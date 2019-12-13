整體吸毒人數下降逾兩成　21歲以下吸食大麻人數反升四成

根據藥物濫用資料中央檔案室的最新統計數字，被呈報的整體吸毒人數較去年同期下降19%，而被呈報的21歲以下吸毒人數亦下降10%。惟吸食大麻的人數則持續錄得升幅，較去年同期上升8%；被呈報吸食大麻的21歲以下青少年人數更由117人上升至164人，大幅上升40%。

根據藥物濫用資料中央檔案室的最新統計數字，被呈報的整體吸毒人數較去年同期下降19%。（資料圖片）

藥物濫用資料中央檔案室的最新數字顯示，今年首三季被呈報的整體吸毒人數為4,625人，較去年同期的5,739人下降19%；而被呈報的21歲以下吸毒人數亦由383人下降至346人，較去年同期下降10%。另外，首次被呈報的吸毒人數比去年同期減少184人，下跌14%，當中接近一半為21至35歲的年輕成年人。首次被呈報的吸毒者的「毒齡」中位數為5.6年，較去年4.7年的時間長。

在被呈報的整體吸毒人數中，海洛英繼續是最常被吸食的毒品，但吸食人數較去年同期減少超過800人，跌幅達25%。而俗稱「冰毒」的甲基安非他明則仍是最常被吸食的危害精神毒品，吸食人數由1,241人下降至1,055人，較去年同期下降15%。

首三季被呈報吸食大麻的人數較去年同期增加28人，上升8%；大麻亦是被呈報的21歲以下青少年吸毒者最常吸食的危害精神毒品。（資料圖片）

然而，首三季被呈報吸食大麻的人數較去年同期增加28人，上升8%；大麻亦是被呈報的21歲以下青少年吸毒者最常吸食的危害精神毒品，其次為可卡因和「冰毒」。與去年同期比較，被呈報吸食大麻的21歲以下青少年人數由117人上升至164人，大幅上升40%；而被呈報吸食可卡因和「冰毒」的21歲以下青少年人數，則分別減少67人和20人，分別下跌32%和28%。

至於被呈報的吸食麻醉鎮痛劑人數，就由去年同期3,194人下降至2,389人，跌幅達25%；被呈報的吸食危害精神毒品人數亦較去年同期減少414人，下降13%。而在首次被呈報的個案中，吸食危害精神毒品的人數達1,026人，仍然遠超吸食麻醉鎮痛劑的124人。

禁毒常務委員會主席張建良表示，吸食大麻的人數有所上升，情況令人關注。（政府新聞處圖片）

禁毒常務委員會主席張建良表示，吸食大麻的人數有所上升，情況令人關注。他續言吸食大麻會上癮，並可能造成精神健康受損，引致抑鬱、幻覺，以及增加患上呼吸道和心血管疾病的風險，市民應理解吸食大麻的禍害，並建立健康生活模式，堅拒毒品的引誘。

禁毒專員羅翠薇則提醒，市民外遊購物時，應留意有關產品的包裝標示，切勿攜帶該些產品進入香港。（政府新聞處圖片）

禁毒專員羅翠薇則提醒，有個別海外地區將消遣用大麻合法化，近月來更擴大可含有大麻的產品種類；當地的一般店鋪可能有不同形式含有大麻的產品，包括食物、飲料，用於皮膚、頭髮或指甲的外用產品，以及大麻提取物出售。市民外遊購物時，應留意有關產品的包裝標示，切勿攜帶該些產品進入香港，以免誤墮法網。