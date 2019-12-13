75萬公屋租戶明年1月免交租　政府代交　總額近14億

房屋委員會今日（13日）公布，政府將於明年1月，為約75萬個較低收入、繳交一般租金的房委會租戶，代繳一個月租金。會方估計從政府所收的代繳租金總額約為13.76 億元。

房屋委員會今日（13日）公布，政府會於明年1月，為約75萬個較低收入、繳交一般租金的房委會租戶，代繳一個月租金。（資料圖片）

措施將不適用於須繳交額外租金的租戶

財政司司長於今年8月宣布一系列支援措施，當中包括為居於房委會公共租住單位的較低收入租戶代繳一個月租金。此措施將不適用於須繳交額外租金的租戶。

房委會估計政府一共會為約75萬個繳交一般租金的房委會租戶代繳一個月租金。這項措施會在2020年1月實行， 繳交一般租金的房委會租戶將無需繳付這個月份的租金。至於按綜合社會保障援助計劃領取租金津貼的租戶，由於政府會在這一個月期間為較低收入租戶代繳租金，社會福利署會暫停向房委會按直接支付租金機制繳付租金津貼。

房委會表示，立法會財務委員會已批准建議措施的撥款。在措施實施期間， 房委會從政府所收的代繳租金總額估計約為13.76億元，對房委會並無財政影響。所有現居租戶均會獲個別通知，會方亦會透過房屋資訊台和房委會網頁宣傳相關安排。