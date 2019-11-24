【區議會選舉】元朗退休警因721事件做首投選民　斥警察無紀律

元朗區選戰，721白衣人襲擊事件成焦點。在元朗元龍區投票站外，頂著烈日排隊靜候投票的市民環繞票站一圈，不少人埋怨安排差。長龍中有曾任警察、已退休的梁伯，因721事件決心登記成選民，直言「1950年代的警察雖然腐敗，都好過𠵱家啲黑警咁，起碼你情我願，（𠵱家）紀律部隊完全無紀律可言」；另有選民表示，「無論有幾多蛇齋餅糭，政治立場比福利更重要 ！」也有選民表示希望社會不會再有搞破壞的人。

不少元龍區選民在烈日下排隊等候投票，怨聲不斷，有市民表示由排隊至投票，長達1小時45分鐘，亦有市民表示「趕飛機」，但看見長長人龍感無助，希望票站職員特事特辦。票站今早曾短暫時間出現「長者隊」，後因被投訴而取消；至中午約十12時半，票站職員再開放特別隊伍，分流予投票隊伍較短、身份證字母A至K開頭的選民，但仍有市民責罵「排咗超過半個鐘先講，有無搞錯！」

退休警察成首投族 望助年輕人

雖然時間上踏入冬季，但本港氣溫依然高，烈日下市民舉傘仍感炎熱。不願上鏡受訪、已退休的梁伯是首投族，亦曾任警察。他回想721那夜的新聞直播，「後生仔好勇敢又好可憐，睇到喊咗出嚟」，直言「50年代的警察雖然腐敗，都好過依家啲黑警咁，起碼你情我願，（依家）紀律部隊完全無紀律可言」。他說過去從不談政治，但今日即使天氣很熱、等候時間很長，也希望透過一張選票支持後生仔。

同是首投族的何小姐表示，自從現屆區議員王威信投棄權票放棄調查721事件，已對其徹底失望，盡失民心；反之，張秀賢無懼鄉黑，經常自己巡視連儂牆，勇氣可嘉。何先生也補充，「張秀賢連命都唔要保護連儂牆，你怕咩佢喺區議會事務上唔做嘢？」她憶述，721當日白衣人非法集結多個小時，認為王威信「無可能唔知、唔去處理」，質疑「如果發生大事係咪處理到」，認為這一夜的處理方法成為其致命傷。

有記者訪問元龍區候選人期間，有一名男子不斷用手機拍攝記者大頭。被追問其拍攝原因時，他聲稱自己是蘋果日報記者，但亦希望能入港台工作；被要求出示記者證則拒絕，其後自行離開。（香港01記者攝）

無票港人感遺憾

已退休的嚴先生剛從外國回港，因錯過選民登記錯失一張選票，自言向來政治冷感的他因近月風波重新關注政治，嘆言「最近對呢個政府好失望」。721事件對元朗人而言是一根刺，當日從新聞直播了解事件的嚴先生，多次說「完全接受唔到」，解釋指「唔止係鄉黑問題，而係呢個政府好坦白咁維護佢哋，著白衫唔代表傷害人、有武器都話無武器，好荒謬、離譜」。在香港土生土長，他認為目前的香港是最團結，港人逐漸發現原來有些東西比上班、上學更重要。

對於競逐連任的王威信，嚴先生認為721當日他有能力避免事件發生，「佢無能力召集警察、提醒市民，明顯無做嘢，如果當日做好啲，絕對可以勝過任何人」，希望同區人給新人張秀賢一個機會。

另有長者選民則表示，已投自己較熟悉的王威信一票，認為其過去4年實幹、真心為當區居民著想，例如爭取早上部分巴士班次加密，若以100分為滿分，願意給其80分以上；對於其餘兩名候選人則指「唔太認識」，只希望當選人能做好地區工作。

元龍區候選人還有周樂寧。