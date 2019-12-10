【澳門輕軌】3點半正式通車數百市民排隊等候　鐵路迷：見證歷史

籌建逾20年、由港鐵營運的澳門輕軌今日（10日）正式通車，當局上午將舉行開通儀式，首班載客列車於下午3時33分開出。由開通日起至12月31日期間可免費乘搭；首班列車會由氹仔客運碼頭站開出。明年1月開始收費，三站內每程收6元澳門幣（下同），六站內收8元，全程為10元。持電子預付卡可獲半價優惠。 現場所見，大約下午3時已有逾300名市民於氹仔碼頭站外等候乘搭頭班車。排首位的劉先生表示，作為澳門人能夠見證首條輕軌工程落成的「歷時性時刻」感到緊張及興奮，更期望稍候能夠「由頭搭到落尾、再由尾搭返上嚟」。 記者：陳晶琦 攝影：鄭子峰、王海圖 澳門直擊

排頭位劉先生：終於可以在澳門搭鐵路

排首位入閘、自稱鐵路迷的劉先生表示，今日下午約1時已經到達氹仔碼頭站排隊， 以乘搭下午約3時半通車的「氹仔線」頭班車。

劉先生續指作為澳門人，以往搭乘鐵路均要到香港或其他國家，今日能夠見證澳門首條輕軌線落成，形客是「歷史性時刻」，感到十分緊張及興奮。他又指，相信今日世界各地的鐵路迷將聚焦在澳門身上，期望稍後搭乘輕軌時能夠「由頭搭到落尾、再由尾搭返上嚟」。

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輕軌公司董事、澳門運輸基建辦公室主任何蔣祺今早出席通車儀式時指，澳門過去並無鐵路設施，故今次工程遇到前所未有的挑戰，又指工程的建設費用可控制在110億元內，當中包括路軌及車廠建設、建造車廂的費用等。他又指，澳門過去並無鐵路設施，今次工程遇到前所未有的挑戰，又形容今次已踏出「一小步」，未來會繼續努力發展環保運輸系統。

澳門運輸公務司：短時間內未能回本 難以平衡收支

運輸工務司司長羅立文受訪表示，輕軌公司的投資短時間內未能回本，亦難以平衡收支。羅立文指，每年運作電費高達4,000萬元，七年間單是600多名職員的預算已達58億元，直言車資「每次得三、四蚊」難以維持收支平衡。

至於輕軌公司未有購買保險，羅立文表示，現時輕軌公司由政府全資持有，因此如果發生意外將會由政府直接負責，無需擔心。他說公營公司在政府持有股權低於60%以下才需要購買保險。他又預計輕軌每日有兩萬人次乘搭，但由於欠缺經驗，實際人數或與預測有所出入。