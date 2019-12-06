【逃犯條例】網民組織公布催淚煙影響調查：約兩成呼吸困難或出疹

反修例示威衝突自6月以來不斷，有醫生組織指警方發射超過一萬枚催淚彈，對於成分及遺留物，引起不同團體關注。今晚（6日）有團體就此發起名為「『吸吸可危』專家和你講，全城抵禦催淚煙活動」集會，在中環愛丁堡廣場進行，部分人身穿黑衣及戴上口罩出席，亦有人戴上「豬嘴」。 網民組織在場公布一項調查，稱訪問了1.7萬人，多至23%表示因為吸入或身處有催淚煙現場，而出現呼吸困難、皮膚痕癢及持續流眼水的症狀；約17%受訪者稱皮膚長紅疹等問題，多至16%肚痛或肚瀉，約5%有咳血、瀉血等嚴重症狀。

關注催淚煙集會大會稱有2萬人參與，警方則指最高峰時人數有600人。（余俊亮攝）

集會由一群香港言語治療學生自發組成的「言語有時」關注組發起，邀請了公共衛生團隊代表、中西醫護、急救員、獸醫、化學博士、臨床心理學家、家長及示威者到場或錄影發言。團體希望喚起公眾對催淚彈的關注，並要求政府公開催淚煙成分，成立專家團隊研究及制定對應的醫療及善後方案。

集會期間，主持人一度鼓勵在場人士亮起手機燈，並帶領他們高呼要求警方公開成分口號。集會在晚上9時完結，大會聲稱有2萬人參與，警方則指最高峰時人數有600人。

警方過去半年來在多區的民居施放大量催淚彈，附近居民、途人難以倖免。（資料圖片／王譯揚攝）

質疑政府指稱催淚彈對人體無害

大會邀請了近十名代表上台發言，當中包括醫生、護士、心理專家、言語治療師、獸醫、化學博士等，從多角度談及催淚彈對社會的禍害，當中有的是錄影，一至兩遮面。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀說，警方在6個月發放超過一萬枚催淚彈，「相信可以破健力士世界紀錄！」她指出，警方在細範圍不停發射催淚彈，導致催淚煙變得高濃度，質疑政府引用外國文獻聲稱「催淚彈對人體無害的說法」。



馬批評警方將催淚彈射進民居、學校及港鐵站等，指出警方做法危險，「如市民在短時間內吸入高濃度催淚煙，其實可以引致肺水腫或致命，亦可以令心臟病或哮喘等情況轉差 。」她對於食衞局及醫管局沒有正視問題感到遺憾，指出政府不能一口咬定催淚煙無害。她建議政府摒除政治考慮，進行正統的環境評估及收集公共醫療數據。

半成受訪者報稱咳血、瀉血

網民組成的「民間記者會」成員在集會中發表有關催淚彈問卷調查報告。發言人說，民記在11月29日至12月2日收集了超過1.7萬份問卷。結果顯示，最常見的症狀出現在呼吸道、眼球及皮膚，18%至23%受訪者表示出現呼吸困難、皮膚痕癢及持續流眼水的症狀；約17%受訪者的皮膚出現異常，包括長紅疹、水泡及含膿，而受影響身體部分主要集中在面部、雙臂及頸部；14%至16%的受訪者表示出現肚痛或肚瀉。而約5%受訪者出現嚴重症狀，如咳血、瀉血及尿液顏色異常。

「前線人員」不適人數比「街坊」多一倍

發言人續說，「前線人員」的報告症狀人數比街坊高出一倍。民記將受訪市民的身份分類，發現身處抗爭現場前線的示威者、記者、救護員、警員等，報告症狀比率達19%至23%；而報稱屬後排「和理非」示威者及「街坊」的症狀報告比率則為11%。

地區方面，最受催淚氣體影響的區域為深水埗及大埔，油尖旺及觀塘緊隨其後，而黃大仙及元朗排名第三，均為民居所在之處。民記發言人促請政府「政治問題，政治解決」，要求警方馬上停止大規模施放催淚彈。

促​政府公開催淚彈成分

公共衛生研究社召集人陳盈說，今日香港已成為公共衞生的「研究寶庫」，因警方在人煙稠密的地方不斷放催淚彈，「外國學者都對港人未來十年健康感興趣。」她指出，政府拒絕公開成分，民間研究只能「估估下」。她又批評，「政府未證實成分就話（催淚彈）無害，同科學求真精神背道而馳」，只有政府公開催淚彈成分，研究人員才能與醫護人員對症下藥。最後，她希望政府及警方撫心自問「有無按指引使用催淚彈？」