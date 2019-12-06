【和你lunch】市民九龍灣「和你寫」聖誕卡予還柙者　 防暴警搜身

反修例運動持續六個月，有網民發起在午飯時間，於九灣灣零碳天地舉行「和你lunch」及「和你寫」活動，向還押的被捕人士寫上聖誕卡。活動約有30人參與，期間約十名防暴警員曾到場，並向兩名男子搜身。活動舉行一小時後，在場人士和平散去，警員登上警車離開。

12月6日九龍灣「和你寫」，市民寫聖誕卡表達訴求，或寄給被捕人士。（盧翊銘攝）

活動由下午1時起開始，現場約有30人參與。市民於零碳天地寫上心意卡，期間有人高呼「128維園見」口號。

稱在場人士背包大 要求搜身

約半小時後，七名防暴警員進入零碳天地巡邏，期間曾向兩名男子搜身，在場警員增至逾十人。其中一名男子在搜身前，曾用手機拍攝在場警員，後來有警員稱他「背包很大」，將他截停及搜身。在搜身期間，警員曾要求他停止拍攝，否則將有機會控告他阻差辦工。事後兩名男子獲放行。

12月6日九龍灣「和你寫」，市民寫聖誕卡表達訴求。有防暴警戒備。（盧翊銘攝）

防暴警員又曾到附近的地盤了解情況，懷疑是地盤工人的男子曾向警員拿出文件證明，又曾向他們出示懷疑身份證。直至下午2時左右，現場市民陸續散去，警員登上警車離開。

市民第三次參加活動：做自己做到嘅嘢

陳小姐在九龍灣一帶工作，她說，至今已第三次參與「和你lunch」活動，今日亦特意寫上心意卡，向被捕人士表示鼓勵，她直言，雖然未必能參與罷工，但亦想用另一種方式支持運動。