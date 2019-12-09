環保署：理解經營困難　歐盟四以前柴油商業車資助計劃延長6個月

環保署今日（9日）宣布，淘汰歐盟四期以前柴油商業車輛，特惠資助申請截止日期，將延長6個月的特別安排。歐盟三期柴油商業車輛，申領特惠資助的截止日期會延長至2020年6月30日。

環保署表示，鑑於目前經濟狀況，政府充分理解運輸業界面對的經營困難，環保署表示，鑑於目前經濟狀況，政府充分理解運輸業界面對的經營困難，歐盟三期柴油商業車輛申領特惠資助的截止日期會延長至2020年6月30日。（資料圖片）

環保署表示，鑑於目前經濟狀況，政府充分理解運輸業界面對的經營困難，以致部分歐盟三期柴油商業車輛車主或未能於申領特惠資助的原截止日期（即2019年12月31日）或之前完成拆毁車輛、取消其登記及提交申請的所需程序。

因應上述情況，政府推出特別安排，歐盟三期柴油商業車輛申領特惠資助的截止日期會延長至2020年6月30日。歐盟三期柴油商業車輛車主須符合特惠資助計劃所訂定的其他所有申請資格及完成計劃下的所需程序，並於2020年6月30日或之前提交特惠資助申請，才可獲批特惠資助。

淘汰歐盟四期以前柴油商業車輛特惠資助計劃2014年開始實施，車輛淘汰情況進度理想，除部分歐盟三期柴油商業車輛外，歐盟前期、歐盟一期和歐盟二期柴油商業車輛已全數淘汰。

此外，根據《空氣污染管制（空氣污染物排放） （受管制車輛）規例》（第311X章），政府於今年12月31日後將停止為歐盟三期柴油商業車輛發出／續發車輛牌照。有需要於限期後為其歐盟三期柴油商業車申請續領車輛牌照的車主，須根據《規例》第6條向環保署申請豁免，以延遲有關車輛的淘汰限期。