研究：長者做運動、認知訓練、玩棋盤遊戲　逾八成可變「非衰老」

人口老化問題愈趨嚴重，本港65歲以上的長者有超過六成都達到「前期衰老」或「衰老」，中文大學一項研究發現，參與運動、認知訓練和棋盤遊戲等多元化預防衰老活動後，長者的綜合衰老評估分數明顯降低，逾八成參與長者的「前期衰老」 情況得以逆轉至「非衰老」。

「前期衰老」或「衰老」長者的生理表現一般比較脆弱，有相對較高的健康風險，如容易出現跌倒、殘障、需要接受住院治療，及入住護理院舍等情況，甚至死亡的風險亦會增加。

中大於2017至18年期間邀請127名來自香港社區老人中心、平均62.2歲、有「前期衰老」的長者參與研究，其中一組的長者接受為期12周、每周兩次的多元化預防衰老活動，包括帶氧及阻力運動、電腦輔助認知訓練和棋盤遊戲。結果發現，該組83.3%的長者綜合衰老評估分數明顯降低，由「前期衰老」 變為「非衰老」，相反沒有接受預防衰老活動的長者，其衰老分數上升。研究結果已於國際期刊 Journal of the American Medical Directors Association 發表。