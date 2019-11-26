【逃犯條例】女拔今復課　學生憂催淚煙殘留　帶濕紙巾口罩自保

理工大學上星期初發生嚴重警民衝突，警方在理大附近大量施放催淚彈。而本港學校已於上周復課，而位於佐敦加士居道的拔萃女書院早前宣布，因需清除催淚彈殘留污染物，故延至今日（26日）復課。 今早拔萃女書院學生陸續回校，當中有部分學生戴上口罩。有學生指，相信學校已做好清潔措施，但仍擔心催淚煙殘留，因此帶備濕紙巾清潔私人物品及位於室外的儲物櫃。

理工大學及附近一帶一批示威者於本月17至19日和警方發生嚴重衝突，警方多次施放催淚彈及出動水炮車，示威者則向警方投擲汽油彈。

位於加士居道附近的拔萃女書院亦被催淚煙波及，需延至今日（26日）復課。今早7點半許，拔萃女書院學生陸續返校，就記者目測有約20名學生戴上口罩回校，有學生表示擔心催淚煙殘留影響健康；亦有學生表示因距離警方施放催淚煙已經超過一周，不擔心有催淚煙殘留，故未有佩戴口罩。

拔萃女書院於今日(26日)復課，學生陸續回校，當中有部分學生擔心催淚煙殘留而戴上口罩。（侯彩琳攝）

中二生何同學今日戴上口罩回校，同行的何爸爸指因擔心催淚煙殘留影響健康而讓女兒戴口罩出門，何爸爸亦有提醒何同學回校後不要周圍摸，若食物跌落地下便不可食用。而何同學指，相信學校在停課期間的清潔足夠，但她亦有帶備消毒濕紙巾，打算清潔位於室外的儲物櫃。

拔萃女書院於今日(26日)復課，學生陸續回校，當中有部分學生擔心催淚煙殘留而戴上口罩。（侯彩琳攝）

邱同學今日亦有戴口罩回校，她仍擔心催淚煙殘留影響健康，「催淚煙好影響人體，若聞到會好唔舒服」。她認為學校已經做好清潔，但因警方多次於附近發射催淚煙，擔心殘留物較多，因此有帶備濕紙巾回校清潔私人物品。

中三張同學未有戴口罩回校，但她指對催淚煙殘留「有少少擔心」，故帶了口罩，打算到學校內視乎情況再佩戴。