【12.1交通消息】港鐵周一起各線回復正常服務　個別站周末或早閂

反修例風波持續，今日（1日）港九均有集會及遊行，均獲發「不反對通知書」，包括早上港島區的「孩子不要催淚彈」集會及遊行，在愛丁堡廣場集合及遊行至政府總部東翼前地；中午有「感謝美國保護香港」遊行；下午亦有「毋忘初心大遊行」，由尖沙嘴鐘樓沿梳士巴利道，經尖沙嘴海濱花園遊行至紅館，原本下午4時出發，不過隊伍隊頭於大約3時15分提早出發。 受示威影響，港鐵尖東站K出口於下午約5時關閉；而晚上約8時10分，港鐵表示，因應黃埔站外的突發情況，車站暫時關閉，觀塘線列車現時不停黃埔站。巴士方面，亦有多條巴士線受影響，需改道或暫停服務。 港鐵今晚約8時表示，明天（2日）起，各鐵路線、輕鐵及港鐵巴士會回復正常的服務時間，不過如有需要，特別是周末，可能會提早關閉個別車站或鐵路線路段。至於大學站，則由於損壞嚴重，將會繼續關閉。

港鐵黃埔站暫時關閉。（黃詠榆攝）

【22:20】新巴城巴表示，因應道路情況，1條路線暫停服務，24條路線改道行駛，乘客如要查詢個別路線的改道詳情及臨時巴士站安排，可使用新巴城巴流動應用程式直接輸入巴士路線查詢。

暫停服務日間路線：796P

改道日間路線：102, 104, 112, 115, 118, 171, 701(往海麗邨方向), 701A(往海盈邨方向), 796C(往蘇屋邨方向 ), 796X(往尖沙咀東方向) ，904(往堅尼地城方向), 905(往灣仔北方向), 970, 970X, 971,973, A20, A21, E21, E21A, E23, E23A, H1, H2

【22:15】九巴表示，因應黃埔最新交通情況，部分路線可能會因應實際情況調整，包括於中途站停止服務或作改道安排。

暫停服務：

2, 6F, 8A, 8P, 18

臨時改道：

5D – 不停德民街至崇潔街各站

11X – 往上秀茂坪方向不停民泰街至崇潔街各站

12A – 循環線運作，往黃埔花園方向不停觀音街至黃埔花園總站各站，往荃威花園方向不停黃埔花園總站至紅磡南道各站

30X – 循環線運作，往黃埔花園方向不停觀, 18音街至黃埔花園總站各站，往荃威花園方向不停黃埔花園總站至紅磡南道各站

85X – 往紅磡方向不停德民街，臨時巴士站設於寶其利街

115 – 往港島方向不停德民街至機利士南路各站，臨時巴士站設於獲嘉道；往九龍方向不停機利士南路至崇潔街各站，臨時巴士站設於觀音街

297 – 往紅磡方向不停德民街，臨時巴士站設於寶其利街

【20:30】九巴表示，途經尖沙嘴的巴士服務已回復正常，不過因應黃埔最新交通情況，途經該區的路線可能會因應實際情況調整，包括於中途站停止服務或作改道安排。

暫停服務：

8A, 8P

臨時改道：

5D – 不停德民街至崇潔街各站

11X – 往上秀茂坪方向不停民泰街至崇潔街各站

12A – 循環線運作，往黃埔花園方向不停觀音街至黃埔花園總站各站，往荃威花園方向不停黃埔花園總站至紅磡南道各站

30X – 循環線運作，往黃埔花園方向不停觀音街至黃埔花園總站各站，往荃威花園方向不停黃埔花園總站至紅磡南道各站

85X – 往紅磡方向不停德民街，臨時巴士站設於寶其利街

115 – 往港島方向不停德民街至機利士南路各站，臨時巴士站設於獲嘉道；往九龍方向不停機利士南路至崇潔街各站，臨時巴士站設於觀音街

297 – 往紅磡方向不停德民街，臨時巴士站設於寶其利街

【20:20】新巴及城巴表示，因應道路情況，1條路線暫停服務，9條路線改道行駛，乘客如要查詢個別路線的改道詳情及臨時巴士站安排，可使用新巴城巴流動應用程式直接輸入巴士路線查詢。

暫停服務日間路線：796P

改道日間路線：110, 115, 796X（往尖沙咀東方向） , 973, A21, E23, E23A, H1, H2

+ 8 + 7 + 6

【20:11】港鐵表示，因應黃埔站外的突發情況，車站暫時關閉，觀塘綫列車現時不停黃埔站。

【20:00】港鐵表示，明天起各鐵路線、輕鐵及港鐵巴士會回復正常的服務時間，不過如有需要，尤其是周末，可能會提早關閉個別車站或鐵路線路段。

至於已關閉多日的大學站，港鐵表示，由於車站設施損毀非常嚴重，仍要關閉一段時間，以便復修，不過大學站附近的軌旁信號系統設備的臨時維修工作有顯著進展。港鐵續指，東鐵線紅磡至羅湖站及紅磡至落馬洲站，於繁忙時間的列車服務將有所提升，將分別由5至10分鐘及15分鐘一班車，提升至1.5至7分鐘，及12分鐘一班車。東鐵線的整體額外行車時間，會由現時的5至10分鐘，縮減至4至8分鐘。

