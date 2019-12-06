37歲以上持BNO有機會重獲居英權　劉慧卿：料英大選後才明朗

英國人權組織「香港觀察」（Hong Kong Watch）在社交平台專頁透露，留意到報告指，曾擁有曾擁有英國及殖民地公民（CUKC）身分的BNO持有人，可能可以重新獲得CUKC全部權利，即37歲以上持BNO人或有機會重獲居英權，但目前未有落實時間表。民主黨國際事務委員會主席劉慧卿今早（6日）接受港台《千禧年代》訪問時表示，認為是好消息，不過認為要待英大選後才會明朗。

劉慧卿指，若有關政策可以落實，期望居英權益不只開放予37歲以上持BNO人士，認為不少持BNO的本港年輕人都有需要幫助。她指，反修例事件下，不少年輕人參與示威活動後，身心疲累或被拘捕，部份人堅持留港，但部份人亦想離開，認為英方可以考慮特別協助仍在學的年輕人。

劉又估計，有關討論以CUKC身份的人士作起步點，估計英方是想控制英國移民數字，但她強調，即使恢復居英權，並非全部持有BNO的港人會湧到英國，「都係安心作用，有個英國護照喺袋，有需要時可以用。」