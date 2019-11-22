紅十字會澄清：進入理大時無受到任何延誤　阻撓或不禮貌對待

香港理工大學自上周日（17日）起爆發衝突後被警方包圍至今，目前仍有示威者在校園內留守。香港紅十字會早前派急救隊到理工大學內提供急救服務，而國際醫學期刊《刺針》昨日（21日）刊登由外科醫生Darren Mann的文章，提到香港紅十字會救援隊伍在理工大學外等候兩小時才獲警方放行，並被限制只可在校園逗留三小時。 香港紅十字會今日（22日）澄清，在本月18日及19日進入理大的過程中，並無受到任何延誤、 阻撓或不禮貌對待。而在進入香港理工大學提供服務前，已經與各方（包括警方）商討及協調，並得到各方配合，令急救團隊順利進入校園提供服務。

理工一帶的衝突由18日延至19日。（資料圖片/余睿菁攝）

香港紅十字會曾於本月18日及19日進入香港理工大學提供急救服務。國際醫學權威雜誌《The Lancet》（刺針）昨日（21日）刊登外科醫生Darren Mann投稿，文中提及香港紅十字會救援隊伍在理工大學外等候兩小時才獲警方放行，並被限制只可在校園逗留三小時，在紅十字會要求後，才獲延長救援時間。

紅十字會：進入理工前曾和警方協調 過程中無受到延誤及阻撓

香港紅十字會今日（22日）發出澄清指，在進入香港理工大學提供服務前，已經與警方等商討及協調，並得到各方配合，令急救團隊順利進入校園提供服務；過程中並無受到任何延誤、 阻撓或不禮貌對待。香港紅十字會一直按服務需要、自身能力及安全條件而決定服務安排及時間。

香港紅十字會澄清在進入理工大學的過程中無受到任何延誤、 阻撓或不禮貌對待。（香港紅十字會提供）

香港紅十字會重申，一直堅守國際紅十字與紅新月運動的基本原則，以救助有需要人士為首要考慮，不受其背景或政治立場影響，亦不參與有關政治、種族、宗教或意識形態的爭論，為的是能夠獲得各方信任及接納，讓紅十字會人員在不同情況下均可以持續而有效地向不同背景或政見人士提供人道服務。