朗思國際涉違規辦學　校長被指管理未經註冊學校　有教師疑無執照

朗思國際學校去年11月傳出違規辦學風波，包括疑在別的校址上課，及涉嫌聘取未有執照的教師等。該校校長蔡麗如被控7項傳票，她否認指控，案件今(12日)在九龍城法院開審。控方指被告疑違規在長沙灣崇正中學，營運其中小學課程；亦有教育局督學供稱，在該校巡查時，發現朗思涉嫌聘請4名無教師執照人士授課，另有一名老師，雖然有執照，卻不能在涉案的校址教授。

女被告蔡麗如（70歲）被指在2018年11月9日參與管理未經註冊或臨時註冊的學校，及一項屬於非註冊學校及非臨時註冊學校的擁有人或教員罪。蔡另被控5項僱用或准許非檢定/准用教員的人教學，即於去年11月9日僱用及准許非教員人士Allison Timson Cargill、Marriott Karl John、Alicia Jane Harrington、Nyberg Peter Antony 及Chu Lan在朗思內教學。

督學巡查發現多名教師未有執照

控方傳召教育局巡查督學歐陽子峰作供。他表示教育局對朗思學校的運作有懷疑，當日他與其他教育局職員到學校巡查，發現校內數個課室有教員任教，並有身穿校服的學童上課。他表示，他與其他職員到各班分發9份點核人數表，經被告和各班教員簽名核實校內各班人數。他又表示，在涉案的教員中，除Chu Lan（儲蘭）有教師牌照，可在界限街校舍授課外，其他各人並無任何教師執照。惟由於案發地點位於長沙灣崇真中學，儲蘭亦屬違法授課。

案件明天續審。

案件編號：KCS 14752-58/2019