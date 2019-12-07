【地盤工月曆】為善事拍攝曬42吋胸肌　紮鐵工阿發道出工地辛勞

建造業議會去年首次推出「大隻工友」月曆成為一時熱話，今年該會與愛護動物協會合作，再次邀請行內「工友」與狗一同拍攝2020年月曆。入行四年的紮鐵工友阿發成為月曆封面人物，與七隻狗拍照。 脫下工衣，大曬42吋胸肌的溫慶發 （阿發），手瓜起腱，受訪時自信擺出多個造型，笑言無需加操亦可自信接受拍攝，「日常工作唔會有呢個效果，工場高矮肥瘦都有，只係我有做gym，一星期兩三日。」紮鐵工作一向被指地盤內最為辛苦工種之一，過多勞損，到某個年齡便需「退休」，但阿發說：「始終呢行人工高，諗住個錢就做到落去。」他又分享高溫下工作秘訣，「一定要飲有味道嘅嘢，齋飲水會嘔架！我會飲保礦力撐住，佢好重要！」

阿發提到，要將鐵枝直放搬上樓最為用力、易受傷。（羅國輝攝）

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要搬又長又粗鐵枝上兩三層樓

今年的建造業議會義賣月曆，吸引一眾行內型男美女聯同愛護動物協會合作拍攝。數名模特兒早前受訪分享感受，各人的原因同樣是：上年那本拍攝得不錯，有朋友推薦，於是參加 。

月曆「封面人物」是紮鐵工阿發。他擁有42吋結實胸肌，訪問期間二話不說脫下上衣配合拍攝，自信非常。現場見他一身結實肌肉的身型，有如健身教練般。看到他的身裁，會想到只因他每天工作需要大量體力，一下了會以為工地的師傅都是這樣。阿發笑說：「地盤乜嘢身型都有嘅，高矮肥瘦都有，管工會因應能力分工嘅。」他笑說久不久會在工地「曬」成果， 不時被師傅取笑。

紮鐵工作長期日曬雨淋，又要將重物搬上搬落，十分吃力。以阿發身型，極限會否不同？他說：「我通常要將40毫米、6呎多長嘅鐵枝直放搬上兩三層樓，我諗重過一個人嘅，但重點係直放係重好多，要就下力。」身型較矮小的師傅則負責其他工作。

夏天一到，地盤工作必定加倍吃力。阿發說，早上工作時間最長，加上中午太陽曬得正烈，瀰漫着悶熱的空氣，最為辛苦。他說每日要必備兩支750毫升嘅保礦力，邊喝邊做，「曬得太厲害會無力，飲有味嘅嘢好重要，只飲水會嘔，好辛苦，會死咁滯！」

阿發打大赤膊與七隻狗，為建造業議會拍攝來年的慈善月曆，宣傳愛護動物，早前已經開始有得賣。（建造業議會提供）

紮鐵收入高 目標做到退休

阿發續說，每個當地盤工的，主要為維持生計，非為興趣，道出不少男士們的辛酸，「有啲都細細粒！仔細老婆嫩，又要供樓，點都要做落去。」問他要如何堅持下去時，他笑着說：「唔會有人有興趣辛苦工嘅，但個個同我一樣眼中有『錢』字，咁就堅持到啦！」阿發雖未有兒女，但熱愛吃喝玩樂，直言工作辛苦，玩樂也要豪爽得多，為了保持生活質素要堅持下去，「我鍾意玩電單車，係會豪爽啲。」

當過解款員，多次報考消防員的他，在身上紋了圖案為轉行下定決心，稱要當紮鐵工至退休。他坦言解款員隊長，月薪才不過1.5萬元，加上升職無望沉悶；但報考消防及救護員多次，亦因筆試失敗而需要放棄，「現在只會諗努力工作可有穩定收入，也算不太差，只要保護身體，可堅持下去。」他表示，太太認識他時已當上紮鐵工，認為工作穩重絕無問題，「佢只會叫我小心啲，無乜特別。」

對於有意入行者，他寄言說：「要唔怕辛苦、不怕蝕底，唔好太有性格、識『敬老』，就乜事都順利啦！」懂得尊重前輩的，似乎是每行業最為重要。

↓↓建造業議會2019年月曆部分相片↓↓