【米芝蓮2020】光環加持有人歡喜有人愁　一年過後三間小店結業

2020年最新版本的《米芝蓮指南》將於本周二（17日）出爐，對小店而言得到米芝蓮名銜也不等於生意一帆風順。回顧去年榜上有名的小店，有獲米芝蓮「光環」多年的餐廳去年不敵高昂租金被迫忍痛結業；亦有車仔麵小店初登榜便因人手短缺需結業重整策略，今屆衛冕無望。 位處街頭巷尾、以「媽媽味道」作招徠的自家製燉蛋白小店，則由「半途出家」的老邁東主艱難經營中，亦因成本問題需無奈加價。

盤點去年（米芝蓮2019）新上榜餐廳或小店名單：

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《米芝蓮指南》是民間尋找美食的參考指南，除了頒發年度摘星餐廳外，亦推出「必比登推薦」名單推介人均消費400元以下的餐廳。去年米芝蓮港澳版共收錄63間取得一星、三星及三星殊榮的本地餐廳；另外亦推介71間地道超值餐廳及小食店。這批餐廳、小食店中，至少有3間因不同原因結業，也有餐廳被迫加價。

食店獲米芝蓮加持，亦未必等同生意一帆風順。主打日式梳乎厘和班戟的「I love you dessert bar」，旺角店曾連續兩年打入米芝蓮街頭美食推介名單，不過該店於Facebook專頁宣布因租約問題於9月結業，另一位於銅鑼灣的分店，亦已相繼暫停業務。老闆Karen接受訪問時透露（詳見另稿），近月因私人原因感到身心俱疲，遂順勢停業，重新調整生意步伐。

「I love you dessert bar」主打日式梳乎厘，不過其旺角分店早前於FB專頁公佈指，已因租約問題光榮結業。(「I love you dessert bar」FB專頁截圖)

另一間主打正宗馬拉菜、開業18年的灣仔「莎巴馬來西亞餐廳」，多年來一直守住米芝蓮光環，但難敵租金壓力，於今年10月結業。他曾於Facebook專頁，透露餐廳開業時即遇上2003年沙士、經歷2008金融風暴也撐過去，但最終因租約期滿，加上「租金貴，貨物不停上漲」被迫結業。結業前他曾接受傳媒訪問指，每月租金高達20萬，早於1年前已萌生結業念頭，未來或再另覓舖位重開。

「莎巴馬來西亞餐廳」多年來獲米芝蓮推介。(米芝蓮官網截圖)

開業18年的灣仔「莎巴馬來西亞餐廳」，店主忍痛於FB專頁作告別啟示。(「莎巴馬來西亞餐廳」FB專頁)

難逃結業命運的還有去年首次擠身米芝蓮、以無味精車仔麵作招徠的中環食店「蜜斗」。該店早前宣布8月底暫時關閉，店主Connie表示（詳見另稿），獲米芝蓮推介後知名度大增，生意亦不俗；惟食店開業以來，一直無法聘請夜更員工無法做夜市生意，遂決定提早離場，日後會再調整經營策略。

「蜜斗」去年首次擠身米芝蓮、以無味精車仔麵作主打。(受訪者提供)

即使仍在經營的米芝蓮食店，也需面對成本增加的壓力。元朗「蘇記流心燉蛋專門店」是去年新晉上榜的小店之一，該店獨沽一味只售老闆自家製的流心燉蛋白。年屆71歲的店東蘇先生指，配方由媽媽傳授，堅持開店是希望可與食客分享流心燉蛋的獨有味道。他指，食店由他「一腳踢」，確保食品質素。

他認為，米芝蓮是殿堂級認證，食店上榜有助拓展人氣，小店能經營至今已超乎想像，「托賴有人支持」。蘇老闆直言有經營壓力，加上社會事件持續，各行各業均見影響等因素，自11月起亦需無奈加價，流心燉蛋亦由33元一碗加價至35元。