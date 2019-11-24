【逃犯條例】張建宗：望區選順利進行　大學不是政治角力場地

在反修例風波下，區議會選舉今早（24日)開展。政務司司長張建宗發表網誌，表示希望區議會選舉能夠順利進行，選民可以行使公民權利，體現民主精神。 張建宗亦在網誌表示，過去一個星期，教育局基於安全考慮曾宣布幼稚園、中小學停課，大學則提早結束本學期課堂，指共有逾一百萬名學生受影響，他表示政府會盡最大的努力，因應各校的情況，提供適當協助及支援；並呼籲各界與暴力割蓆。

理大上周爆發激烈衝突，烽煙四起。（資料圖片）

張建宗：逾100萬學生被剝奪學習權利 呼籲各界人士與暴力割蓆​

張建宗表示，過去一周，教育局曾基於安全考慮宣布中、小學於上周停課兩天，幼稚園則整周停課；大學亦宣布提早結束本學期正常課堂。張建宗指，共有逾100萬名學生被剝奪正常和應有的學習權利。張建宗指，他已經於逾二十位中、小學和幼稚園的校長會面，聆聽他們對當下局勢的意見，表示政府會盡最大的努力，因應各校的情況，提供適當協助及支援。

張建宗並表示，對大學被蒙面暴徒佔據及破壞感到痛心，呼籲各界人士與暴力行為割蓆，大學校園盡快回復平靜，逐步重建和恢復秩序。

理大校內人士只要聽從警方指示 事件便能妥善處理

他指大學是培育人才之所，絕不是政治角力的場地，更不應將大學捲入暴力漩渦之中。他感謝不少社會賢達、教育界和宗教界等有心人士到理工大學，游說校內人士離開校園。他又認為，校內人士只要聽從警方指示、有序及和平地走出來，事件便能妥善處理。