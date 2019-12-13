【7.1立法會】王宗堯等12被告再提訊　需待影像檢測等報告再押後

反修例示威自6月展開，至民陣每年舉行的7.1遊行當日，有網民發起包圍立法會大樓行動，至傍晚更有大批示威者闖入立法會會議庭範圍。警方事後拘捕多名疑與事件有關的人，並落案控告藝人王宗堯，及港大學生會會長孫曉嵐等12人，並分4案提控，全部案件今(13日)在東區法院再提訊，裁判官准案件押後至明年2月21日，以讓警方繼續調查，又考慮案件一再押後對被告造成的困擾，准各被告繼續保釋外，撤銷各人的宵禁令。

藝人王宗堯被控串謀刑事毀壞及進入或逼留在會議廳範圍。(陳順禎攝)

+ 9 + 8 + 7

12名被告共分4案提控

第一案共涉7名被告：黃家豪(20歲，城大編委攝影記者)、羅樂生（19歲，廚師）、周樂謙（29歲，車房工人）、何俊諺（21歲，運輸工人）、有「佔旺女村長」之稱的畢慧芬（24歲，無業）、孫曉嵐（23歲，無業的） 及「佔旺畫家」潘浩超（31歲，無業）。

他們全被控一項進入或逗留在會議廳範圍罪，指他們今年7月1日在立法會綜合大樓，違反《立法會（權力及特權）條例》第8(3)條所發出的行政指令，即在進入立法會會議廳範圍內，未有遵守立法會人員為維持秩序而發出的指示。黃家豪另被加控一項刑事毁壞罪、潘浩超被加控兩項參與非法集結罪和兩項刑事毁壞罪。

第二案涉兩人，分別為馬啟聰（30歲）和王宗堯(41歲)，他們被控一項引起擾亂，致令立法局的會議程序中斷罪。

第三案被告為地盤工人沈鏡樂（23歲），被控一項進入或逗留在會議廳範圍罪。

第四案則涉及兩人，分別為劉頴匡（26歲）和文家健（21歲），他們今天才首次就案件到法庭提堂，他們同被控一項進入或逗留在會議廳範圍罪。

控方需時取影像檢測等報告

控方申請將以上個案押後至明年2月21日，待警方作出進一步調查，包括取得法證報告、立法會保安人員口供、指模鑑證、影像檢測系統報告(Image comparison report)， 即用以比涉案人就衣服等的分析資料，並需時繼續觀看錄影等閉路電視片段等。

控方亦透露正準備一個立法會3D模型作呈堂之用。辯方沒有反對押後，但有被告被控至今已達十數星期，控方亦暫時未能提供所有文件，故希望法庭在保釋條件中撤銷各被告的宵禁令，獲法庭接納，並准在本案獲准保釋的被告繼續以原有條件保釋，即包括禁足立法會範圍，但就不用再守宵禁令。

案件編號：ESCC 2241, 2255, 2316, 2745/2019