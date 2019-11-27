【截聽報告】去年235人被捕　涉法律專業保密權個案倍增至183宗

截取通訊及監察事務專員2018年周年報告今日（27日）出爐，四個執法機關包括警務處、海關、入境處及廉政公署，去年向235人進行截取或秘密監察行動，共發出1,378項訂明授權，當中41宗屬於第1類秘密監察。報告期間，共有183宗由於涉及法律專業保密權由執法機關通知的新個案，較2017年的86宗倍增。報告指，雖然有關個案大幅增加，但所有個案均無實質取得涉及資料，是「高度警惕」表現。 另外，去年共有27宗「違規情況／異常事件／事故」個案，當26宗已完成檢討，報告指無發現涉事人員別有用心或用心不良，大多屬大意或不慎所致。

截取通訊及監察事務專員2018年周年報告今日（27日）出爐，去年共發出1,378項訂明授權，當中41宗屬於第1類秘密監察。（資料圖片）

在報告期間，共發出了1,378項訂明授權，包括新授權及續期授權，當中1,337 項屬截取的法官授權，及 41項屬第1類秘密監察的法官授權。有13宗個案授權獲續期超過5次。

去年遭拒絕的截取申請有6宗，包括3宗新申請及3宗屬續期，被拒理由主要是無提供足夠資料支持所提出的指稱，及據先前授權的截取行動未能取得有用資料。報告期間，執法機關沒有就截取申請及沒有口頭申請緊急授權。因截取行動，共有87名目標人物及141名非目標人物被捕。

去年無涉及秘密監察的申請遭拒，共有22名目標人物及21名非目標人物在秘密監察行動中被捕。部分被捕人士同時涉及截取及秘密監察行動，故去年實際上在法定行動中共逮捕人數為235人。