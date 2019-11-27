兒科醫生陳以誠被指專業失德上訴得直　判罰撤銷不需重審

著名兒科醫生陳以誠﹐被指於2009年不當地處理一名14個月大男嬰的傷口，令男嬰的一隻手指壞死，需切除一截手指。經醫務委員會的紀律聆訊後，陳被裁定2項專業失德成立，遭罰除牌半年。惟陳不服醫委會的裁決，早前提出上訴，並指他以標準方法包紥傷口，不會在涉案事故中突然改變做法。上訴庭今(27日)頒下判詞，裁定陳以誠上訴得直，撤銷醫委會的判罰，由於事隔已久，上訴庭認為案件不需重審。

陳以誠已就醫委會的裁決提出上訴。（資料圖片）

上訴人陳以誠於去年4月被裁定2項專業失德成立，包括於2009年8月10至20日期間，未有妥善處理病人的傷口。

此外，他亦裁定於同月13日於收費單上，寫上為病人另一個割傷的傷口縫針，但實際沒有。每項專業失當各判停牌3個月，分期執行，即合共停牌6個月。

律師指陳向以標準方法包紮

陳於2009年8月10日，在浸會醫院為無名指被割傷的男嬰治療時，使用皮膚黏合劑Dermabond，男嬰數天後出院。之後男嬰兩次覆診，陳曾檢視傷口。至同月21 日，陳拆除男嬰的繃帶時，發現其手指發黑及組織壞死，男嬰之後需切除部分無名指。

陳的律師提出，陳在浸會醫院為男嬰包紥傷口，都是以標準的方法，不會在男嬰出院後替他包紥傷口時，改變做法。而醫委會在裁決中，無處理陳突然改變做法一事。

醫委會未解為何陳要改變包紮方法

上訴庭在判詞指出，此理據對陳非常有利，醫委會的裁決確未有處理，故不能得知醫委會是否有考慮此理據，或考慮了其他證據後，認為此理據不成立。

此外，就收費單上寫上為另一個割傷的傷口縫針，但實際沒有的控罪，醫委會認為陳當時非粗心大意，而是有意作出誤導。惟上訴庭認為，若醫委會作這推斷，亦需處理陳有意誤導的人是誰，及作出誤導的理由等，指控才能成立，惟醫委會沒有處理相關事項。

事件發生頗長時間 不宜重審

上訴庭因而認為陳的定罪並不穩妥，撤銷其定罪裁決，考慮涉案事件發生了一段頗長的時間，認為不適合發還醫委會重審，醫委會早前就控罪所頒發的命令被撤銷。此外，陳以誠可獲上訴期間的訟費。

案件編號：CACV 155/2018