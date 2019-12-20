【聖誕市道】港人消費按季少300億　餐飲跌幅擴大餐廳減人手吊命

經濟自去年起轉差，加上今年反修例示威持續多月，18區開花的集會及不時發生的衝突，市民消費意慾減，今年第三季，本地居民私人消費開支按季按300億元；並錄得10年來首度按年下跌，平均每人開支按年減少2,000元。 有從事餐飲業者表示，所工作的餐廳早前受地鐵早收車影響，生意減少近半，需削減人手，而他自己亦因暫無收入而要節省開支，連唯一的娛樂宵夜聚餐也要「就住就住」。

港人消費開支按季跌300億

反修例示威持續下，港人消費意慾減，第三季實質私人消費開支按年跌3.4%，為10年來首次下跌。季度比較，本港每年第三季私人消費開支均會較第二季減少100億元左右，不過今年跌幅擴大，第三季較第二季減少300億元。

季度比較，本港每年第三季私人消費開支均會較第二季減少100億元左右，不過今年跌幅擴大，第三季較第二季減少300億元。﹙香港01製圖﹚

人均消費開支一季按年減2,400元

私人消費開支，即本地市場內的消費開支，加上本地居民在境外的開支，再減去非本地居民在本地市場的開支。因此這個數字只反映本地居民的開支狀況，不包括旅客在港的消費。

本地居民人均消費開支，由去年第三季的6.11萬元，減少2,400元至今年的5.87萬元。而人均食品消費開支，就由去年第三季的8,280元，減少1,000多元至今年的7,246元。

經濟自去年起轉差 零售銷售2月起現收縮

本地市場內的消費開支細項中，包括珠寶、手錶等的耐用品消費開支按年跌16.6%，一季人均耐用品開支減少2,600元，而包括非耐用品的消費開支則按年大跌21.9%。

實際上，因受中美貿易摩擦及英國脫歐等事件為外圍不明朗因素，香港經濟增長自2018年下半年起同步放緩。而本港零售銷售數字就自今年2月開始出現按年下跌，受示威活動影響，跌幅至10月擴大至24%。

餐飲業方面，早於本港爆發示威事件之前，今年4月食肆總收益已開始錄得按年下跌。政府統計處最新數字顯示，跌幅持續擴大至9月的13.1%。餐飲聯業協會會長黃家早前接受電台訪問時指，6月至11月共有400間中小型食肆結業，如至農曆新年生意額仍然無改善，不排除會出現結業潮。

地鐵早收火鍋店生意少近半 需減人手吊命

10月及11月，地鐵稱因列車及車站設施受損，連續一個多月提早收車，拖累飲食零售夜市生意。

之前在太子一間火鍋食店工作的阿威﹙化名﹚指，餐廳位處內街，較少受示威活動影響，反而因地鐵提早收車，晚市少近三成，宵夜時段只剩一兩枱食客，生意整體少近半。餐廳本來有十多名員工，生意轉差後老闆為「吊命」，要求廚房、樓面、洗碗等每個部門減一個人。

阿威現時待業中，暫無收入要節省開支，連唯一的娛樂宵夜聚餐也要「就住就住」。作為廚師，他指現時的工作機會不算減少太多，但薪金待遇會較年初「一千幾百」。