【11.29理大】警方︰蒐證完成　料中午前可交還校園給理大校方　

警方圍堵理工大學行動今（29日）踏入第13天，警方昨聯同消防等多個部門組成的安全小組，進入校內蒐證及處理危險品，今日繼續行動。警方於早上10時表示，已完成搜證，今早再發現一批危險品和武器，在校內搜獲汽油彈、卡式石油氣、化學品，以及不同攻擊性武器，待移走危險品後會撤離校園，將於稍後時間或中午前，交還校園予理大校方，以及撤走外圍封鎖線，恢復行車。

被問到理工大學內是否仍有留守者，周一鳴稱，「我擔心佢哋健康情況，多過佢哋會做咩。」（蔡正邦攝）

警務處助理處長（行動）周一鳴指，今日（29日）在理工校園找到一批危險品，包括280枝汽油彈、318卡式石油氣罐、28桶化學品及不同種類武器。被問到理工大學內是否仍有留守者，周一鳴稱，「我擔心佢哋健康情況，多過佢哋會做咩。」他表示，安全小組行動有約百名警員及其他政府部門參與，強調過程中並無拘捕任何人。

消防處副消防總長（牌照及審批）黃鎮業表示19人組成的工作小組已巡查理大餘下位置，並到地下停車場作風險評估，改善通風情況，檢獲少量危險化學品，已交予警方。

於早上10時許，警方將今日搜查所得十多個鐵桶、數箱小型石油氣罐移到理大暢運道校門口位置。並有數十名便衣警員離開理工大學校園。

理大副校長楊立偉早前表示，預計校園今日解封，又指校園被破壞修復需時，解封後會隨即進行清理、維修。