團體到菲律賓領事館請願　抗議菲總統濫捕勞工組織人士

今日（10日）為由聯合國制定的「國際人權日」，以紀念聯合國於1948年12月10日通過《世界人權宣言》。職工盟於早上到菲律賓駐港總領事館請願，抗議菲律賓總統杜特爾特「反毒品戰」為名，肆意濫捕和殺害國內工會成員和勞權人士。

團體到菲領事館請願。(侯彩琳攝)

職工盟於今日發起行動，在早上11點到菲律賓駐港總領事館抗議。他們稱，菲律賓總統杜特爾特自2016年起，以「反毒品戰」為名，令超過27,000人被法外處決。而當地政府最近以「紅色標籤」的手法，把勞工組織誣衊為地下武裝運動成員，並捏造證據拘捕和起訴工會成員和勞權人士藏有軍火，導致再有超過50名工會成員因此而被捕。

香港職工盟、亞洲移居人士聯盟、工黨、香港亞洲家務工工會聯會、無國界社運等共59個團體發起聯署，譴責菲律賓對工會成員和勞權人士的政治逼害。團體批評，菲律賓軍警針對工會及勞工組織持續打壓，導致數以百計工會成員和勞權人士被捕、刑事拘留。團體認為，菲律賓政府對工會成員的持續打壓，違反國際勞工組織第87和第98公約有關工人結社自由權利的規定。

團體要求菲律賓政府，停止對合法工會組織和勞權人士的打壓和標籤；廢除和刑事化合約制度和其他形式的結業零散化；落實國際勞工組織結社自由委員會和勞工標準實施委員會所提出的建議；逮捕、起訴及一經定罪後，懲處所有綁架及殺害工會成員、人權和勞權人士的人。