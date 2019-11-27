【區議會選舉】200選區建制輸逾千票　建制邊區輸得最多？

2019區議會選舉結果出乎意料，泛民壓倒性擊潰建制，奪逾八成議席，並取得17個區議會控制權。建制崩盤式損失200多議席，多名重量級雙料議員落馬，新人接近全軍覆沒。 兩大陣營得票接近六比四，總票數相差44萬多，而《香港01》統計發現，在全港有兩大陣營對壘的441個選區中，其中有200選區，建制輸泛民逾千票，有10個選區建制輸3,000票以上，而在沙田博康選區，建制郭宣彤得票較民主派現任區議員趙柱幫少4,000多票，是建制輸得最多的一區。

「反修例」風波下，2019年區選創下香港選舉歷史，週日全港近300萬名選民投票，投票率高達七成，並造就泛民主派狂掃166萬票，整體得票率接近六成，而建制派得票只有121萬，較泛民少44萬票。

建制大敗 200選區中建制輸逾千票

全港共有452個選區，當中有441個有泛民建制兩大陣營對壘。《香港01》統計發現，建制派在200個選區中大敗，輸泛民逾千票，當中有10個選區建制輸3,000票以上。﹙計算方法：選區內所有泛民候選人票數，與選區內所有建制候選人票數相減﹚

《香港01》統計發現，建制派在200個選區中，建制輸泛民逾千票，有10個選區建制輸3,000票以上。﹙香港01製圖﹚

而建制輸泛民千票以下的選區有184個，當中在深水埗石硤尾選區，經民聯陳國偉以10票之差，敗予政治「素人」、深水埗社區關注組冼錦豪。

建制輸泛民千票以下的選區有184個，當中在深水埗石硤尾選區，經民聯陳國偉以10票之差，敗予政治「素人」、深水埗社區關注組冼錦豪。﹙香港01製圖﹚

沙田博康：泛民趙柱幫拋離建制郭宣彤4000多票

泛民建制票數差距最大的十個選區中，包括有沙田區博康，西貢區彩健，大埔區怡富、寶雅、舊墟及太湖，黃大仙區龍星、正安，北區祥華，及離島區滿逸。在上述十區中，建制均較泛民少取逾3,000票，其中在沙田博康的一對一對決中，建制郭宣彤輸民主派現任區議員、前新民主同盟成員趙柱幫4,000多票，是建制輸得最多的一區。

泛民建制票數差距最大的十個選區，包括有沙田區博康，西貢區彩健，大埔區怡富、寶雅、舊墟及太湖，黃大仙區龍星、正安，北區祥華，及離島區滿逸。﹙香港01製圖﹚

西貢彩健是兩大陣營得票率相差最大的選區，泛民在該區得票率較建制多59.6個百分點。彩健今屆有五人混戰，同時又遇泛民撞區：將軍澳民生關注組的黃炳雄，以及將軍澳青年力量陳緯烈同時出選。

雙料議員中陸頌雄、何君堯大比數敗選

今屆區選建制多名立法會、區議會雙料議員落馬，包括民建聯周浩鼎、鄭泳舜、張國鈞、劉國勳，工聯會麥美娟、陸頌雄、何啟明，實政圓桌田北辰，以及獨立建制派何君堯。

以票數計，工聯會陸頌雄、麥美娟，民建聯劉國勳得票被民主派對手拋離1,600票以上。陸頌雄參選的元朗天恒是全港最多18-35歲選民的選區，18-35歲選民佔45%。﹙香港01製圖﹚

以票數計，工聯會陸頌雄、麥美娟，民建聯劉國勳得票被民主派對手拋離1,600票以上。陸頌雄參選的元朗天恒是全港最多18-35歲選民的選區，18-35歲選民佔45%。而陸頌雄同時也是以得票率輸得最多的雙料議員，得票率較同區民主派王百羽及陳嘉進少23.6個百分點。另外，何君堯在屯門樂翠的得票率也比民主黨盧俊宇少20個百分點，何落敗後，大批選民在點票中心外開香檳慶祝。