港鐵又指，個別重鐵線車站的出入口受損情況嚴重，需要繼續關閉維修，包括尖沙嘴站A1出口、旺角站A1、D1、D2出口、黃埔站B出口、香港大學站A1、A2、C1出口、西灣河站B出口，以及東涌站B出口，乘客需使用其他出入口。此外，由於個別道路交匯處的交通燈及輕鐵信號設備被破壞，有待復修，故部分輕鐵線的服務仍需要調整，乘客可透過手機應用程式MTR Mobile查閱輕鐵的服務詳情。

港鐵呼籲停止破壞行為，並會繼續與政府部門評估風險，假如風險增加或再有鐵路設施被破壞，有可能因應情況而縮短服務時間。

因受破壞而需關閉的車站出入口（港鐵文件截圖）

【18:45】新巴及城巴表示，因應道路情況，1條路線暫停服務，7條路線改道行駛，乘客如要查詢個別路線的改道詳情及臨時巴士站安排，可使用新巴城巴流動應用程式直接輸入巴士路線查詢。

暫停服務日間路線：796P

改道日間路線：110, 796X, 973, A20, A21, H1, H2

+ 25 + 24 + 23

【17:10】運輸署表示，因油尖旺的道路狀況，介乎彌敦道與康運徑之間的一段梳士巴利道來回方向，以及康運徑現暫時受阻或封閉，公共交通服務受阻、改道或暫停服務。

運輸署續指，警方將視乎現場路面情況實施及調整封路、交通管制及改道措施，駕駛人士前往受影響地區時，應保持忍讓，遵守警方的指示，並留意傳媒廣播的最新交通消息。另外，警方將視乎實際交通及人群情況，或會實施其他臨時交通及運輸措施，包括進一步道路封閉、交通改道，更改及暫停公共運輸服務。

運輸署表示，市民應及早計劃行程及使用替代路線以免延誤；使用公共運輸服務的乘客，亦需特別留意有關路線改道、暫停使用及遷移巴士站的安排。

數以千計遊行人士擠滿尖沙咀鐘樓一帶。(歐嘉樂攝)

【17:11】港鐵尖東站K出口關閉。

【16:40】新巴及城巴表示，因應道路情況，1條路線暫停服務，7條路線改道行駛，乘客如要查詢個別路線的改道詳情及臨時巴士站安排，可使用新巴城巴流動應用程式直接輸入巴士路線查詢。

暫停服務日間路線：796P

改道日間路線：A20, A21, H1, H2, 110, 796X, 973

【15:53】運輸署表示，因應道路狀況，梳士巴利道介乎彌敦道和漆咸道南的路段暫時阻塞/封閉，公共交通服務受阻、改道或暫停服務。署方續指，警方將視乎現場路面情況實施及調整封路、交通管制及改道措施。市民如非必要避免駕駛車輛前往受影響或擠塞的地區。市民如須前往受影響地區時請保持忍讓，遵守警方的指示，並留意傳媒廣播的最新交通消息。駕駛人士請盡量忍讓。市民請留意電台/電視廣播的最新交通情況。

+ 3 + 2

【15:30】新巴及城巴表示，因應道路情況，共4條路線改道行駛，乘客如要查詢個別路線的改道詳情及臨時巴士站安排，可使用新巴城巴流動應用程式直接輸入巴士路線查詢。

改道日間路線：A20, A21, H1, 973

【15:00】九巴表示，因應尖沙咀最新交通情況，九巴途經上述地區的路線，可能會因應實際情況調整，包括於中途站停止服務或作改道安排，當中有3條路線暫停，37條路線改道。

暫停服務：

5A, 5P, 8A

臨時改道：

1 – 以循環線運作，來往竹園邨至眾坊街

1A – 以循環線運作，來往中秀茂坪至佐敦道

2 – 以循環線運作，來往蘇屋至眾坊街

5 – 以循環線運作，來往富山至新柳街

5C – 以循環線運作，來往慈雲山中至新柳街

6 – 以循環線運作，來往荔枝角至眾坊街

7 – 以循環線運作，來往樂富至眾坊街

8 – 以循環線運作，來往九龍站至紅磡

9 – 以循環線運作，來往彩福至眾坊街

11K – 以循環線運作，來往竹園邨至新柳街

11X – 以循環線運作，來往上秀茂坪至新柳街

12 – 以循環線運作，來往海麗邨至匯翔道

13X – 以循環線運作，不經尖沙咀

14X – 不經尖沙咀

21 – 以循環線運作，來往彩雲至新柳街

26 – 以循環線運作，來往順天至新柳街

28 – 以循環線運作，來往樂華至新柳街

35A – 以循環線運作，來往安蔭至佐敦道

41A – 以循環線運作，來往長安至佐敦道

81C – 以循環線運作，來往耀安至佐敦道

87D – 以循環線運作，來往錦英苑至佐敦道

98D – 以循環線運作，不經尖沙咀

110 – 不經尖沙咀

203C – 不經尖沙咀

208 – 以循環線運作，來往廣播道至佐敦道

213X – 以循環線運作，不經尖沙咀

215X – 以循環線運作，不經尖沙咀

219X – 以循環線運作，不經尖沙咀

234X – 以循環線運作，來往灣景花園至眾坊街

260X – 以循環線運作，不經尖沙咀

268B – 以循環線運作，不經尖沙咀

269B – 以循環線運作，不經尖沙咀

270A – 以循環線運作，來往上水至佐敦道

271 – 不經尖沙咀

280X – 以循環線運作，不經尖沙咀

281A – 不經尖沙咀

296D – 以循環線運作，不經尖沙咀