【IELTS攻略】2018香港排名維持世界13　海外升學查詢增1成

反修例風波下，不少港人都有意到海外升學甚至移民，當中應考IELTS英語水平測試是熱門選擇之一。主辦IELTS的官方機構「IDP教育」透露，反修例運動期間，查詢海外升學人數較去年同期增加約10%。 機構今日（12日）公布2018年亞太地區考生（學術模式）的英語水平測試成績，香港考生平均成績於在全球排行第13、亞洲排行第3，排名與2017年相同，當中聆聽、閱讀、會話成績均有進步，但寫作表現卻較以往遜色。

2018年全球應考學術模式的IELTS考生排名中，德國、希臘及馬來西亞位列三甲，當中德國考生表現持續進步，拋離其他國家或地區；而西班牙與菲律賓位置互換，西班牙升兩位躋身全球5強、「亞洲第二」的菲律賓則下跌兩位至全球第7。

而2018亞洲區IELTS整體分數三甲排名與2017一樣，馬來西亞考生表現最佳，平均分達6.88分，其次為6.81分的菲律賓，而香港仍排在第3位，平均分為6.53分。

香港考生英語能力上揚

IDP教育IELTS區域經理 (大中華) 溫家輝指，在四個測試部分中，香港考生於聆聽、閱讀及口試的平均成績錄得近6年新高，證明香港考生英語能力正穩步上揚。至於較為遜色的寫作部份，他認為，香港考生寫作表現未如理想未必與英文水平有關，而是應考前準備不足，又或未有細心留意題目要求。



他舉例指，有考生不熟悉格式、沒有分段，或以列點形式作答；部分人更因為「做多咗」，寫下與題目不相干的內容而被扣分。他提醒考生在應考前宜多作準備。

反修例運動期間 海外升學查詢增



反修例風波下，應考IELTS的人數有否增長？IDP 教育香港總監謝可怡指，未能提供香港考生應考人數，但留意到在反修例運動期間，查詢海外升學人數較去年同期增約10%，當中以澳洲、英國為主，而有意前往加拿大升學的查詢亦有增長；而一般而言，海外院校要求申請入學者IELTS成績須達6.5或7分，當中電腦、工程相關學科多以6.5分為最低門檻；法律、醫學等學系則多以7分為最低要求。



IDP教育去年起引入「電腦化」考核，考生可自選傳統紙筆方式或電腦化應考，電腦化每月平均舉辦約20至30場；筆試則一年約有48場；暫未知考試費會否加價。但IDP教育宣布，即日起啟用「IDP IELTS 網上服務平台」，透過IDP 教育報考 IELTS 的考生，可免費使用網上自助服務平台，查看個人成績單快遞、直接透過網上平台將額外成績單寄至心儀學院或應徵機構；而過往須親臨或委託授權人到灣仔辦事處處理的成績覆核，亦可在試後六周內透過平台申請。