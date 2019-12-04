【逃犯條例】教育局：無收到內地生求助　退學屬個人決定不揣測

反修例示威戰場早前延伸至本港多間大學校園，多間大學內地生及國際生相繼撤離。教育局今日（4日）回覆立法會書面質詢時表示，沒有備存在港就讀的內地學生退學、並返回內地的統計數據，認為終止學業屬個人決定，不會就此個類個案宗數作出揣測。局方續指，反修例事件對非本地學生日後繼續來港就學或交流的實際影響，仍需進一步觀察。

中大上月發生示威衝突，有大批內地生因當時局勢緊張而離校。（資料圖片）

教育局：無收到內地學生求助個案

教育局回覆指，根據2018年9月數據，全港中學及小學分別有1,349及950名內地學生就讀，專上院校2019/2020年則有38,087位全日制內地生及交換生。

局方指，沒有備存在港就讀的內地學生退學、並返回內地的統計數據，認為終止學業屬個人決定，包括就業、家庭、健康等，不會作出揣測。另外，由今年6月1日至11月22日期間，教育局並沒有收到內地學生的求助個案；而警方表示沒有備存相關統計數據。

教育局指，了解有不少非本地生已在停課後離開香港，至於留港的非本地生，各大學均已為有需要的學生提供適切支援，例如透過專設部門安排他們在校園以外的宿舍暫住、提供24小時輔導支援，以及緊急貸款等。

長遠高等教育對非本地生仍有吸引力



局方續指，反修例事件對非本地學生日後繼續來港就學或交流的實際影響，仍需進一步觀察，相信當大學校園日漸回復平靜，本港的高等教育對非本地學生仍具一定吸引力，政府將會密切留意情況。