【理大】文學館總策展人鄧小樺被捕：反對所有在場人士皆涉暴動　

警方包圍香港理工大學至今（21日）踏入第四日，香港文學館今日發表聲明，指該館理事兼總策展人鄧小樺於周二（19日）早上離開理大時被捕，拘留一天後因腳傷送往伊利沙伯醫院治理，至昨晚深夜獲保釋。 聲明又指，警方對理大全面封鎖，致只在場觀察事件的鄧小樺和其他在場人士無法和平而安全地離開，強烈反對警方以此為理由，指所有滯留在理大範圍的人士有份參與暴動。

香港文學館今日發表聲明，指該館理事兼總策展人鄧小樺於周二（19日）早上離開理大時被捕。（資料圖片）

據文學館聲明指出，身兼文學館旗下數個文學媒體總編輯的鄧小樺，上周末以作家身分進入理大校園，她希望在現場觀察及見證反修例示威以來，最嚴重的警民衝突。

聲明強調，鄧小樺秉持文學人應有的人道關懷，安撫留守者的情緒，了解他們的感受，並向外界傳達求助信息。聲明又指，因為警方對理大的全面封鎖，鄧小樺和大量在場人士無法和平而安全地離開，強烈反對警方指稱所有滯留在理大範圍的人士都有份參與暴動。

文學館重申，鄧小樺有權停留在理大任何並非發生暴力衝突的地方，履行身為作家和香港人的道德責任，該館亦強烈譴責警方於理大現場及周邊地區，使用過度武力、拖延對傷者救援和濫捕。