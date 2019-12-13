城巴新巴申加12%　「免隧道費基金」近乾塘料難壓加幅

新巴城巴於今年8月申請加價12%，仍待政府批准。自今年2月起，各專營巴士營辦商設立其專用的「專營巴士豁免隧道費基金」，存入運房局豁免的隧道使用費，用以降低乘客所需承擔的車費加幅。惟截至今年9月，城巴及新巴自今年加價以來，每月支取合共約666萬元，截至今年9月基金餘額分別為162萬元及95萬元，餘額將不足再次用以減低新一輪加價中所需承擔的車費加幅。

新巴城巴（香港島及過海巴士網絡專營權）於今年8月申請調整票價12%，至今仍未獲政府批准。（資料圖片）

今年1月原加價9.9% 提取基金降加幅

新巴城巴（香港島及過海巴士網絡專營權）於今年8月申請調整票價12%，政府在批准專營巴士加價時，將計及基金帶來的紓緩作用，令乘客承擔的車費加幅有所下調。自今年2月起，政府豁免專營巴士使用政府收費隧道及道路的收費，以減低乘客所需承擔的車費加幅。各專營巴士營辦商亦設立其專用「專營巴士豁免隧道費基金」，以存入所節省的隧道使用費。

城巴（專營權一）及新巴於今年1月加價後，已分別獲批准每月由基金提取291萬元及375萬元，合共666萬元，令兩間巴士公司的乘客所需承擔的實際加權平均票價，加幅由9.9%分別調低，城巴降至7.0%，新巴則為5.6%。惟截至今年9月，城巴及新巴的基金餘額分別為162萬元及95萬元。如今次加價獲批准，相關基金餘額將不足夠減低新一輪加幅。

兩巴上年度蝕約1.6億 十年來首加價

兩間公司在今年年初加價前，再對上一次加價是在2008年6月。截至今年9月底，兩間巴士公司由去年10月起的每日平均載客量分別為51.3萬次和46.4萬人次。其中城巴（專營權一）在2018至2019年度的總收入為13.90億元，支出則為14.96億元，稅後年度虧損8,883萬元；而新巴在2018至2019年度的總收入則為12.32億元，支出為13.17億元，稅後年度虧損7,119萬元。

雖然在安全方面，兩間公司的每百萬行車公里的意外率都有下跌趨勢，分別為4.38宗和5.34宗。惟兩間巴士公司的脫班率均連續3年碌得升幅，更高於同期所有專營巴士服務的脫班率。當中城巴（專營權一）由前年的1.9%，上升至今年9月的3.0%；而新巴則由前年的2.6%，上升至今年9月的3.4%。