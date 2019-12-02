【居屋2019】冠德苑529萬樓王望海　白表買家首期53萬　月供逾2萬

6個居屋屋苑何文田冠德苑、長沙灣凱德苑、荃灣尚文苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑，以及沙田旭禾苑，各個屋苑價單周一(2日)正式出爐。 雖然今期居屋以市價59折推售，不過位於冠德苑的「樓王」售價仍達529萬元，呎價高達9,396元，即使綠表或白表買家借足樓價9成半或9成按揭，每月供款仍要逾2萬元，白表買家由於可承造按揭成期較低，故首期需近53萬元。

冠德苑坐落何文田半山上，另一面的高層單位可遠眺啟德方向海景。（資料圖片／王潔恩攝）

綠表買家倘購樓王 需近27萬首期

新一批居屋以市價59折推售，房委會周一(2日)正式公布價單，料下周一(9日)揀樓。「樓王」位於何文田冠德苑A座26層6室的三房兩廁單位，售價約529萬元，呎價高達9,396元。根據售樓書，該單位可分間成三房單位，主人房更設「套廁」，能遠眺維港景色。

上述樓王單位，在房委會作出擔保下，綠表買家可承造的最高按揭成數是95%，若供款年期25年，以2.375%厘計算，即首期須26.44萬元，月供約2.22萬元。至於白表買家，最高的按揭成數則為90%，若供款年期25年，以2.375%厘計算，首期則須52.89萬元，月供2.1萬元。

「樓王」位於何文田冠德苑，售價約529萬元，月供料逾2萬元。（余俊亮攝）

錦暉苑月供不需7000元

今期居屋的最平單位，屬於馬鞍山錦暉苑的1樓4室開放式單位，售價僅約156萬元，呎價5,634元。單位面向學校，包括馬鞍山循道衛理小學、啟新書院等，位置亦鄰近港鐵恒安站。

若綠表買家借足樓價9成半按揭，供款年期25年，以2.375%厘計算，首期只須7.77萬元，月供6,535元。白表買家若借樓價9成按揭，按照上述條件，則須付15.55萬元首期，月供6,191元。