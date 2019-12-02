【國歌法】眾志3成員涉公聽會衝向官員被控　案明年2月審

香港眾志3名成員涉於今年3月，在立法會的《國歌條例草案》公聽會上衝向官員，被律政司以《立法會（權力及特權）條例》票控。其中一名女成員涉於當日與保安有肢體碰撞，另被控一項普通襲擊罪。3人今（2日）於東區裁判法院否認控罪，控方透露有6名保安證人、1名警員證人，及3段各約3分鐘的視像片段。案件預計3天審期，訂於下年2月24日開審。

香港眾志副主席鄭家朗(右)及成員吳嘉兒(左)均否認指控。(馮家淇攝)

香港眾志副主席鄭家朗（19歲），成員吳嘉兒（21歲）及何秀儀（21歲），被控於今年3月16日進入2樓1號會議室時，未有遵守立法會人員為維持秩序而發出的指示，違反《立法會（權力及特權）條例》第8（3）條所發出的行政指令。

何另被控一項普通襲擊罪，指她於同日在立法會綜合大樓2樓1號會議室襲擊許耀德。

控方透露有6名保安證人、1名警員證人，及3段各約3分鐘的視像片段。三名被告由大律師吳宗鑾、劉偉聰及黃瑞紅代表，辯方稱會爭議被告行為是否構成擾亂。案件訂於下年2月24日開審，預計三天審期，何以原有條件保釋。

鄭家朗庭外表示，他們在公聽會的行為不違反公義及法治，真正限制人的表達自由及抗爭自由是《國歌法》。

案件編號：ESCC2312/2019、ESS33914-16/2019