應用程式預約時預先填寫表格，以享用更快捷的登記服務。

有關換證計劃的詳情，市民可瀏覽網站或致電入境處查詢熱線2824 6111。

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