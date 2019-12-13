長春社前主席吳祖南離世　黃錦星深感哀痛：投身環保不遺餘力

曾任長春社主席、現為港大地理系副教授吳祖南今日（13日）離世。環境局局長黃錦星對其離世深切哀悼，並向其家人致以深切慰問。黃指，周三晚（11日）曾在瑪麗醫院見吳祖南最後一面，並列出他過往多項公職，感謝他心繫社會、貢獻良多。

黃錦星在社交網站發文，衷心感謝吳祖南數十年來投身環保，不遺餘力。（黃錦星facebook）

據了解，吳祖南周二（10日）突然中風入院，同晚曾做手術，其後一直維持昏迷狀態，情況並不樂觀，需使用呼吸機，其家人及朋友早有心理準備，故周三起陸續到醫院見他最後一面，至今日下午吳祖南離世。

吳祖南曾任長春社主席和環境諮詢委員會環境影響評估小組主席，並擔任可持續發展委員會、能源諮詢委員會、《生物多樣性策略及行動計劃》督導委員會、環境運動委員會、郊野公園及海岸公園委員會等的委員。黃錦星指出，近年吳祖南積極參與保育偏遠鄕郊，例如荔枝窩復育項目，促進當地生物多樣性。

黃錦星又在社交網站分享去年在漁護署年度「香港生物多樣性節」，與吳祖南同行大埔林村河，期間他導賞政府近年河道修護工程中如何結合生物多樣性主流化，例如河道中游「魚梯」設計。黃錦星指，周三晚在瑪麗醫院見他最後一面，亦向他家人慰問，並衷心感謝吳祖南數十年來投身環保、不遺餘力。

港大地理系副教授吳祖南今日離世。（團結香港基金影片截圖）

發展局局長黃偉綸亦對吳祖南離世深感難過和惋惜，指出他曾先後擔任多個與發展局有關的委員會委員，包括城市規劃委員會、海濱事務委員會、土地供應專責小組、社區參與綠化委員會、古物諮詢委員會和水務諮詢委員會，感謝他一直就城市發展與規劃、環境綠化、自然和文物保育等不同範疇，向政府提供寶貴意見，推動香港可持續發展。