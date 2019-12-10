記者黃大仙採訪被打攝影機損毀　攝影記者協會譴責　籲警嚴肅跟進

有網民昨日（9日）發起三罷行動。香港攝影記者協會今日（10日）發表聲明，指昨日有兩名《壹週刊》記者於港鐵黃大仙站內，被多名疑似親政府人士包圍襲擊，其中一名記者手部受傷，攝錄機損壞。協會指，該名記者多番向在場警員報案但未獲正面回應，警方更直接放行多名參與襲擊的人士。協會譴責暴力對待記者，以及警方冷處理事件，要求警方嚴肅跟進事件。

香港攝影記者協會發表聲明，指昨日有兩名《壹週刊》記者於港鐵黃大仙站內，被多名疑似親政府人士包圍襲擊。（資料圖片）

香港攝影記者協會今日聲明中指，市民於12月9日發起三罷行動。壹週刊一名記者及一名攝影記者早上繁忙時段，在港鐵黃大仙站採訪期間，被多名戴口罩及手持行山扙的人士包圍，期間不斷以粗言辱罵記者或稱記者為「曱甴」，有人查詢記者所屬報社並意圖搶奪記者證。及後多人用手遮擋或拍打鏡頭，其中一人伸手搶奪攝錄機，拉扯間勒傷攝影記者的右手，攝錄機外殼爆裂損毀，電路板外露。

有網民昨日（9日）發起三罷行動。圖為啓田商場對出。（資料圖片／王潔恩攝）

聲明又稱，其後幾名警員到場分隔兩批人士，期間一名白衣男子再度撞向並指罵記者，現場警員卻未有拘捕或帶走任何人士。記者多番要求報案編號，警員才收取攝錄機作證物處理。

協會批評該批人士的行為極不尊重新聞行業，嚴重侵害新聞自由，譴責所有暴力對待記者的行為，亦關注當時警員的冷處理方式，要求警方嚴肅跟進事件。