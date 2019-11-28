港鐵與NRT財團奪悉尼地鐵合約　將延伸鐵路線

港鐵作為Northwest Rapid Transit 財團（NRT）成員及項目領導者，日前就延伸現有NRT 悉尼地鐵公私聯營合作項目達成合作協議，該合約下NRT將於2024年起負責營運及維修來回Tallawong 及Bankstown，而港鐵則會主導營運業務。 延伸合約下，將為66公里的悉尼地鐵全線，沿途共設31個車站，顧客屆時可享用無縫乘車體驗。

悉尼地鐵西北線於營運首五個月已接載超過1100萬人次乘客。（港鐵提供）

澳洲新南威爾斯省政府早2014年批出NRT公營聯營合作合約，最近更與港鐵達成合作協議。NRT公私聯營合作項目包括總值17億澳元涵蓋新列車及鐵路系統核心部分的合約，以及總值20億元，負責合併後的地鐵西北線與城市及西南線直至2034年的NRT營運及維修合約。

西北線為悉尼地鐵其中一部分,早於2019年5月26日通車，該路線將會延伸30公里至市中心及悉尼西南部。

港鐵將投資此項目，並在項目工程擔任領導角色，城市及西南線與地鐵西北線將於2024年起合併為同一線路，港鐵屆時亦會主導營運。

悉尼地鐵西北線全長36公里，以全自動列車行駛，為全澳洲技術最先進的鐵路。營運初期，悉尼西北地鐵取得95%的乘客滿意度，通車首5個月已接載超過1100萬人次乘客。