西灣河中槍男子出院受訪：以為會就此喪命　籲明日區選投票

反修例風波持續多月，本月11日三罷行動期間，21歲學生周柏均在西灣河被警員以實彈擊中，需切除一邊腎和部份肝。周柏均留院九日後出院，目前仍在康復階段，腰部不時劇痛。他會見傳媒時形容警員開槍行為「荒謬」，因當時沒有人在馬路上對警員構成威脅。他直言「人可以被子彈打死，但信念唔會打得死」，有認為不應用性命換民主，因為民主是基本東西。他亦呼籲市民在明日（24日）的區議會選舉中投票，以和平方式爭取民主。

人可以被子彈打死，但信念唔會打得死。 西灣河中槍男子周柏均

周柏均（中）在立法會議員陳志全（左），及身兼其代表律師的前議員鄭家富（右）陪同下接受傳媒訪問。（法新社）

要活下去見到香港有民主

11月11日三罷行動期間，21歲學生周柏均在西灣河被警員以實彈擊中，右腎及部分肝需要切除。周柏均留院九日後出院，仍在康復階段。他腰部傷口不時出現劇痛；現時可撐著拐杖短時間行走；而聲線亦因為插喉受傷而變得沙啞。

周柏均會見傳媒時，回憶中彈一刻，形容感覺如被衝力撞低，稱以為會就此喪命，但提醒自己「我要活落去，我先可以見到香港有民主嘅一日」，又指：「人可以被子彈打死，但信念唔會打得死」。至於中槍前他曾和警員說了什麼，以及中槍後為何起身逃去等問題，他和律師表示因司法程序未完成，而拒絕透露。

西灣河被交通警槍傷的周柏均會見傳媒時指，腰間的傷口不時劇痛。（法新社）

形容警方開實彈是「荒謬」

槍擊亦令周柏均心有餘悸。他指，住院期間首五日均未能安心入睡，原因除身體的痛楚之外，每次閉上眼睛便會想起槍擊一刻，「間中係深夜凌晨，我夢見中槍那刻，關家榮攞住把槍指住我再開槍，呢一刻係好驚。」他又直斥警方以實彈對抗示威者是「荒謬」，當時情況沒有人在馬路對警員構成威脅。

不應用性命換民主 因為這是基本東西

示威衝突愈來愈激烈，已有三名示威者中實彈，包括荃灣少年胸口中槍，元朗有人腿部中槍，幾乎性命不保的周柏均坦言，如果用性命換取政府回應訴求，非常不值：「因為民主及自由，根本上是一個基本的東西，但是香港政府一直都無畀給我哋，及《基本法》寫我們是有普選的權利，所以我們不應該用性命去換取，是政府必然要畀我哋的權利。」

因為民主及自由，根本上是一個基本的東西，但是香港政府一直都無畀給我哋，及《基本法》寫我們是有普選的權利，所以我們不應該用性命去換取，是政府必然要畀我哋的權利。 西灣河中槍男子周柏均

11月11日，一名警員在西灣河開槍擊中一名男子，男子中槍一刻。(《丘品新聞》授權《香港01》發佈片段截圖)

呼籲市民明日以投票爭取民主

周柏均又指，年輕人是被「被選中嘅一代」，不論在2014年的雨傘運動，還是今年的反修例風波，年輕人均為爭取民主自由押上前途同性命。而在住院期間，周柏均亦關心其他示威者的情況，手術後最想知道示威者有否被捕。而明日（24日）是區議會選舉，他指，選舉將是一個和平爭取民主的方式，呼籲市民踴躍投票，直言「因為多你一票真係好多，每一票都係好關鍵」。

警方一度指以涉嫌「企圖搶槍」拘捕周柏均，而在他出院後則改了做「非法集結」，代表律師鄭家富指，周柏均暫未被正式落案，會待身體康復後才錄取口供。

在周柏均做完手術後，曾表示想吃樂天熊仔餅。立法會議員陳志全早前亦在其Facebook表示，在醫院大堂收到熱心市民送來的熊仔餅；更有由大阪寄到立法會的一箱熊仔餅送給周柏均。 （陳志全facebook）

周爸爸：無人想頭破血流 不會阻止兒子參與示威

周柏均的父親亦同場會見記者。周爸爸坦言在反修例風波開初，擔心兒子安危，兩代人之間也偶爾有爭拗。在周柏均中槍當日，周爸爸從朋友間得知兒子中槍，在前往急症室途中，亦聽到的士收音機說西灣河有青年中槍，惟當時他一直不相信這是事實。直到他到達醫院，看見傷者的姓名，才確信中槍的是他的兒子。

周爸爸又指，雖然擔心兒子安全，但沒有阻止周柏均參與示威，「你又唔去，我又唔去，咁香港無架啦！」他又直言「我唔可以見到人哋嗰個（小朋友）頭破血流，就叫自己嗰個唔好去 ，頭破血流個個都唔想。唯有叫佢小心啲。」