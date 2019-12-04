葉劉推介餐廳遭刑毀　裝修工稱想幫示威者犯案　判社服令120小時

裝修工人承認因政見不同，一時衝動並希望幫助示威者，凌晨時份到曾新民黨議員葉劉淑儀曾發文推介的西營盤餐廳破壞，並在該店的匙孔灌入膠水及塗上黑油。他早前承認一項刑事損壞罪，今日（4日）在東區法院被判120小時社區服務令。

立法會議員葉劉淑儀曾在其facebook推介的食肆，該食肆後來遭被告楊梓陽刑事毀壞。(資料圖片)

被告楊梓陽，29歲，報稱裝修工人。他被控一項刑事損壞罪，指他於本年8月5日在西營盤的加記餐廳，非法損壞屬於X的加記餐廳，和以黑色油漆塗污前門。

大門被塗匙孔被灌膠水

案情指，本年8月5日早上，加記餐廳負責人回店時，發現其大門被塗上黑漆，匙孔被灌入膠水。警方接報後隨即進行調查，並翻查閉路電視片段，發現被告於當晚凌晨約四時曾攜黑漆到上址。被告稍後被捕，警誡下他承認曾到加記餐廳破壞，最終被警方控以一項刑事毀壞罪。被告早前已經認罪，押後今日（4日）判刑。

官認為非一時衝動

被告在庭上承認因政治立場不同，一時衝動而犯案，但主審裁判官香淑嫻隨即反問被告如果是一時衝動，為何會帶備黑漆到現場。香官又稱，考慮案件性質，加上被告早前已經有一次刑事毁壞案底，判處感化令不足以顯示其嚴重性，最終判處被告120小時社會服務令。

案件編號：ESCC 2531/2019