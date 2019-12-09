休班警攜警棍出境被截獲遭訓示　江永祥：同事一時大意　　

一名休班警員昨日（8日）在機場離境時被發現攜帶了伸縮警棍而被截停。警方今日（9日）在記者會承認事件屬實，指有關休班警員所攜的伸縮警棍由警方發放，以便在休班時執行職務，形容涉事警員是「一時疏忽」、「一時大意」，又指已即場收回涉事警棍，並交予涉事警員的即屬上級處理，由上級作訓示。考慮到大眾關注，警方會有指引提醒警員如何保管個人裝備、提醒他們離境前將裝備交回警署，避免同類「尷尬」事件再現。

警方今日記者會上承認一名休班警員攜警棍出境被截獲，已遭上司訓示。（陳浩然攝）

配警棍實行逾三個月 汪威遜：將繼續使用

反修例示威以來，多次有休班警員受襲，警方今年9月起向休班警員派發警棍，稱要配合處理反修例示威，以便休班警執行職務，當時稱措施會在一個月後檢討。實行近三個月，行動部高級警司汪威遜今日（9日）在警方記者會回應記者提問時稱，一直有進行檢討，初步認為目前措施有效，將繼續使用，並會密切留意如何做得更好。

警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥指，「無論是當值，還是休班，均受《警察通例》使用指引監管，不會因為休班而不受監管。」

警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥表示，有關休班警員一時疏忽，忘記在背包拿出警棍才出境。(陳浩然攝)

江永祥：涉事警員警棍放於背包忘記拿出

有休班警員昨日（8日）在機場離境時被發現攜帶了伸縮警棍而被截停，江永祥今日承認事件屬實，稱涉事警員早前獲發警棍，以便在休班期間遇違法暴力事件時執行職務，惟涉事警將警棍放於背包後，「一時疏忽，忘記在背包拿出來，故昨日上午在機場被截停」，他形容同事是「一時大意」下將警棍帶往機場，稱已訓示有關同事，考慮到此屬較新措施，會確保同事盡快適應，為避免同類尷尬事件再現，會提醒所有警員在離境前將裝備交回警署。

警察公共關係科總警司郭嘉銓稱，有關警員已由上級作出訓示。(陳浩然攝)

郭嘉銓：警棍已被同袍即場收起​

被追問涉事警員有否違法時，警察公共關係科總警司郭嘉銓指，全球機場均着重保安審查，涉事警在安檢期間被發現一枝由警方發出給他的警棍，惟「據航空保安條例，持有違禁物品者若有合理辯解則，不干犯相關罪行」。

郭嘉銓認為， 「雖然他沒違反法例，但同意同事是大意了、疏忽了，他不應該將警棍帶上飛機。」他透露涉事休班警的警棍已被同袍即場收起，並帶由直屬上級處理，有關警員亦由上級作訓示。鑑於市民對休班警攜伸縮警棍的關注，警方會有指引提醒警員如何保管個人裝備，避免同類事件再現。